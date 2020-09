Pääministeri Sanna Marin (sd) vakuutti kokoomukselle, että hallitus ei suhtaudu velkaan kevyesti.

Pääministeri Sanna Marin (sd) suhtautui tänään tiistaina rauhallisesti kokoomuksen viime viikonlopun puoluekokouksen ulostuloihin. Hän pistikin kokoomuksen kommentit normaalin oppositiopolitiikan piikkiin.

– Uhkaus hallituksen kaatamisesta menee ennemminkin normaalin oppositiopolitiikan piiriin, Marin sanoi.

– En pitänyt mitenkään yllättävinä näitä viestejä. En itse sitä sen kummemmin kavahtanut, hallitus keskittyy omaan tekemiseensä, Marin sanoi tänään Politiikan toimittajat ry:n tapaamisessa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo muun muassa uhkaili kaatavansa hallituksen ja maalasi varsin synkkää kuvaa ensi syksystä ja hallituksen kyvystä vastata koronakriisiin.

– Kaiken kaikkiaan viesti kokoomuksen puoluekokouksesta oli kyllä hyvin synkkä, Marin kommentoi.

Marin vakuutti, että hallitus kyllä pyrkii löytämään ratkaisuja käynnissä olevaan kriisiin ja muistutti, että tilanne on edelleen vakava.

– Voisin vastata kokoomukselle, että me emme suhtaudu velkaan kevyesti, emmekä me ole kevyesti ottaneet tänä vuonna velkaa. Vaan vastataksemme tähän kriisiin, joka on poikkeuksellisen syvä ja vakava, ei vain taloudellisesti, vaan myös ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttaen.

Myös ex-pääministeri Paavo Lipponen (sd) otti vahvasti kantaa kokoomukseen puoluekokouksen ulostuloihin kolumnissaan Demokraatissa.

Lipponen kritisoi kirjoituksessaan muun muassa sitä, että kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo uhkasi Marinin hallituksen kaatamisella. Varsinaisen tuohtumuksensa hän kuitenkin kohdisti kokoomuksen ”kauhuskenaariopropagandaan”.

– Kokoomuksen puheenjohtajan ja koko orkesterin kauhuskenaariopropagandassa huipentuu porvareiden pitkään jatkunut ryöpytys, jossa elinkeinoelämän eräät johtajat ovat myös kunnostautuneet. Suomen poliittisesta ja taloudellisesta kehityksestä on tehty valheellista, SDP:n ja ammattiyhdistysliikkeen vastaista tarinaa, Lipponen kirjoitti.

– Voisin toistaa Sanna Marinin sanat: saisitte hävetä, Lipponen kirjoitti.