Hallituspuolueiden puheenjohtajat myöntävät: Tällä vaalikaudella ei päästä 75 prosentin työllisyyteen

Pääministeri Sanna Marin: ”Reunaehdot, joista hallitusohjelmaa rakennettiin, ovat murentuneet.”

Puoluejohtajat hallituspuolueita myöten myönsivät tänään keskiviikkona Kuntamarkkinoiden kuntavaalipaneelissa, ettei hallitus tule pääsemään tälle vaalikaudelle asettamaansa 75 prosentin työllisyyteen.

Puoluejohtajilta kysyttiin, uskovatko he, että hallituksen tavoite toteutuu tällä vaalikaudella. Vain vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo empi vastauksensa kanssa.

Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin (sd) totesi jo eilen, että suhtautuu avoimesti hallitusohjelman avaamiseen.

– Reunaehdot, joista hallitusohjelmaa rakennettiin, ovat murentuneet.

– Toimintaympäristö on täysin erilainen ja on vaikeaa nähdä että tällaisessa laskusuhdanteessa, johon me olemme ajautuneet pandemian seurauksena, pääsisimme niihin tavoitteisiin, jotka vielä hallitusohjelmaa kirjoitettaessa asetimme. Tämä on realismia, Marin toteaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pyysi hallitukselta kiireesti toimia ja uutta hallitusohjelmaa.

– Tämä on harras toive.

– Te olette tulleet nyt oikeaan johtopäätökseen, että hallitusohjelma pitää kirjoittaa uudelleen. Me täältä oppositiosta kiritämme, että kun te menette budjettiriiheen, niin te tunnustatte tosiasiat, sen missä mennään ja että kaikkeen siihen, mitä te olette puolitoista vuotta sitten jakaneet, ei ole varaa. Teette realistisen hallitusohjelman, Orpo sanoi.

Hallitus joutuu tositestiin ensi viikon alussa pidettävässä budjettiriihessä. Neuvotteluissa olisi muun muassa määrä tehdä päätökset 30 000:ta lisätyöllisestä ja luoda näkymä siitä, miten päätökset konkretisoituvat.

Marin kuitenkin kuvaili hallitusohjelmaa kaukaa viisaaksi, sillä siinä on huomioitu ja ilmaistu suhdannepolitiikan tarve.

– Kun nyt olemme laskusuhdanteessa, niin tarvitsemme kasvuhakuisia toimenpiteitä. Tästä riippuu se, mitä toimenpiteitä mahdollisesti tulevaisuudessa tarvitsemme.

– Tulemme todennäköisesti tarvitsemaan myös sopeutustoimia tulevaisuudessa. Mutta niiden aika ei ole nyt, Marin totesi tänään paneelissa.

Sopeutustoimia tullaan hänen mukaansa sivuamaan jo tällä vaalikaudella, ja päätöksiä tehdään sitten kun aika on järkevä.