Hallitus jatkaa vielä tänään neuvotteluja matkustamisesta

Neuvottelut matkailun avaamisesta jäivät aiemmin yhä kesken – matkailua avataan, mutta käytännön kysymykset puhuttavat.

Hallitus jatkaa vielä tänään, kello 19, neuvotteluita Suomen avaamisesta ulkomaalaisille matkailijoille. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) kertoi eduskunnan kyselytunnilla, että huoli Lapin matkailusta on yhteinen.

Hallitus etsii tapaa, jolla se voisi avata ulkomaisille matkailijoille väylän tulla Suomeen, mutta riskeeraamatta monia muita maita parempaa koronatilannetta.

Tänään pääministerin sijaiseksi valittu tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko pääsi tositoimiin heti eduskunnan kyselytunnilla. Saarikko sijaisti pääministeri Sanna Marinia (sd), joka oli jäänyt etätöihin mahdollisen korona-altistuksen takia. Hallituksen neuvottelut matkailusta keskeytettiin iltapäivällä kyselytunnin ja EU-johtajien videokokouksen ajaksi.

– Miten voimme samanaikaisesti turvata kaikkien kansalaisten terveyden parhaalla mahdollisella tavalla ja sitten kuitenkin tehdä tiettyjä helpotuksia rajankäyntiin ja sitä kautta Lapin matkailuun, Saarikko avasi pohdintaa.

Matkailuyrittäjät ovat vaatineet selvyyttä talvikauden rajoituksiin mahdollisimman pian. Tällä hetkellä Suomi rajoittaa vapaa-ajan matkailua valtaosasta maita. Esimerkiksi työ, kiinteistöomistus tai seurustelusuhde ovat syitä, joilla Suomeen pääsee vapaammin.

Keskustelua on käyty siitä, mihin turvallisen maan raja-arvo asetetaan. STT:n ja muiden medioiden saamien tietojen mukaan neuvotteluissa on ollut esillä ainakin raja-arvo 25. Tällä hetkellä Suomeen pääsee matkailemaan, jos lähtömaassa on ollut vain 8–10 koronatapausta 100 000:ta ihmistä kohden kahden viime viikon aikana.

Keskustelua on käyty myös matkailuun mahdollisesta liitettävästä testauksesta ja käytännössä siitä, miten testauskapasiteetti saadaan nostettua riittävän suureksi.