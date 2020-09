Kokoomuksen varapuheen­johtaja­ehdokkaat arvioivat, miten puolue on onnistunut oppositiossa: ”Ei se ensimmäinen syksy helppo ollut”

Kokoomus ei ole oppositiosta käsin saanut kannatustaan nousuun eduskuntavaalien jälkeen.

Huomenna sunnuntaina kokoomus valitsee itselleen kolme varapuheenjohtajaa. Paikkaa tavoittelevat Antti Häkkänen, Anna-Kaisa Ikonen, Elina Lepomäki ja Mari-Leena Talvitie.

Kokoomusväki on tänä viikonloppuna ensi kertaa koolla puolueen oppositiotaipaleen aikana, yhteensä kahdentoista hallitusvuoden jälkeen. Taustalla kummittelee kuitenkin se tosiasia, ettei kokoomus ole oppositiosta käsin saanut kannatustaan nousuun, ja pääministeripuolue Sdp:n sekä toisen oppositiopuolue perussuomalaisten suosio on edelleen kokoomusta suurempaa.

IS kysyi varapuheenjohtajaehdokkailta, miten he arvioivat kokoomuksen tähänastisen oppositiokauden sujuneen, ja miten he itse pyrkisivät varapuheenjohtajina saamaan kannatusta jälleen kasvuun ja oppositiolinjaa kirkastettua.

Antti Häkkänen

Mäntyharjulainen toisen kauden kansanedustaja Antti Häkkänen tavoittelee jo kolmannelle kaudelleen puolueen varapuheenjohtajana. Hän on toiminut viime kaudella Juha Sipilän (kesk) hallituksen oikeusministerinä.

Oppositiokausi on hänen mielestään sujunut olosuhteisiin nähden hyvin.

– Mutta samalla olosuhteet ovat olleet todella vaikeat. Jos uusi vasemmistohallitus aloittaa ja lupaa mahdottoman määrän lisää menoja ja herkkua kaikille. Ei se ensimmäinen syksy kovin helppo ollut.

Kokoomus haastaa hänen mukaansa edelleen samalla viestillä kuin aiemminkin. Sillä, että talous ja hyvinvointi kulkevat käsikädessä.

Antti Häkkänen.­

Kokoomuksen kannattajakunta on Häkkäsen mukaan kuitenkin muuttunut viime vuosina.

– Kannattajamme ovat perinteisesti olleet läpileikkaus Suomen kansasta. Nyt olemme vähän menettäneet tätä viime vuosina. Kokoomus pitää palauttaa koko kansan puolueeksi. Siten pystymme nousemaan suurimmaksi. Mutta se ei tule olemaan helppoa.

Elina Lepomäki

Lepomäki on toiminut kansanedustajana vuodesta 2014, jolloin hän nousi eduskuntaan varasijalta Uudenmaan vaalipiiristä Jyrki Kataisen (kok) siirryttyä Euroopan unionin komissaariksi.

Talvella kokoomus oli Lepomäen mukaan jo suhteellisen hyvässä iskussa, mutta sitten tuli korona.

– Meillä oli kyllä vähän käynnistymisvaikeuksia. Toivuimme aluksi siitä, että emme olleet hallituksessa. Mutta nyt meillä on erinomainen tilanne kirkastaa kokoomuksen kasvot ja tuoda esiin, mitä me haluamme ajaa ja millaista Suomea rakentaa.

Lepomäen mukaan kokoomus on kuitenkin onnistunut tarjoamaan myös ratkaisuja ja vaihtoehtoja hallituspolitiikalle.

– Me uskomme siihen, että ihmiset ovat fiksuja ja tulevat pikku hiljaa ymmärtämään sen, että räksyttäminen ei ole meidän juttumme.

Elina Lepomäki.­

Lepomäki kertoo myös haluavansa uudistaa kokoomuksen johtamista.

– Että pistetään johto toimimaan kentän mandaatilla eikä toisinpäin.

Mari-Leena Talvitie

Talvitie on ilmajokelaislähtöinen toisen kauden kansanedustaja Oulun vaalipiiristä. Hän hakee jatkokautta varapuheenjohtajana. Talvitie on toiminut aiemmin myös kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajana.

Kokoomuksen tähänastisen oppositiokauden arvosanaksi hän antaisi 8-.

– Mutta jotta meidän oppositiopolitiikkamme voisi olla kiitettävän arvoista, niin siinä meillä on parannettavaa, että puhuisimme ihmisten arjen asioista. Ihmisenkokoisesta politiikasta, järkevästä ympäristöpolitiikasta, yrittäjyydestä ja hyvästä sujuvasta arjesta.

Mari-Leena Talvitie­

Sen sijaan kokoomus on Talvitien mielestä onnistunut tuomaan paljon ratkaisuehdotuksia työllisyystoimiin.

Anna-Kaisa Ikonen

Tamperelainen ensimmäisen kauden kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen toimi Tampereen pormestarina vuosina 2013–2017 ja Tampereen apulaispormestarina vuosina 2009–2011.

– Alkuvaihe oli varmasti pitkälti totuttelua, ja kesti hetki kaikilta käynnistyä. Koronakevät vaati myös kansallista yhtenäisyyttä, eikä oppositiopolitiikalle ole ollut samalla tavalla tilaa. Siinä oli olennaista myös tukea hallitusta. Terävyyttä vaaditaan nyt lisää.

Anna-Kaisa Ikonen.­

Ikosen mukaan hän lähtisi varapuheenjohtajana terävöittämään puolueen linjaa ja nostamaan kannatusta tuomalla kokoomuksen politiikkaan yhä enemmän ihmislähtöistä otetta.

– Jos hallitus tekee sote-uudistusta hallintolähtöisesti niin meidän pitäisi miettiä sitä ihmisestä käsin. Miten turvataan hoitoon pääsy ja tarjotaan apu aikaisessa vaiheessa.

Myös järkevä ilmastokeskustelu olisi hänen mukaansa tärkeää. Kokoomuksen tulisi Ikosen mukaan ottaa myös takaisin roolinsa koulutuksen ja sivistyksen puolestapuhujana.

Puoluevaltuuston puheenjohtajuudesta kilvoittelevat kansanedustaja Heikki Autto ja Helsingin apulaispormestari Pia Pakarinen.