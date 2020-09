Kulmunin kampanjapäällikkö Tuija Palosaaren mukaan Kulmuni ei saanut puolueelta riittävästi tukea.

Katri Kulmunin kausi keskustan puheenjohtajana jäi vain vuoden mittaiseksi.

Kulmunin tukijoukoissa pettymys alkoi purkautua lauantaina kokouspaikalla jo ennen kuin tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko valittiin keskustan uudeksi puheenjohtajaksi.

– Puheenjohtajakisa on tuntunut hyvin epämiellyttävältä. Tästä on hyvin vaikeaa lähteä yhdessä eteenpäin, mutta en ole kuullut, että kukaan olisi eroamassa keskustasta tämän takia, Kulmunin tukijoukoista kommentoitiin IS:lle kokouspaikalla.

Kulmunin tukijoukoissa koettiin, että Saarikon olisi pitänyt tukea Kulmunia esiintymisvalmennuksesta syntyneen kohun jälkeen eikä lähteä haastamaan istuvaa puheenjohtajaa.

Kulmunin kampanjapäällikkö Tuija Palosaari käytti Saarikon valinnan jälkeen tuttua fraasia ”pulinat pois ja eteenpäin”.

Palosaaren mukaan joukkuehenkeä olisi silti voinut olla enemmän.

– Ainakaan julkista tukea ei ollut riittävästi.

Kulmuni pyysi keskustaväkeä antamaan Saarikolle aikaa puheenjohtajana ja kehotti keskustalaisia tukemaan Saarikkoa.

Palosaaren mukaan Kulmunin sanat voi tulkita niin, että Kulmuni ei saanut itse puolueelta täyttä tukea.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi henkilövalintojen jälkeen, että puolueessa olisi ”tarvetta hyville voittajille ja hyville häviäjille”.

– Kulmunilla ja Saarikolla on ollut erittäin innokkaita tukijoita, se ei ole aina rajoittunut oman ehdokkaan kehumiseen, vaan on myös arvosteltu toista ehdokasta. Jännitettä ja sähköä on ollut näiden kahden leirin välissä.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen toivoo voittajilta ja häviäjiltä ”malttia ja viisautta”. Kuvassa Kurvinen äänestämässä kokouspaikalla.­

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska kertoi ymmärtävänsä Kulmunin tukijoiden tunteet.

– Olen ollut puoluesihteerinä yhden kauden, ja itseäni lähdettiin haastamaan ennen kuin olin ilmoittanut jatkoaikeistani. On hyvä, että puoluedemokratiassa kaudet ovat katkolla. Nyt puolueväki koki, että halutaan muutosta. Puolue on tehnyt virheitä, eikä kannatus ole muuttunut mihinkään. Tulos on tämä.

Saarikon kampanjapäällikkö Mari Kokko katsoi, ettei puheenjohtajataisto ollut niin repivä kuin otsikoista olisi voinut päätellä.

– Aina jokaisella ehdokkaalla on äänekkäitä ja provosoivia kannattajia, mutta yleishenki oli hyvinkin rakentava.

Kokon mukaan puheenjohtaja meni vaihtoon, koska keskustalaiset kokivat, että puolue tarvitsee uuden alun.

– Se ilo ja innostus, joka Annikasta kuplii, oli tekijä, joka sai ihmiset mukaan. WhatsApp on osoittautunut tehokkaimmaksi kampanjatyökaluksi, ihmiset ovat perustaneet omia rinkejään. Aikoinaan Obama teki kampanjan, joka oli rakennettu pienemmistä kampanjoista, tämä on ollut samantyyppinen.

Erkki Papunen onnitteli keskustan puheenjohtajaksi valittua vaimoaan.­

Saarikon mies, valtiovarainministeriön kuntaosastolla lakimiehenä työskentelevä Erkki Papunen kuvaili kampanjaa erittäin intensiiviseksi.

– Ehdokkaat ovat kiertäneet aika lailla kaikissa maakunnissa, mikä on näkynyt perhe-elämässäkin.

Papusen mukaan hänen vaimonsa heittäytyy kokonaisvaltaisesti siihen, mihin hän päättää lähteä mukaan.

– Hänen läsnäolonsa ja toimintatapansa näyttäytyy innostavana. Kuvaavaa on, että hän leipoi itse pullat kampanjansa avajaistilaisuuteen, siinä ei ollut kyse kikasta, vaan se on hänen tapansa toimia.

Keskustan varapuheenjohtajan tehtävän jättänyt Hannakaisa Heikkinen sanoi, ettei Saarikon saaminen kisaan ollut helppoa.

– Hän joutui miettimään, onnistuvatko arjen ratkaisut pienten lasten äitinä. Tärkeintä on se, että meillä on puheenjohtaja, joka nauttii laajaa luottamusta yli puoluerajojen ja on suosittu koko Suomen ihmisten, ei vain keskustalaisten, joukossa. Se on avain siihen, että keskustan kannatus voi lähteä nousuun.

Keskustalaiset kertoivat taustakeskusteluissa, että henkilöityneessä politiikan julkisuudessa Saarikon toivotaan tekevän keskustalle saman kuin pääministeri Sanna Marinin Sdp:lle eli kääntävän puolueen kannatuksen vahvaan nousuun.

– Kyllä, hän on valoisa, lämmin ja helposti lähestyttävä, Heikkinen vahvisti taustakeskusteluissa esitetyn arvion Saarikkoa kehuen.