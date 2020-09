Annika Saarikko odottaa pääsyä hallituksen johtoviisikkoon. Saarikko aikoo järjestää kalenterinsa niin, että perheelle löytyy jatkossakin aikaa. Apua on tukiverkostojen lisäksi siitä, että Saarikon mies on isyysvapaalla syyskuun ajan.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon ensimmäinen työpäivä keskustan puheenjohtajana venyi Ouluhallissa lauantaina iltayhteentoista asti.

Kaksipäiväiseksi typistetty ja hajautetulla mallilla järjestetty puoluekokous päätettiin keskeyttää, ja käsittelemättä jääneet asiat siirrettiin puoluevaltuuston käsiteltäväksi.

Saarikko juhlisti voittoaan pizzalla ja kuohuviinilasillisella. Unet jäivät vähäisiksi, sillä Saarikko suuntasi Oulusta Helsinkiin jo sunnuntaina aamukoneella.

– Tänään on vapaapäivä perheen kanssa, lapset palaavat mummilasta kotiin, Saarikko kertoi IS:lle sunnuntaina.

Annika Saarikko sai mieheltään Erkki Papuselta onnitteluhalauksen puheenjohtajavalinnan jälkeen.­

Saarikko aikoi paistaa voiton kunniaksi vohveleita. Jo maanantaina alkaa valmistautuminen budjettiriiheen. Saarikko kertoi odottavansa mielenkiinnolla työskentelemistä hallituksen johtoviisikossa.

– Tuntuu todella hienolta, että voi tulla valittua ensimmäisellä kierroksella näin monen ehdokkaan vaalissa. Oma ajatus on aika nopeasti kallistunut jo pitkään työlistaan, joka on edessä sekä puolueessa että hallitusvastuussa.

Uuden ministeri–puoluejohtaja-roolin omaksumisessa auttaa se, että Saarikon puoliso, lakimiehenä valtiovarainministeriön kuntaosastolla työskentelevä Erkki Papunen on isyysvapaalla syyskuun ajan.

Perheen arjessa riittää vipinää, sillä Saarikolla ja Papusella on pian kuusi vuotta täyttävä Aarni-poika sekä viime syksynä syntynyt Kaarlo-poika.

Saarikko jätti keskustan edellisen puheenjohtajakisan väliin Kaarlon syntymän takia.

– Meillä on isona apuna tukiverkostot. Toisin kuin monella muulla kansanedustajalla, minulla on perhe viikot pääkaupunkiseudulla, joka tarkoittaa, että saamme olla yhdessä joka päivä. Ei se helppoa ole, perheen ja työn yhteensovittaminen, sen tietävät kaikki suomalaiset pienten lasten vanhemmat, riittämättömyys on aina läsnä, Saarikko myöntää.

Saarikko aikoo järjestellä kalenterin niin, että aikaa perheelle löytyy.

– Perhe tarvitsee minua ja minä tarvitsen perhettä. Vain virkeä johtaja on hyvä johtaja, sen takia yksi tärkein ominaisuus pitää olla oman itsen johtaminen ja ajankäytön jakaminen. Kyse on myös ihmisten vastuuttamisesta, en ole missään vaiheessa väittänytkään, että pystyisin yksin tätä puoluetta pelastamaan.

– Varapuheenjohtajien, ministeriryhmän ja eduskuntaryhmän lisäksi pidän tärkeänä piirien puheenjohtajia, jotka ovat oman alueensa aatteen vetureita. Tämä kaikki vastuujoukko ympärillä pitää ottaa mukaan.

Saarikko ja Kulmuni saivat puoluekokouksessa lähes yhtä paljon kannatuspuheenvuoroja, mutta itse vaalissa Saarikko jyräsi voittoon jo ensimmäisellä kierroksella. Saarikko sai 1 157 ääntä, kun toiseksi tullut Katri Kulmuni keräsi 773 ääntä. Petri Honkonen sai 308 ääntä, Ilkka Tiainen 22 ääntä ja Jari Tasanen neljä ääntä.

Kulmunin tukijoukoissa pettymys oli purkautunut jo kiukkuisina puheenvuoroina aiemmin päivällä. Kulmunin tukijoukoissa valiteltiin riittämätöntä tukea ja kysyttiin, miksi Saarikon piti lähteä haastamaan Kulmuni ennen kuin yksiäkään vaaleja oli käyty.

– Mitä tulee yhtenäisyyteen, niin on tietenkin selvää, että jos puolueessa olisivat olleet asiat hyvin, tällaista vaalia ei olisi käyty. Vaali tarvitsee aina hyviä voittajia ja hyviä häviäjiä. Mahdollisimman pian, heti kun se Katrille sopii, käyn hänen kanssaan keskustelun ja vaikka ymmärrän täysin hänen pettymyksensä, toivon, että voisimme löytää yhteisen polun keskustan hyväksi, Saarikko sanoo.

Katri Kulmuni poistui keskustan puoluekokouksesta puheenjohtajavalinnan ratkettua. Kulmuni kehotti keskustan puolueväkeä osoittamaan tukensa Saarikolle ja toivoi, että keskustalaiset antavat Saarikolle aikaa.­

Saarikko lupasi kiitospuheessaan, että hänen ovensa on Kulmunille aina auki. Saarikko ei osaa ottaa vielä kantaa siihen, mitä tämä käytännössä tarkoittaa.

– Se keskustelu käydään hänen kanssaan kahden kesken. Se linja, jota Katri on keskustan johdossa edustanut – erityisesti hänen voimakas painotuksensa aluepolitiikan merkityksestä – on todella hyvä pohja keskustan jatkotyölle.

Budjettiriihessä hallitukseen kohdistuu kovia paineita.

Ex-pääministeri ja keskustan ex-puheenjohtaja Juha Sipilä sanoi puoluekokouksessa, että hallitus on epäonnistunut tähän mennessä työllisyyspolitiikassaan.

Sipilän mukaan hallitus on tehnyt tähän mennessä ainoastaan toimia, jotka ovat vähentäneet työllisyyttä.

Joissakin keskustalaisten puheenvuoroissa jopa pidettiin selvänä, että keskusta marssii ulos hallituksesta, jos 30 000:n työllisen tavoite ei toteudu syksyllä.

Myös Saarikko sanoo, että ”sitoumus työllisten määrän nostamisesta on täyttämättä”.

– Tämä tavoite ei voi hävitä, vaikka olosuhteet ovat vaikeutuneet merkittävästi. On ihan selvää, että emme pääse 75:een prosenteissa. Kriittisimpiä kysymyksiä on lomautettujen asema ja terveysturvallisuustoimien toteuttaminen niin, että Suomea ei tarvitsisi sulkea. Ja sitten tullaan rakenteellisempiin kysymyksiin, jotka ovat näitä työmarkkinauudistuksia.

Onko 75:n prosentin työllisyysastetavoite siis karannut jo?

– Tilannekuva on muuttunut merkittävästi. Kuluvan vaalikauden osalta 75 prosentin työllisyysaste ei ole enää relevantti. Se on edelleen välitavoite kohti pohjoismaista työllisyysastetta. Nyt pitää keskittyä siihen, että toimintaympäristö saadaan niin vakaaksi kuin se näin epävarmassa tilanteessa on mahdollista. Toinen puoli on nämä työllisyyttä vahvistavat uudistukset, ja ensivaiheessa 30 000 (uutta työllistä) on luku, mihin nyt tähdätään.

Saarikon mukaan hallitus on parantanut kansalaisten palveluja ja etuisuuksia ja tehnyt poikkeuksellisen järeitä toimia velkarahalla talouden pyörien pitämiseksi käynnissä.

– Tämä kaikki edellyttää sitä, että hallituksen yhteinen liima pystytään löytämään työllisyydestä ja työmarkkinoiden uudistamisesta.