Äänestys keskustan puheenjohtajasta siirtyy parilla tunnilla – näin sujui viimeinen puheenjohtajatentti

Keskustan puoluekokouksessa tunnelma alkaa tiivistyä, äänestys puheenjohtajasta siirtyy pari tuntia tuonnemmaksi.

Keskustan puheenjohtajaehdokkaat olivat puheenjohtajatentissä puoluekokouksessa Oulussa. Puoluekokouksessa äänestys puheenjohtajasta siirtyy aikataulusta pari tuntia myöhemmäksi, koska puoluekokousedustajilla on niin paljon puheenvuoropyyntöjä jäljellä yleiskeskustelussa.­

Saarikko vai Kulmuni, ja miten paljon Honkonen kerää kannatusta?

Keskustan puoluekokous Oulussa ja 15 muulla paikkakunnalla valmistautuu valitsemaan puolueelle puheenjohtajaa.

Keskusta virittäytyi äänestystunnelmaan kolmen vartin puheenjohtajatentillä.

Puheenjohtajatentissä pääehdokkaat esiintyivät varman päälle.

Puheenjohtaja Katri Kulmuni (kesk) on johtanut puoluetta vain vuoden, ja puheenjohtajakisan ennakkosuosikki on kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk).

Kulmuni korosti puheenvuoroissaan jalkatyötään keskustan eteen ja aluepoliitikon mainettaan.

– Meidän pitää olla omalla linjalla, ei muiden linjalla, Kulmunin eniten suosionosoituksia kerännyt repliikki kuului.

Puheenjohtajatentin vetäjä Katri Makkonen kysyi Kulmunilta, onko hän oikea henkilö johtamaan keskustaa.

– Luulen, että suomalaiset luottavat keskustaan ja luottavat minuun, Kulmuni vastasi.

Kulttuuriministeri Saarikolta puolestaan kysyttiin, miksi hän lähti puheenjohtajakisaan, joka voi jakaa puoluetta.

– Totta kai mietin sitä. Puolueessa on aiemminkin käyty henkilövaaleja, ja se kuuluu politiikkaan.

– Olen ehdolla siksi, että uskon tähän puolueeseen. Olen ehdolla, koska mielestäni keskustan tila on vaarallisen huono, Saarikko totesi.

Ennen puoluekokousta tehtyjen kyselyjen mukaan Saarikko sai keskustalaisilta vähän yli 50 prosentin kannatuksen, ja Kulmunin kannatus on ollut noin 35 prosenttia.

Puoluekokouksessa jännitetään sitä, olivatko gallupit oikeassa ja tarvitaanko puheenjohtajakisassa toinen kierros.

Kansanedustaja, varapuheenjohtaja Petri Honkosen puheenjohtajakampanja on ollut nousujohteinen, jossa hän on tasapainoillut kahden kärkiehdokkaan välillä.

– Suomelle on epäselvää, mikä on keskustan linja, mikä on keskustan tavoite, Honkonen tiivisti keskustan kriisin syyn.

Puheenjohtajakisan neljän ehdokas on ollut yrittäjä Ilkka Tiainen.

Puoluekokouksessa puheenjohtajakisaan ilmoittautui vielä viides ehdokas, Jari Tasanen.

Puheenjohtajatentin jälkeen puoluekokouksessa pidettiin varapuheenjohtajien tentti.

Puheenjohtajatentin aikana keskusta kertoi, että äänestys puheenjohtajasta ei mene aikataulun mukaan, vaan äänestys siirtyy parilla tunnilla.

Tentin jälkeen puoluekokous jatkaa yleiskeskusteluaan, koska puheenvuoroja on jäljellä niin paljon.

Arvion mukaan äänestys puheenjohtajasta alkaa pari tuntia aikataulusta myöhässä .

Puheenjohtajaehdokkaat pitävät viiden minuutin esittelypuheenvuorot ennen äänestyksen alkua.

Puoluekokouksessa puheenjohtajasta äänestää 2 416 puoluekokousedustajaa.