PS:n puoluesihteeri Torssosen erottamisesta: ”Siinä on varmasti ollut pätevät syyt”

Perussuomalaisesta puolueesta erottamisen syyksi käy esimerkiksi kilpaileva poliittinen toiminta.

Perussuomalaisesta puolueesta erottamisen syyksi voidaan katsoa mikä tahansa puoluetta vahingoittava toiminta, puoluesihteeri Simo Grönroos kertoo.

Grönroos kirjoitti perjantaina Twitterissä, että toinen perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yrityksestä epäillyistä oli erotettu puolueen jäsenyydestä ja toisen jäsenhakemus hylätty useita kertoja.

Eilen uutisoitiin, että toinen miehistä on Jyväskylän kaupunginvaltuutettuna, kaupunginhallituksen jäsenenä ja maakuntavaltuutettuna toimiva Teemu Kalevi Torssonen, joka erotettiin perussuomalaisista vuonna 2019. Kataja kertoi itse olleensa tyrmäämässä Torssosen eduskuntavaaliehdokkuutta.

Toinen on Tero Olavi Ala-Tuuhonen, joka on kuulunut Soldiers of Odinin johtohahmoihin Jyväskylässä ja joka johtaa Kansallismielisten liittoumaa, joka pyrkii kokoamaan yhteen Suomen äärioikeistoa.

Teemu Kalevi Torssonen ja Tero Olavi Ala-Tuuhonen.­

Grönroos ei halua tarkentaa sitä, miksi Torssonen erotettiin.

– Se oli ennen minun puoluesihteeriaikaani, ja siinä on varmasti ollut pätevät syyt, Grönroos sanoo IS:lle.

Puoluesihteeri sanoo halunneensa twiitillä korjata julkisuudessa esiintyneitä väitteitä, joiden mukaan Torssonen olisi puolueen jäsen.

Torssonen kertoi itse erottamisen jälkeen Iltalehdelle puolueen perustelleen erottamista sillä, että hänen toimintansa julkisuudessa on vahingoittanut puoluetta. Edellinen puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo viestitti lauantaina IS:lle, ettei voi avata asiaa julkisuudessa.

Grönroosin mukaan puolueesta erotetaan vuosittain muutamia jäseniä.

Puoluesihteerin mukaan puolueen jäsen voidaan erottaa esimerkiksi siksi, että hän jättää jäsenmaksunsa maksamatta tai osallistuu kilpailevaan poliittiseen toimintaan. Erottamisperusteeksi käy mikä tahansa toiminta, joka sotii puolueen arvoja vastaan tai katsotaan puolueelle haitalliseksi, Grönroos kertoo.

Hän ei avaa myöskään sitä, miksi Ala-Tuuhosen jäsenhakemukset on hylätty.

Grönroosin mukaan puolue voi hylätä jäsenhakemuksen esimerkiksi siksi, ettei hakijan katsota edustavan perussuomalaisia arvoja. Hakijan arvomaailmaa voidaan arvioida esimerkiksi hänen julkisesti esittämiensä mielipiteiden ja sen pohjalta, millaisessa toiminnassa hän on ollut mukana.