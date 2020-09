Kommentti: Annika Saarikon kovin homma on saada kepu yhtenäiseksi – voitetun Kulmunin kohtelu on ykkösjuttu

Keskustan puheenjohtaja on valittu. Se oli pikkuhomma verrattuna siihen, mitä tuoreella puheenjohtajalla Annika Saarikolla on nyt edessään, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Annika Saarikon voitto oli selvääkin selvempi: läpi jo ensimmäisellä kierroksella. Saarikko 1 157 ääntä, Katri Kulmuni 773 ääntä.

Mutta varsinainen urakka alkaa nyt.

Urakan nimi on kepun yhtenäisyyden palauttaminen.

Se on Saarikon ensimmäinen ja tärkein homma.

Sen myötä keskustan uskottavuuskin voi palautua. Paino sanalla voi. Sen suhteen ilmassa on yhä monta kysymysmerkkiä.

Esimerkiksi se, pääseekö keskusta eroon vihervasemmistolaisen hallituksen apupuolueen maineesta ja roolista, joka sen hartioille on kasaantunut vajaan puolentoista vuoden aikana.

Valintansa jälkeen Saarikko tiivisti ja painottamalla painotti IS:n ja HS:n haastattelussa, että nyt keskusta on sitoutunut hallitusyhteistyöhön.

” Keskustan kentällä apupuoluemaine on kuitenkin herkin kohta.

Kun Saarikko ja valtiovarainministerinä jatkava Matti Vanhanen (kesk) ilmoittavat keskustan sitoutuneen hallitusyhteistyöhön noin ponnekkaasti, se antaa muille hallituspuolueille tilaa omiin peliliikkeisiin. Hallituksen solidaarisuuden varaan keskustan on turha laskea.

Mutta kepu ei ainakaan hallituksesta siis lähde, tuli sitten vastaan vaikka ämmiä parireen kanssa, kuten vanha kansanviisaus sanoo.

Reilun viikon päästä pidettävän budjettiriihen jälkeen olemme viisaampia.

Jos se laskee alle kymmenen prosentin rajan, uskottavuudelle se on kynnyskysymys. Se on niin sanotusti menoa. Siinä on turha vedota kansakunnan pelastamiseen, jos kannatus vajoaa alta.

Keskustan yhtenäisyyden kannalta oleellisin kysymys on, miten voittaja kohtelee voitettua eli Saarikko Kulmunia.

Saarikko toisteli lauantaina, ettei puolue ollut yhtenäinen ennen puheenjohtajakisaakaan. Mutta miten jatkossa? Kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia.

Valintahetken kuva kertoo paljon. Uuden puheenjohtajan Annika Saarikon kovin haaste on luoda keskustalle yhtenäisyys. Siinä on kyse myös syrjäytetyn Katri Kulmunin kohtelusta.­

Saarikon mukaan hänen ovensa Kulmunille on jatkossakin auki.

Mahtaneeko pelkkä avoin ovi riittää Kulmunille, joka lauantaina toisteli moneen kertaan olevansa tahtopoliitikko? Ja voihan avoimesta ovesta kävellä myös ulos…

Mikä on syrjäytetyn Kulmunin asema? Ministeriksi? Kuka ulos hallituksesta? Ryhmäjohtajaksi Antti Kurvisen (kesk) paikalle? Ehei.

Vaihtoehtoja on vähän, mutta sepä on Saarikon murhe se.

Puoluekokouspuheissa Kulmuni toki onnitteli Saarikkoa, kuten kuuluukin, ja toivoi yhtenäisyyttä.

Samalla hän heitti puoluekokousväelle piikin: tukekaa puheenjohtajaa. Kulmuni ei tukea saanut.

Keskustan pelisilmästä kertoo, että valitun puheenjohtajan linjapuhe pidetään vasta ensi viikolla.

Se olisi kannattanut pitää saman tien, oli korona tai sitten ei. Nyt etäpuoluekokouksesta hajaantuu kentille vielä epäyhtenäinen joukko, joka ehtii monen päivän verran levittää pahaa verta eteenpäin.

Vaikka Saarikko ja Kulmuni saisivat julkisuudessa jäiset välinsä puuteroitua, kannattajien osalta se on vaikeampaa. Kesän puheenjohtajapeli oli jopa keskustan mittakaavassa harvinaisen likaista.

Kulmuni hävisi, mutta puheenjohtajakissa oli kaksi voittajaa, vaikkei heidän äänimääränsä päätä huimanneet.

Varapuheenjohtaja Petri Honkonen sai nimeä, mainetta, kunniaa ja kehuja ns. tulevaisuuden lupauksena.

Mutta yksi voittaja kannattaa panna nimenä merkille pysyvämmin, sillä hänestä kuullaan vielä – mikäli ennustus sallitaan.

Kyse on puheenjohtajakisan jokerista, alavutelaisesta media-alan yrittäjästä Ilkka Tiaisesta, 38, tuosta Etelä-Pohjanmaan rusettimiehestä.

Tiaisella on taustaa keskustanuorista 1990-luvun lopulta, mutta kepun jäsenkirjansa hän uusi vasta kesällä.

Puoluekokousväkeä hän nauratti kertomalla, miten hänet pantiin alulle (molemmat vanhemmat keskustalaisia) 1981 keskustan ylimääräisessä puoluekokouksessa Kuopiossa, kun kepu riiteli tohtorien taistelussa, asetetaanko presidenttiehdokkaaksi Ahti Karjalainen vai Johannes Virolainen.

Suurimmalle osalle kepulaisistakin Tiainen oli täysin tuntematon mies. Ei ole enää.

Tuntematon media-alan yrittäjä Ilkka Tiainen löi itsensä poliittisesti läpi keskustan puheenjohtajakiertueen aikana, vaikkei kisassa pärjännytkään.­

Hän on puheenjohtajakierroksella ja puoluekokouksessa saanut osakseen ylistävää kiitosta. Tiaisen kerrotaan perehtyneen asioihin, ja hän osaa media-ammattilaisena esittää ne selkeästi. Moni kepulainen on ymmärtänyt vasta Tiaisen maanläheisten selvitysten jälkeen esimerkiksi sen, millainen mielettömyys EU:n 750 miljardin elpymispaketti Suomen kannalta on.

Keskustan kannalta pitkätukkainen rusettimies saattaa olla kultakimpale, jolle on tulevaisuudessa käyttöä. Yksi etu ainakin on se, ettei hän näytä pätkääkään perinteiseltä kepulaiselta.

Keskustan poikkeuksellisesta puoluekokouksesta jää vielä monta avointa kysymystä. Yksi on se, mikä yhteys oli Kulmunin pudottamisen ja lappilaisen Markus Lohen varapuheenjohtajuusehdokkuuden välillä.

Ja sitäkin voi kysyä, onko keskusta siirtynyt uuteen käytäntöön, jossa puheenjohtajat vaihdetaan vuoden välein. Kulmuni ei saanut kokeilla yksiäkään vaaleja ennen potkujaan. Siinä tehtiin maalaisliittolais-keskustalaista historiaa.

Huhtikuussa on kuntavaalit. Viimeksi kepu sai 17,5 prosentin kannatuksen. Kuulostaa puolueen nykykannatuksen valossa huikealta tavoitteelta, mikä kannattaa tuoreen puheenjohtajan muistaa.