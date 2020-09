Keskustan eduskuntaryhmä kierrättää valiokuntapaikkoja – Kulmunille raivataan tilaa

Katri Kulmuni on itse kertonut, että hänellä on nyt puheenjohtajuuden päätyttyä mahdollisuus perehtyä entistä syvällisemmin ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiin.

Keskustan eduskuntaryhmä on tänään koolla ristiriitaisen puoluekokouksen jälkeen. Puolueen valiokuntajäsenyyksiä ollaan kierrättämässä, mistä eduskuntaryhmä tänään keskustelee.

Puoluejohtajan paikan hävinnyt Katri Kulmuni on istunut suuressa valiokunnassa. Nyt Kulmunia on soviteltu valtiovarain- ja ulkoasiainvaliokuntiin. Viikonloppuna puolueen varapuheenjohtajaksi noussut Markus Lohi sanoi jo Ylelle, että hän on luopumassa paikastaan valtiovarainvaliokunnassa. Lohi olisi näin keskittymässä työlään sosiaali- ja terveysvaliokunnan johtamiseen.

Kulmuni itse kertoi maanantaina sosiaalisessa mediassa, että hänellä on nyt puheenjohtajuuden päätyttyä mahdollisuus perehtyä entistä syvällisemmin ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiin.

Keskustalaisten kansanedustajien paikkoihin eduskunnan valiokunnissa tulee muutoksia myös sen takia, että Annika Saarikkoa tiede- ja kulttuuriministerinä tuurannut Hanna Kosonen palaa päivittäiseen eduskuntatyöhön. Useimmat kansanedustajat työskentelevät kahdessa eri valiokunnassa.