Wide ContentPlaceholder

Politiikka

”Hanhinyrkki saadaan aikaan, mutta ei korona­nyrkkiä”: Pormestari Vapaavuori vaatii hallitukselta selkeyttä kriisi­johtamiseen

Jan Vapaavuoren mukaan keskusteluyhteys on saatava kuntoon, koska koronakriisin taklaaminen on nyt jopa kevättä vaikeampaa. Helsingin pormestarillakin on ollut vaikeuksia tavoittaa ministereitä.

Facebook Twitter Email Kopioi linkki Facebook Twitter Email Kopioi linkki