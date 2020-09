Keskustan Hoskosen puheenvuoro EU:n elvytyspaketista aiheutti metakan eduskunnassa – ”Tällaista minä en voi hyväksyä”

Hallitus ja perussuomalaiset ottivat eduskunnassa yhteen EU:n 750 miljardin euron elvytyspaketista.

Eduskunta keskusteli 750 miljardin euron EU:n elvytyspaketista, ja yllättäen suurin uutinen tuli hallituspuolue keskustasta.

Kansanedustaja Hannu Hoskonen (kesk) ilmoitti puheenvuorossaan kolme kertaa, että hän ei pakettia hyväksy.

– Tämä on sellainen paketti, jota allekirjoittanut ei voi mitenkään hyväksyä. Aikanaan Maastrichtin sopimukseen tehtiin pykälät pienien jäsenmaiden suojaksi, ettei isojen maiden maksuja tarvitse maksaa. Nyt me olemme purkamassa tämän suojan, ja sitä minä en mitenkään voi hyväksyä. Tämä suoja on nyt mennyttä, ja se on karmea virhe, Hoskonen näki.

– Nyt kun näitä ehtoja lähdetään muuttamaan, niin eikö näitä pitäisi demokraattisessa prosessissa uudestaan käsitellä? Tällaista minä en voi hyväksyä, Hoskonen jatkoi.

Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen teki selväksi. Hän ei Suomen ja hallituksen sopimaa EU:n elvytyspakettia kannata.­

Hoskosen irtaantuminen hallitusrintamasta aiheutti metakan eduskunnan suuressa salissa.

Opposition edustajat eivät yllättäen lähteneet Hoskosen kapinaa lainkaan hämmentämään, ja keskusta mielellään vaikeni koko asian.

Elpymispaketti on vaikea pala monelle keskustalaiselle, ja kansanedustaja Markus Lohi (kesk) sai muotoiltua perustelut keskustan syville riveille kannattaa elvytyspakettia.

– On kyllä rehellisesti sanottava, että oikeusperusta tämän osalta on kyllä aika ohut. EU ottaa velkaa, ja pitää olla jonkinlainen jonglööri, että saa sen mahtumaan siihen perussopimukseen.

– Mutta on kysymys siitä, voiko Suomi kaataa tämän paketin? Ei voi sen takia, että ne, jotka vastuuta kantavat, tietävät, että me emme voi tuhota suomalaista vientiteollisuutta, Lohi sanoi.

Suomi maksaa EU:n massiiviseen elvytyspakettiin 6,6 miljardia euroa vuosina 2021–2058, ja saa nyt kolmen vuoden aikana EU:lta takaisin 3,2 miljardia euroa.

Keskustelu oli valtaosin hallituksen ja perussuomalaisten keskinäistä mittelöä.

Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon (ps) mielestä elpymispaketilla ei lääkitä koronan aiheuttamia vaurioita.

– Niillä lääkitään Etelä- ja Keski-Euroopan maiden pitkäaikaisia rakenteellisia ongelmia.

– Nettosaajat välttyvät ikäviltä kansallisilta vyönkiristyksiltä ja voivat lahjarahan turvin ylläpitää Suomea matalampia verokantoja tai julkisia palveluja, joihin niillä ei ole varaa. Saksa toki on maksumies, mutta toisaalta eteläeurooppalaiset voivat lahjarahalla jatkaa saksalaisten autojen ostamista, Halla-aho totesi.

Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan elvytyspaketin ansiosta eteläeurooppalaiset voivat jatkaa lainarahalla saksalaisten autojen ostamista.­

Perussuomalaisten puheissa mainittiin usein Italia esimerkkimaana veronkierrosta ja alhaisesta verotuksesta, ja kansanedustaja Rami Lehto (ps) puhui rahojen antamisesta mafiosoille.

– Kansantarussa Robin Hood varasti rikkailta ja antoi köyhille. Tosielämässä Suomen hallitus on nyt ottamassa suomalaisilta duunareilta ja antamassa rikkaille Italian mafiosoille, Lehto totesi.

Hallituspuolueen kansanedustajista ärhäkimmin perussuomalaisten kanssa väitteli Paavo Arhinmäki (vas)

– Elpymisväline hyödyttää Suomen teollisuutta ja työllisyyttä. Sen kaatamisesta haaveilu on vastuutonta. Se on sitten tietenkin eri asia, jos jotkut poliittiset voimat pitävät öhöttämistä tärkeämpänä kuin suomalaisten duunarien työpaikkojen puolustamista, Arhinmäki heitti.

Oppositiopuolueista myös kristillisdemokraatit oli sopimuksen hylkäämisen puolesta.

Puheenjohtaja Sari Essayah (kd) esimerkiksi ihmetteli, miksi Suomi maksaa 6 miljardia ja saa takaisin 3, kun meitä pienempi etelänaapuri saa liki kolme kertaa enemmän.

– Vertailun vuoksi: Naapurimaamme Viro saa elpymispaketin myötä yhteensä 8,3 miljardia. Varoja, joita Viro aikoo käyttää oman kilpailukykynsä vahvistamiseen ja investointien houkutteluun myös Suomesta, maa saa siis meiltäkin, näitä varoja, Essayah kertoi.

Puheenjohtaja Sari Essayah vertasi Suomen saamaa 3,2 miljardin euron tukea Viroon. Virolle elvytyspaketista on tulossa yli 8 miljardia euroa.­

Kokoomus puolestaan on aina ollut vankkumaton EU:n kannattaja. Nyt oppositiossa kokoomus jätti kantansa elvytyspakettiin hivenen auki.

– Elpymisrahaston on jäätävä ainutkertaiseksi. Hyvinä aikoina jäsenmaiden on vahvistettava talouksiaan, jotta tulevaisuuden kriiseihin voidaan vastata ajautumatta tulkinnan tielle. Lopullisen kantansa kokoomuksen eduskuntaryhmä muodostaa, kun eduskunta on perusteellisesti käsitellyt elpymiskokonaisuuden sisällön, kokoomuksen ryhmäpuheen pitänyt Arto Satonen sanoi.