Annika Saarikko sanoi tekevänsä keskustasta vahvaa voima-akselia Sdp:n kanssa. Hän haluaa Marinin hallituksen ottavan käyttöön Juha Sipilän liikennevalomallin talous- ja työllisyystavoitteiden seurantaan.

Keskustan tuore puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) kuvasi valintansa jälkeen askeleitaan yhteistyölle Sdp:n kanssa. Saarikon mukaan puolueen suhde muihin puolueisiin on ollut parin viime vuoden aikana vaikea.

– Tunnistan viime vaalikauden yhtenä vastuunkantajana, että joukoissa oli paljon tyytymättömyyttä hallitukseen, joka koettiin liian oikeistolaisena. Olimme tyytyväisiä tuloksiin, mutta koettiin, että siitä maksettiin liian kovaa hintaa.

Huolta keskustalaisesta politiikantekemisestä kannetaan nyt toisenlaisessa hallituksessakin.

– Koetaan, ettei tämä olekaan punamultaa, mitä nostalgia meille tarjoaa, vaan punaviherporukkaa, jonka seurassa keskustalla ei ole helppo olla.

Saarikon mukaan sama meno puolueessa jatkuu, ellei keskustalla ole selkeää itsetuntoa siitä, mitkä teemat keskustan on tuonut tähän hallitukseen.

Hän sanoi niiden löytyvän keskustan hallitusneuvotteluissa asettamista kynnyskysymyksistä ja listasi seuraavat: ammatilliset koulut, koulutus, perhevapaauudistus, työllisyysaste ja velkaantumisen suhde, alueiden elinvoimaisuus ja maaseudun tuet.

– Siitä muodostuu punamullan multapuoli, punaiset vastatkoon omastaan, Saarikko napautti.

Aviomies Erkki Papunen onnittelee keskustan puheenjohtajaksi valittua puolisoaan Annika Saarikkoa.­

Tuoreen puheenjohtajan mukaan on luonnollista, että hallituksessa on ristivetoa, koska siellä on eri puolueita.

– Kyse on siitä muodostuuko jännite repiväksi vai niin sanotuksi luovaksi jännitteeksi, jossa koetaan, että meillä on riittävästi yhteisiä tavoitteita. Ajattelen, että Sdp:n ja keskustan vahvin yhteinen liima on työ.

Saarikko myönsi auliisti, että puolueilla on työhön eri näkökulmia, mutta tavoite sama ja yhteinen. Yhdistävä tekijä on eriarvoisuuden torjunta.

– Teen tavoitteellisesti keskustasta vahvaa voima-akselia sosiaalidemokraattien kanssa. Edustan ajattelua, jossa yhteistyöllä, maltilla ja ratkaisuhakuisuudella saa parhaita asioita aikaiseksi. Se ei tarkoita, ettei keskusta pitäisi kiinni omasta viestistään.

Hallituksessa monet ministerit pääministeriä myöden ehtivät vaihtua Saarikon perhevapaan aikana. Hän kuvaa paluunsa tiede- ja kulttuuriministeriksi olleen elokuun alussa nollasta sataan sukellus syvään päähän kotiäitiydestä.

– Mitä tulee yhteistyöhön Sanna Marinin kanssa olen luottavainen. Hallituksessa on paljon saman sukupolven kasvatteja. Sitä suuremmalla syyllä ajattelen, että Matti Vanhanen valtionvarainministerinä edustaa kokemusta ja tuo sitä kautta perspektiiviä ja syvyyttä.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko (oik.) ja uudet varapuheenjohtajat Riikka Pakarinen (vas.), Petri Honkonen ja Markus Lohi.­

Saarikon mukaan yhteiskunnassa kannattaisi kuunnella kokemusta enemmän, se ei silti ole pois siitä, että nuoruuden innokkuus olisi pahasta.

Saarikko ehdotti, että hallitus tekisi jatkossa samanlaista herkeämätöntä seurantaa talouden ja työllisyyden osalta kuin koronan terveyskriisin seurannassa.

– Tarvitaan viidestä seitsemään mittaristoa, jolla tilannetta seurataan. Näin toimittiin viime hallituskaudella pääministeri Juha Sipilän (kesk) johdolla. Silloin aina tilannearvion pohjalta tehtiin ratkaisuja uusista toimista. Tulokset siltä osalta puhuvat puolestaan.

Mittareiden avulla hallituksen on Saarikon mukaan mahdollista vahvistaa yhteistä tilannekuvaa. Saarikon mukaan mittareita voisivat olla esimerkiksi työttömyysaste, työllisyysaste, bruttokansantuote, julkinen velka, ulkomaankauppa ja panostukset tutkimukseen ja kehitykseen.

Sipilä seurasi omalla kaudella onnistumistaan niin sanotulla liikennevalo-mallilla. Yksi niistä oli sote-uudistus, joka kaatui. Valo ei siten vaihtunut punaisesta vihreäksi.

Keskustan tuore puheenjohtaja katsoi kohti budjettiriihtä oman kokemuksensa valossa. Hallituksen budjettiriihi on edessä heti ensi viikolla.

– Sillä kokemuksella, mitä minulla on yhteisten asioiden hoitamisesta, en yksissäkään helpoissa budjettineuvotteluissa ole ollut mukana.

Saarikko katsoo keskustan olevan hallituksessa paljon vartijana. Hän katsoo puoleen edustavan Suomea, jolle toimeliaisuus, ahkeruus ja yrittäjyys merkitsevät, mutta se ei voi olla ainut päämäärä.

– Talous ei ole päämäärä, se on väline. Koronakriisi ei saa johtaa pahenevaan eriarvoisuuteen ja osattomuuteen. Tältä hallitukselta tullaan vaatimaan myös oikeudenmukaisia ja oikeaan kohdistuvia sosiaalipoliittisia toimia.