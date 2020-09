Kommentti: Lepomäki liftaa sunnuntaina kokoomuksen tilataksin kyytiin, mutta säilyttääkö Häkkänen pelkääjänpaikan?

Kisa kokoomuksen ensimmäisen varapuheenjohtajan paikasta käydään Antti Häkkäsen ja Elina Lepomäen välillä.

Kokoomusväki on tänä viikonloppuna ensi kertaa koolla puolueen oppositiotaipaleen aikana, yhteensä kahdentoista hallitusvuoden jälkeen. Hallituksen ulkopuolelle jääminen harmittaa vieläkin, vaikka Petteri Orpo vakuutti tänään lauantaina Porissa, että kokoomus on päässyt jo asian yli.

Puolueen sisältä myönnetään, että syksy meni sumussa ja juuri kun oppositiolinja oli löytymässä, iski koronaepidemia ja pisti kaiken uusiksi. Varapuheenjohtajaehdokkaatkaan eivät ole valmiita antamaan puolueelleen kiitettävää arvosanaa taistossa hallitusta vastaan.

Orpo kukitettiin kaikesta huolimatta tänään lauantaina jatkokaudelle kokoomuksen puheenjohtajana ilman haastajia. Huomenna sunnuntaina puolue valitsee itselleen myös kolme varapuheenjohtajaa. Paikkaa tavoittelevat Antti Häkkänen, Anna-Kaisa Ikonen, Elina Lepomäki ja Mari-Leena Talvitie.

Kokoomuksen varapuheenjohtajaehdokkaat Elina Lepomäki, Mari-Leena Talvitie, Antti Häkkänen ja Anna-Kaisa Ikonen.­

Arvioiden mukaan todellinen kisa ensimmäisen varapuheenjohtajan paikasta käydään Häkkäsen ja Lepomäen välillä, kun taas Talvitie ja Ikonen jäävät taistelemaan kolmannen varapuheenjohtajan sijasta. Yksi ehdokas jää puoluejohdon ulkopuolelle.

Lepomäki ei lähde puheenjohtajavaaliin pelkkiä uusia kokemuksia hakemaan. Hän haastoi Patteri Orpon kanssa jo vuonna 2016 silloisen puheenjohtajan Alexander Stubbin puolueen puheenjohtajavaaleissa, vain kaksi vuotta eduskuntaan nousemisensa jälkeen.

Lepomäki sai äänistä 15 prosenttia, eikä päässyt edes toiselle kierrokselle. Kisan voitti Petteri Orpo. Lepomäki otti häviön raskaasti, mutta nyt hän on vähitellen pääsemässä sitä vihdoin yli, kokoomuksen sisältä arvioidaan.

Kokoomuslähteistä Lepomäkeä kuvaillaan mustavalkoiseksi ”kaikki tai ei mitään” –tyyppiseksi hahmoksi. Viime vaalikaudella hän pisti pystyyn yhden hengen kapinan hallituksen sote-uudistusta vastaan.

Lepomäki sai myös pari vuotta sitten runsaasti näkyvyyttä kirjallaan Vapauden voitto, jossa hän kritisoi vahvasti etenkin kokoomuksen johtamistyyliä ja puheenjohtajaa Petteri Orpoa. Lepomäen mukaan valta keskittyy kokoomuksessa pienelle tilataksiin mahtuvalle miesporukalle.

Nyt Lepomäki on kuitenkin pyrkimässä itse saman taksin kyytiin.

– Haluan olla osa joukkuetta kehittämässä meidän paitsi politiikan syksyä niin myös puolueen pidemmän tähtäimen ohjelmaa. Siihen olen nyt käytettävissä, Lepomäki linjaa IS:lle.

Kokoomuksesta arvioidaan, että Lepomäki on tosiaankin viime aikoina osoittanut joukkuepelaajan merkkejä.

Porissa esiintyikin aiempaa kovaksikin kuvailtua Lepomäkeä lämpimämpi varapuheenjohtajaehdokas, joka muun muassa puolusti puoluekokouksen tentissä varapuheenjohtajista ainoana turkistarhauksen kieltämistä Suomessa. Koska eläinten oikeudet ovat myös itseisarvo.

Mäntyharjulainen entinen oikeusministeri Antti Häkkänen on sen sijaan toiminut puolueen varapuheenjohtajana jo vuodesta 2016, ja hakee tällä kertaa jo kolmannelle jatkokaudelleen.

Kolmas kausi puheenjohtajistossa lienee siis pitkälti taputeltu. Kaksi vuotta sitten Turun puoluekokouksessa Häkkäsen takana oli 625 kannattajaa 677:stä, ja hän sai puoluekokoukselta reilun 90 prosentin tuen.

Sunnuntain mielenkiinto kohdistuukin siihen, kuinka leveän paikan kokoomuksen tilataksista Lepomäki vie Häkkäseltä.

Anna-Kaisa Ikosen mahdollisuuksien puolesta puhuu se, että hänellä on suuri Pirkanmaan vaalipiiri tukenaan. Oulun vaalipiiristä tulevalla Mari-Leena Talvitiellä tosin on pidempi kokemus kansanedustajana. Hän on myös toiminut puolueen varapuheenjohtajana vuodesta 2018.

Oli kokoomuksen varapuheenjohtajisto sitten mikä tahansa, lähtee kokoomus Orpon ja huomenna valittavan varapuheenjohtajien kokoonpanon johdolla puolustamaan kevään kunnallisvaaleissa kolminkertaisen kunnallispolitiikan ykköspuolueen asemaansa.

Ensi kevään kuntavaalit ovat kuitenkin kokoomukselle kova näytön paikka. Jos puolue ei kykene siihen mennessä nostamaan kannatustaan ja tulemaan ulos voittajana, menee ainakin Orpon paikka kiertoon.

Tuolloin katse siirtyy varapuheenjohtajistoon.

Lepomäki ja Häkkänen eivät ainakaan toistaiseksi ole suostuneet kommentoimaan halukkuuttaan asettua ehdolle puheenjohtajakisassa vuoden 2022 puoluekokouksessa. Kumpikaan ehdokas ei kuitenkaan ole aikaisemmin vastuusta varsinaisesti kieltäytynyt.

Jos kokoomus menettää kuntavaaleissa ykköspuolueen paikkansa, nimiä voi hyvinkin alkaa tippumaan.