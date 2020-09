Hallitus höllentää Suomeen matkustamista, vihreiden maiden raja-arvoksi 25 – nämä Euroopan maat alittavat uuden rajan

Ensi viikon lauantaista Ruotsista saa taas matkustaa Suomeen, yli 25 raja-arvon maista tuleville tulossa pakollinen koronatesti ennen Suomeen saapumista.

Hallitus pääsi vihdoin sopuun matkustusrajoitusten höllentämisestä.

Suomeen voi tulla jatkossa maista, joissa on alle 25 tartuntaa per 100 000 asukasta. Raja on nyt 8.

– Vaikka Schengen-säännöstön takaraja tulee Suomella vastaan, Suomi jatkaa sisärajavalvontaa näillä näkymin 22. marraskuuta asti, jotta testaukseen perustuva maahantulomalli ja siihen liittyvät lainsäädäntöhankkeet on saatu valmiiksi. Komissio on antanut suosituksen, jonka tavoitteena on harmonisoida jäsenvaltioiden matkustusrajoituksia ja käytäntöjä, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoi.

– Komission ehdotusten pohjalta on nyt Suomen raja-arvoksi päätetty 25. Eli Suomi haluaa aktiivisesti katsoa eurooppalaisia yhteisiä standardeja ja edetä niiden mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensi viikon lauantaista eteenpäin Suomeen on mahdollista tulla esimerkiksi Ruotsista, Norjasta ja Saksasta, Ohisalo jatkoi.

Useat Euroopan maat mahtuvat raja-arvoon 25.

Uuden raja-arvon 25 tapausta 100 000 asukasta kohti kahden viikon aikana alittavat seuraavat EU ja ETA-maat:

Saksa (21), Ruotsi (24), Puola (21,4) Bulgaria (24,1), Norja (22), Slovakia (24,8), Liettua (15,6), Viro (21,8), Islanti (19,9), Kypros (2,8), Latvia (4,3) ja Liechtenstein (10,4). Suomen vastaava raja-arvo on 7,8.

Liikenneministeri Timo Harakka (sd) puolestaan kertoi, että jatkossa yli 25 raja-arvon ylittävistä maista tulevilta matkustajilta edellytetään koronatestiä.

– Valmistelemme ripeästi lakia, joka mahdollistaa siirtymisen jäykistä rajarajoituksista testausmalliin. Malliin – testaa ja tule. Se tarkoittaa sitä, että nyt määritellyn 25 raja-arvon ylittävistä maista edellytetään pakollinen ennakollinen testitulos Suomeen saavuttaessa. Tämä ei koske suurinta osaa Pohjoismaista ja Baltian maita. Olen iloinen, että normaali kanssakäyminen Ruotsin kanssa voi alkaa. Laki on tarkoitus saada voimaan jo lokakuussa, Harakka kertoi,

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) oli tyytyväinen, kun raja-arvo nostettiin 25:een.

– Tämä on Suomelle äärettömän tärkeä työn kannalta, elinkeinoelämälle ja matkailulle. Samalla määriteltiin se, miten esimerkiksi charter-lennot tulevat tapahtumaan pohjoiseen. Tämä poistaa epätietoisuuden tilaa matkailusektorilla, ja pystymme käytännössä avaamaan matkailulle talvisesongin. Täytyy myöntää, kyllä tämä on iso asia meidän Finnairille, Lintilä totesi.

Hallitus kertoo aamupäivällä tarkemmin matkustusrajoitusten purkamisen yksityiskohdista.