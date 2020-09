Kommentti: keskustan valinta trillerissä on kanelipullan tuoksuinen Saarikko tai härkäpäinen Kulmuni

Oulussa kävi kaikille selväksi, ettei Kulmuni ole luovuttamassa puheenjohtajuutta ilman taistelua, kirjoittaa Ilta-Sanomien politiikan toimituksen tuottaja Hanna Vesala.

Keskusta pääsi vuolaana virranneiden kannatuspuheenvuorojen jälkeen valitsemaan johtajaansa reilut kolme tuntia myöhässä.

Ehdokkaiden lyhyet viiden minuutin puheenvuorot toivat esiin keskustan valinnan ytimen. Puolue lähtee Oulusta nostamaan kannatusta joko sillanrakentaja-Saarikon tai taistelija-Kulmunin kanssa. Karrikoiden Kulmunin puhe oli tulta ja tappuraa. Saarikko huokui lämpöä.

Puheesta mieleen nousivat korvapuustit, joita Saarikko nousi 5.30 leipomaan, kun uni ei ollut tullakseen ennen puheenjohtajakisaan ilmoittautumista.

Saarikko tuskin silloin pystyi kuvittelemaan, kuinka tyly ja hankala kamppailusta olisi tulossa. Katri Kulmuni on pitänyt pitkin matkaa huolen siitä, että tunnelma jäätyy Saarikon ilmaantuessa edes turvavälin etäisyydelle hänestä.

Se on tehnyt ehdokkaiden taistelusta vaikeaa. Mitään suoraa vuorovaikutusta tai kaksintaistelua ei ole tenteissä syntynyt, kun toinen ei ole vuorovaikutusta halunnut.

Kulmunin paha olo ei ole jäänyt kenellekään epäselväksi. Oulussa kävi myös kaikille selväksi, ettei hän ole luovuttamassa puheenjohtajuutta ilman täysiä pitkään päätyyn menevää taistelua. Hän taistelee viimeiseen hetkeen asti, ja se kävi ilmi puoluekokouspuheestakin. Kulmuni kuvasi itseään juuri sisupussiksi ja taistelijaksi.

– Jos etsitte täydellistä, sitä en ole. Jos etsitte taistelijaa, se olen.

Kulmuni oli päättänyt käsitellä konsulttikohun draaman myös pystypäin. Hän puhui siitä, kuinka sisuakin on vaadittu, eikä elämä aina ole vain yhtä loistoristeilyä. Koko kampanjan ajan Kulmuni on myös pyrkinyt kääntämään pääministeri Sanna Marinin (sd) näkemyksen hänestä maanvaivana eduksi.

Niin nytkin.

Kulmuni nosti esiin esikuvansa Kerttu Saalastin, jota muisteli jopa Kekkosen kutsuneen maanvaivaksi, kun tämä oli ajanut härkäpäisesti tärkeitä asioita. Hallitusyhteistyön tahtia hänen johdollaan voi etsiä esimerkiksi ”Toimimmeko työn ja yrittäjyyden puolesta vai annammeko vallan sosialisteille” -heitosta.

Saarikko sai varsinaiselle puoluekokouspaikalle päässeiltä selkeästi pisimmät aplodit. Hän rakensi puheensa sille, kuinka nyt edesmennyt isä oli ollut tyttärensä tukena poliittisen uran eri vaiheissa. Puhe oli saarikkomaisen tarinallinen.

Kun hän Lahden puoluekokouksessa 2010 astui puhujapönttöön, isä seurasi yleisössä, kun tytär kuvasi keskustaa puuksi ja sanoi istuvansa sen oksalla tuulessa, mutta päätä ei huimannut.

Sittemmin keskustaa on huimannut, mutta Saarikkoa ei pelota lähteä sitä uudistamaan. Hän paalutti olevansa valmis ottamaan keskellä tarjolla olevan tilan keskustalle. Siitä kohdasta keskusta ei kumartele oikealle tai vasemmalle. Ääripäille hänen keskustansa ei ehdi huudella, koska sillä on muuta tekemistä.

– Uudistaa täytyy, vaikka se on sanana helpoin ja tekona vaikein.

Hän alleviivasi, että politiikassa on yhä kyse leivästä, terveydestä ja turvasta. Korvapuustit eivät puheessa vilahtanee, mutta isän vaaleissa myymät mansikkahillot kyllä.

Saarikko lupasi katsoa keskustalaisia aina kohti silmien tasalta ja päätti puheensa siihen, mitä edesmennyt isä sanoisi, jos edesmennyt näkisi tyttärensä nyt puhujapöntössä.

– Jos isä eläisi, hän olisi jossain tuolla takarivissä ja sanoisi, katos likkaa, mitä meinaa tehdä. Ja jos tuen saan, kaikkeni teen.

Saarikolla ja Kulmunilla on enää vain heti aikaa odottaa, kumman suunnalla ja johtajuustyylillä keskustaan viedään eteenpäin. Puoluekokouspaikalla kuiskitaan, että vaalista on tulossa tiukempi kuin aiemmin on osattu ennakoida. Kulmunin kannattajat ovat varsin ärhäköitä, ja katsovat tämän työn olevan kesken.

Vaali menee todennäköisesti toiselle kierrokselle.

Yllätys voi olla myös kärkikolmikon täydentävän Petri Honkosen äänimäärä. Hän on kerännyt kokouspaikoilla kiitosta suorista lausunnoistaan ja tenttiesiintymisistään.

Koska Honkonen ei ole ministeri tai istuva puheenjohtaja, hänellä on ollut mahdollisuus puhua suorempaa kuin Saarikon tai Kulmunin.

Hän asemoi itsensä puheessa suoraselkäiseksi laman lapseksi, jolle ensinnä tulee isänmaan ja sitten puolueen etu. Muita etuja poliitikolla ei Honkosen mukaan tarvitse ollakaan.

– Suomea pitää johtaa. Ajelehtiminen pitää lopettaa, tiukkaa sipiläläistä talouslinjaa vetävä Honkonen paalutti.

Keskusta päättää kokouksessa, millaisella keulakuvalla se haluaa lähteä eteenpäin. Varmaa on se, että voittajalla on edessään kova työsarka puheenjohtajakisan eri leireihin repimien joukkojen kokoamisessa ja keskustan ohjaamisessa tappion tieltä valoisampaan aikaan.