Keskustan Hoskonen irtisanoutui EU-paketista – ryhmäjohtaja Kurvinen: ”On olemassa pelisäännöt”

Keskustassa ei katsottu ilolla kansanedustaja Hoskosen irtisanoutumista EU:n elvytyspaketista.

Kansanedustaja Hannu Hoskonen (vas.) järjesti harmaita hiuksia keskustalle ja ryhmäjohtaja Antti Kurviselle. Hoskonen kertoi eduskunnassa, että hän ei hyväksy EU:n elvytyspakettia. Keskustan eduskuntaryhmä on koolla huomenna torstaina, ja tapaus Hoskonen ei keskiviikkoiltana ollut vielä asialistalla.­

Ryhmäjohtaja Antti Kurvinen (kesk) kommentoi kansanedustaja Hannu Hoskosen (kesk) irtiottoa hallitusrintamasta kieli keskellä suuta.

– On olemassa pelisäännöt. Kun puolue on hallituksessa, eduskuntaryhmä tukee hallitusta sen päätöksissä. Se koskee kaikkia kansanedustajia. Ei siinä ole sen kummempaa kommentoitavaa, Kurvinen totesi IS:lle.

Hoskonen järjesti tänään yllätyksen eduskunnassa keskustelussa EU:n 750 miljardin euron elvytyspaketista. Hallituspuolue keskustan edustaja ilmoitti, että hän ei pakettia hyväksy.

Lue lisää: Keskustan Hoskosen puheenvuoro EU:n elvytyspaketista aiheutti metakan eduskunnassa – ”Tällaista minä en voi hyväksyä”

Huomenna torstaina keskustan eduskuntaryhmällä on ryhmäkokous. Nouseeko asia esille ryhmäkokouksessa?

– Saa nähdä. Meillä on ajankohtainen politiikka, valiokuntapaikkojen järjestely ja monta muuta asiaa. Ei ole tähän liittyen listalla, Kurvinen vastasi.

Oliko Hoskosella lupa irtiottoon?

– Ei. Hän vastaa omista puheistaan. Keskustan eduskuntaryhmä tukee hallitusta myös EU-politiikassa. Se on selvä juttu. En minä Hannun enkä yksittäisen kansanedustajan puheita lue ja voi seurata. Olemme tämän EU-ratkaisun takana, vaikka siinä on ikäviäkin puolia. Se on pääosin hyvä ratkaisu, joka auttaa myös erityisen paljon juuri Itä-Suomea, josta Hannu Hoskonen tulee.

Onko pelkoa, että keskustan ryhmästä tulee muitakin hoskosia?

– Homma menee niin, että jos kansanedustajat haluavat olla hallituksessa ja olla vaikuttamassa hallituksen kautta, hallitusta pitää äänestyksissä tukea. Ei ikiaikaiset periaatteet ole mihinkään muuttuneet. Jos haluaa hallituspuolueen eduskuntaryhmänä olla, silloin tuetaan hallitusta, Kurvinen vastasi.

Suomi maksaa EU:n 750 miljardin euron elvytyspakettiin 6,6 miljardia euroa vuosina 2021–2058, ja saa nyt kolmen vuoden aikana EU:lta takaisin 3,2 miljardia euroa.