Puheenjohtajakisan hävinnyt Kulmuni: ”Vaaleissa välillä voittaa, välillä häviää”

Kulmuni poistui puoluekokouksesta kesken varapuheenjohtajavaalin.

Keskustan puheenjohtajan paikan menettänyt Katri Kulmuni otti tappionsa vastaan pystypäin.

– Vaaleissa välillä voittaa, välillä häviää, Kulmuni kuvaili tuntojaan IS:lle.

Kun kokouksessa julistettiin puheenjohtajavaalin ehdokkaiden äänimäärät ja tulokset, Kulmuni istui eturivissä hymyillen ja puheenjohtajaksi valittu Annika Saarikko tuli kiittelemään vieressään istunutta Kulmunia.

Kaksikko ei siinä hetkessä juuri sanoja vaihtanut. Omassa kiitospuheessaan Kulmuni tunnusti rehdisti tappionsa.

– Rakkaat keskustalaiset, keskustan puoluekokous on puhunut. Aina kun puheenjohtajan vaali on, paikat ovat aidosti auki, niin nytkin. Kenttä on päätöksensä tehnyt, luotan teidän päätöksentekotaitoon.

– Tässä seisova nainen olisi halunnut toteuttaa johtajuutta joukkojen keskellä ja pitää korvan koko ajan kuulolla. Tämä ei tällä kertaa riittänyt, valitsitte vielä enemmän, Kulmuni sanoi.

Vain vuoden keskustan puheenjohtajana toiminut Kulmuni toivoi, että kaikki keskustalaiset tukisivat uutta puheenjohtajaa.

– Yhteinen työ, keskustan eteen tehtävä taistelu jatkuu uuden puheenjohtajan johdolla. Hän ei pysty siihen yksin, vaan hänen tarvitsee työssä ja taistelussa kaikkia keskustalaisia. Toivon, että sinulle Annika annetaan aikaa kasvaa ja kehittyä tehtävien ja ihmisten mukana. Vaalit on nyt pidetty, valinta puheenjohtajan osalta on tehty. Yhteinen taival jatkuu.

– Rakas puoluekokous, hyvä Annika, myötätuulta ja menestystä sinulle. Lopuksi haluan todeta, tukekaa Annikaa, Kulmuni päätti kiitospuheensa.

Kulmunilla ei ollut tulevalle illalle suunnitelmia.

– Ehkä huomenna pidän vapaapäivän, eduskunta kokoontuu tiistaina, Kulmuni kertoi IS:lle lähiajan aikeistaan.

Kulmuni poistui puoluekokoussalista Ouluhallista kello 19.02.

Kulmuni oli virallinen ja äänivaltainen puoluekokousedustaja. Kulmuni lähti pois puoluekokouksesta, kun hän oli käynyt äänestämässä varapuheenjohtajista, eli jo ennen ääntenlaskun alkamista.

Kulmuni jutteli ulkona vielä tovin muutamien keskustalaisten kanssa ennen kuin hän siirtyi puolisonsa Jyrki Peisan kanssa parkkipaikalle ja heitä kuljettaneen auton kyytiin.

Ennen poistumistaan Katri Kulmuni oli jo käynyt äänestämässä keskustan varapuheenjohtajista.­

Saarikko sai niukasti yli puolet äänistä puheenjohtajavaalin ensimmäisellä kierroksella puoluekokouksessa Oulussa.

Keskustan puheenjohtajavaalissa annettiin 2 264 hyväksyttyä ääntä, joista Saarikko sai 1 157 ääntä. Kulmunin äänimäärä oli 773.

Kulmuni valittiin vuosi sitten Kouvolassa keskustan ylimääräisessä puoluekokouksessa puheenjohtajaksi, kun Juha Sipilä jätti kautensa kesken.

Kulmuni erosi valtiovarainministerin pestistään kesäkuussa hänen esiintymiskoulutuksesta nousseen kohun vuoksi.