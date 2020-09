Kokoomuksen Orpo maalaa linjapuheessaan karua kuvaa koronasyksystä: ”Ajamme päin seinää, ykkösluokassa”

Orpon mielestä Suomen tulisi tavoitella pohjoismaista 80 prosentin työllisyysastetta: ”Jos muut pystyvät, niin miksi me emme pystyisi”

Kokoomuksen puheenjohtajaksi kolmannelle jatkokaudelleen eilen lauantaina valittu Petteri Orpo piti tänään Porin puoluekokousväelle linjapuheensa.

Hän maalasi synkkää kuvaa tulevasta syksystä ja tarjosi kokoomuksen vaihtoehtoa ongelmien ratkaisemiseksi. Orpon loppupäätelmä Suomen nykytilanteesta on karu.

– Ajamme päin seinää, ykkösluokassa. Hallituksella ei ole huolta huomisesta, ei pelkoa tulevaisuudesta. Tämä suututtaa, ei suomalaisten asioita näin voi hoitaa.

– Hallituksen suunnalta on tullut tutuksi sana ”sitten”. Työllisyystoimet ja talouden uudistukset tehdään “sitten”, kun korona on ohi. Velkaantuminen pysäytetään “sitten” vuosikymmenen lopulla.

Hallitus esiintyy Orpon mukaan kuin sillä olisi rahaa vaikka muille jakaa.

– Valitettavasti meillä on syksyllä edessä suorastaan skitsofreeninen tilanne. Hallitus on käynnistänyt ennätyksellisen velkarahalinkonsa, mutta kunnissa kasataan samaan aikaan historiallisia leikkauslistoja.

Orpon mukaan tulevina kuukausina ratkaistaan Suomen suunta vuosikymmeniksi.

– Näin kriittisinä aikoina hallitus ei voi istuskella vallassa neljää vuotta, ilman, että sen tekeminen on jatkuvan haaston ja arvioinnin kohteena.

Orpon mukaan Suomen ongelma ei ole siinä, että olisimme pulassa juuri nyt. Ongelma on siinä, että Suomen haasteet ovat vasta edessä.

– Hallitus riemuitsee siitä, että bruttokansantuotteen pudotus Suomessa on toistaiseksi ollut yksi Euroopan pienimpiä. Hyvä näin, vaikka toki on muistettava, että Suomen valtio on pumpannut miljardeittain lainarahaa iskua pehmentämään.

Hän muistuttaa, että Euroopan komission arvion mukaan Suomen palautuminen koronakriisistä on Euroopan hitainta.

– Koska kilpailukykymme ei ole kunnossa, on edessä kylmää kyytiä suomalaisille työpaikoille.

Orpo myös ennustaa, että suuri osa suomalaisista kunnista joutuu syksyllä käymään yt-neuvottelut.

– Tulemme näkemään vähintään satojen, mutta todennäköisesti tuhansien ihmisten irtisanomisaallon kuntatalouden historiallisen heikon tilanteen vuoksi. Tämä tuntuu pahalta. Kunnissa ei ole taikaseinää, josta voisi nostaa lisää seteleitä, vaan silloin kun rahat ovat loppu, on pakko säästää.

Hänen mukaansa myös veronkorotuksia tullaan näkemään.

– Vaikka valtion tasolla onnistuttaisiin pääosin välttämään veronkiristykset, kunnallisverot nousevat, ja paljon. Olen melko varma, että joku kunta joutuu puhkaisemaan tänä syksynä 25 prosentin kunnallisverotuksen rajan.

Kokoomuksen tulisikin Orpon mielestä nyt saada uusi hallitusohjelma, sillä hänen mielestään Antti Rinteen (sd) hallitusohjelmalta on pudonnut pohja pois.

– Maalla pitää olla hallitusohjelma, joka on voimassa. Tämänhetkinen tilanne on täysin absurdi.

Toisekseen velkaantuminen on kokoomuksen mukaan saatava hallintaan. Orpo kertoo ymmärtävänsä, että kun kriisi iskee, niin velkaa on otettava.

– Mutta ei velkaa loputtomasti voi ottaa, ja varsinkaan jos ei ole ajatustakaan, miten se maksetaan takaisin. Velanotto ilman suunnitelmaa takaisinmaksusta ei ole vastuullista.

Kolmanneksi kokoomuksen mielestä olisi pidettävä parempi huoli suomalaisten työstä ja toimeentulosta.

– Sdp:n puheenjohtaja Marin haaveilee valtion sanelemasta kuuden tunnin työpäivästä. Me Kokoomuksessa haaveilemme siitä, että jokaisella olisi töitä. Siitä, että palkalla tulisi toimeen.

– Kun Sdp haaveilee downshiftauksesta, me haaveilemme siitä, että ihmiset voisivat seistä omilla jaloillaan ja tulla toimeen ilman valtion tukia.

Orpon mielestä Suomen tulisi tavoitella pohjoismaista kahdeksankymmenen prosentin työllisyysastetta.

– Jos muut pohjoismaat pystyvät tähän, niin miksi me emme pystyisi.