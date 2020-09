Tällainen on keskustan uudeksi puheen­johtajaksi valittu Annika Saarikko

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko oli kisan ennakkosuosikki. Saarikko johdattaa keskustan kevään kunnallisvaaleihin.

Annika Saarikko, 36, on keskustan uusi puheenjohtaja. Hänet valittiin tehtävään lauantaina iltapäivällä keskustan puoluekokouksessa Oulussa.

Tiede- ja kulttuuriministeriksi elokuussa vanhempainvapaaltaan palannut Saarikko päihitti vaalin toisella kierroksella puolueen istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin äänin 1157–773.

Muut puheenjohtajakisan osallistujat olivat istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni, kansanedustaja Petri Honkonen ja mediayrittäjä Ilkka Tiainen.

Saarikko oli useissa gallupeissa selkeä ennakkosuosikki puolueen seuraavaksi puheenjohtajaksi. Ilta-Sanomien ennen puoluekokousta keskustavaikuttajille teettämässä kyselyssä 55 prosenttia vastanneista ilmoitti kannattavansa Saarikkoa.

Saarikko on aikaisemmin sanonut, että on tyytyväinen salkkuunsa tiede- ja kulttuuriministerinä, eikä siis lähtisi tavoittelemaan puolueen painavinta salkkua, jota kantaa tällä hetkellä valtiovarainministeri Matti Vanhanen.

Saarikon valinta on poikkeuksellinen ainakin kolmesta syystä. Ensinnäkin, puolueessa on haastettu istuva puheenjohtaja viimeksi 40 vuotta sitten, kun silloinen ulkoministeri Paavo Väyrynen asettui ehdolle ja päihitti puheenjohtaja Johannes Virolaisen.

Toiseksi, puolueessa puheenjohtajakausi kestää yleensä kaksi vuotta, mutta nyt Kulmunin kausi jäi vain vuoteen. Kulmuni valittiin puolueen puheenjohtajaksi Kouvolassa viime vuoden syyskuussa. Silloin hän päihitti kisassa nykyisen puolustusministerin Antti Kaikkosen.

Kolmantena poikkeuksellisuutena voidaan pitää sitä, että Kulmuni ei ehtinyt mittauttaa kannatustaan ja osaamistaan yksissäkään vaaleissa. Seuraavat vaalit käydään kunnissa huhtikuussa 2021, ja niihin keskustan johdattaa uusi puheenjohtaja Annika Saarikko. Uudella puheenjohtajalla on siis alle vuosi aikaa ansaita keskustan äänestäjien luottamus, sillä puolueen näytön paikka on tulevan kevään kuntavaaleissa.

Kuka on Annika Saarikko?

Saarikko on Varsinais-Suomen Oripäästä kotoisin oleva kolmannen kauden kansanedustaja. Keskustassa Saarikko on ennen puheenjohtajuuttaan toiminut puolueen varapuheenjohtajana vuosina 2010–2016 sekä Matti Vanhasen toisessa hallituksessa usean ministerin erityisavustajana.

Ennen nykyistä ministerinpestiään tiede- ja kulttuuriministerinä Saarikko kantoi perhe- ja peruspalveluministerin salkkua Juha Sipilän (kesk) hallituksessa vuosina 2017–2019. Saarikko vastasi Sipilän hallituksessa sote-uudistuksesta. Uudistus kaatui perustuslaillisiin ongelmiin, ja johti lopulta myös hallituksen eroon.

Saarikkoa uumoiltiin puheenjohtajakilpaan jo keväällä 2019, kun keskusta valitsi uutta puheenjohtajaa paikasta luopuneen Sipilän tilalle. Silloin hän kieltäytyi kunniasta perhesyihin vedoten. Tarkemmin syy oli se, että Saarikko odotti lasta. Perheen toinen lapsi, Kaarlo, syntyi syyskuussa 2019. Perheen esikoinen Aarni on 5-vuotias.

Saarikon puoliso Erkki Papunen työskentelee valtiovarainministeriössä kuntaosaston lakimiehenä.

Keväällä lapsiperheen arki muuttui radikaalisti, kun perhe päätti muuttaa Turusta Saarikon kotipaikkakunnalle Oripäähän Saarikon jo edesmenneeltä isältä jääneeseen taloon. Kesän ajan vanhaa taloa on kunnostettu parempaan kuntoon.

– Merkittävä joukko suomalaisia rakentaa identiteettinsä kuten minä maaseudun ja kaupungin yhdistelmästä. Se on keskustalle iso mahdollisuus. Koronakevät on etätyöllä ja muuten muistuttanut, ettei se ole joko tai. Ne pystyy myös yhdistämään, Saarikko kommentoi päätöstä IS:lle juhannuksen alla.

Saarikko on puhunut lapsistaan avoimesti julkisuudessa. Perheen tuorein lisäys Kaarlo syntyi vuosi sitten. Pojan kehitystä varjosti alkuun synnynnäinen rakennevika kurkunpäässä. Puolivuotiaana Kaarlon tilanne parani merkittävästi ja hän otti kaiken kehityksessä kiinni.­

Saarikon puoliso on valtiovarainministeriön virkamies Erkki Papunen. Avioparilla on kaksi lasta, Aarni ja Kaarlo. Pari kuvattiin vuonna 2019 valtiopäivien avajaisten iltakonsertissa Musiikkitalolla.­

Kieltäytyi ensin, mutta lähti sittenkin

Vuoden 2019 puheenjohtajakilvasta kieltäytymisensä yhteydessä Saarikko ilmoitti, että ei aio tavoitella puheenjohtajan tehtävää myöskään tänä vuonna ja toivoi, että keskusta saisi uudesta puheenjohtajasta pitkäaikaisen veturin.

Toisin kävi. Tämän vuoden puheenjohtajakisaan hän ilmoittautui pitkällisen pohdinnan jälkeen vain vähän yli kuukausi ennen puoluekokousta. 30. heinäkuuta pidetyssä tiedotustilaisuudessa Saarikko perusteli päätöstään sillä, että puolueen tilanne on ”vaarallisen huono” ja kertoi tarjoavansa vaihtoehdon keskustaväelle.

Keskustassa on kannettu huolta puolueen jatkuvasti heikkenevistä gallup-luvuista. Puolueen sisällä on ollut myös epävarmuutta siitä, oliko viime kevään eduskuntavaalitappion jälkeen järkevää lähteä vasemmistohallituksen kelkkaan. Hallituksessa kipinöitä on lennellyt etenkin keskustan ja vihreiden välillä.

Puoluekokouksen alla käydyissä puheenjohtajatenteissä Saarikko suhtautui kilpakumppaneitaan selvästi suotuisammin hallitusyhteistyön jatkamiseen. Politiikan toimittajat ry:n tentissä Saarikko jopa totesi, että häntä on ”sairaasti ärsyttänyt” eri tahojen uhittelu hallituksesta lähdöllä. Tosin myöhemmin Saarikko myös myönsi, että jos talous- ja työllisyystoimista ei saada sovittua, täytyy yhteistyötä arvioida uudelleen.

Asiakysymyksissä Saarikon ja Kulmunin välille ei löydetty kovin syviä eroavaisuuksia, mutta Saarikkoa on pidetty Kulmunia parempana esiintyjänä ja hänen yhteistyökykyjään on kehuttu yli puoluerajojen.

IS:n kesäkuisessa erikoishaastattelussa hän arvioi itseään innostavaksi johtajaksi.

– Olen innostunut ja sitä kautta toivon olevani innostava. Päätöksentekijän tärkein tehtävä on kuitenkin kyetä tekemään päätöksiä. Sitä en ole kaihtanut. En ennen peruspalveluministerin tehtävää tajunnut, kuinka paljon energiaa vapauttaa, kun on tehnyt päätöksen, vaikka siitä aina joku pettyykin ja on eri mieltä.

Katso kuvat tuoreen puheenjohtajan uran varrelta.

Saarikko on puoluekoneiston kasvatti ja toimi ennen kansanedustajuuttaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulan erityisavustajana.­

Annika Saarikko valittiin puolueen varapuheenjohtajaksi vuonna 2010 Lahden puoluekokouksessa. Uusi puoluejohto kukitettiin paikalla. Kuvassa silloinen puoluesihteeri Timo Laaninen, Saarikko, puheenjohtaja Mari Kiviniemi, Tuomo Puumala ja Timo Kaunisto.­

Annika Saarikko toimi Sipilän hallituksessa perhe- ja peruspalveluministerinä. Sote-uudistukseen liittyvät asiat pitivät ministerin myrskyn silmässä pitkälti koko ministerikauden ajan.­