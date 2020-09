Kansanedustaja Jenni Pitko kertoo Twitterissä, että hän ei tiennyt feministipaidan olleen eduskunnan sääntöjen vastainen.

Kansanedustaja Jenni Pitko (vihr) järjesti eduskunnassa t-paitagaten.

Pitko kertoo Twitterissä olleensa tietämätön siitä, että paita oli eduskunnan tapojen vastainen.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja oli pukeutunut kyselytunnille t-paitaan. Pitkon paidassa oli myös teksti – The future is feminist – eli tulevaisuus on feministien.

Varapuhemies Antti Rinne ei huomannut Jenni Pitkon teepaita kyselytunnilla, mutta Rinne soitti Pitkolle kyselytunnin jälkeen eduskunnan pukeutumiskoodista.­

Kansanedustajilta edellytetään arvokasta pukeutumista, ja kantaaottavien vaatteiden välttämistä.

Pitkon pukeutumisesta nousi kohu kyselytunnin jälkeen, kun MTV uutisoi asiasta.

Kyselytunnilla puhetta johtanut varapuhemies Antti Rinne (sd) ei kyselytunnin aikana ollut kiinnittänyt mitään huomioita Pitkon pukeutumiseen. Rinne soitti Pitkolle kyselytunnin jälkeen.

Pitko sanoo Twitterissä, että hän ei enää käytä paitaa salissa.

– En tiennyt Future is feminist -paidan olevan eduskunnan tapojen vastainen. Minulla on ollut kyseinen paita jo pitkään ja halusin tänään pitää sitä Pride-viikon kunniaksi. Kävin varapuhemiehen kanssa hyvän keskustelun pukeutumisesta enkä aio käyttää paitaa enää täysistuntosalissa, Pitko twiittasi.

Pitko on ensimmäisen kauden kansanedustaja Oulusta. Pitko nousi vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi, kun ryhmäjohtaja Emma Kari (vihr) jäi äitiyslomalle.