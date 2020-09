Keskustan ”totaalisen erilaisen” puoluekokouksen kulisseissa kampanjoitiin viimeiseen saakka – Kulmunin ja Saarikon viileät välit näkyivät Oulussakin

Saarikon mies Erkki Papunen pääsi paikalle ”puolisokortilla”.

Liki tyhjää kumiseva kokoussali Ouluhallissa, ja lähes kaksi ja puoli tuhatta puoluekokousedustajaa eri puolilla Suomea.

Ei merkkiäkään, että käynnissä olisi suuri kansanjuhla ja käynnissä perinteisen suurpuolueen puheenjohtajakisa.

Missään ei näy edes ehdokkaiden vaalimainoksia, esitteitä ja rintamerkkejä.

Ja puheenjohtaja valitaan alle vuorokauden kuluttua, lauantaina iltapäivällä!

Pandemiaoloissa hajautetulla mallilla järjestettyä puoluekokousta kuvailtiin ikimuistoiseksi, oudoksi ja totaalisen erilaiseksi.

Suurimpana ihmeenä pidettiin sitä, että järjestelyt ylipäätään toimivat.

Puheenjohtajaehdokas, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko saapui Helsingistä Ouluun perjantaina aamukoneella puolisonsa Erkki Papusen kanssa.

Papunen pääsi paikan päälle ”puolisokortilla” – kaikilla puolueen johtotehtäviin pyrkivillä oli oikeus tuoda paikalle avec, muilla ei tätä oikeutta ollut, sillä osallistujamäärää pyrittiin rajoittamaan.

Kokouspaikalla järjestäjät olivat pukeutuneet visiireihin, useilla kokousvierailla oli maskit. Halausten sijaan nähtiin kyynärpäätervehdyksiä.

Henri Tahkola ja Sami Mattila pitivät huolta siitä, etteivät median edustajat puhuneet aidan yli puoluekokousedustajille. Toiminta perustui THL:n ohjeisiin.­

Miten kampanjointiin saa draivin päälle?

– Katsotaan lauantain puheet, eiköhän siitä nostetta saada. Itse olen ladannut puheeseen henkeä, Petri Honkonen vastasi.

Keskustan istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni ei tunnelman puutetta valitellut.

– Nyt täytyy luottaa siihen, että keskustan kenttä osaa päättää viisaasti ja oikein. Kyllä se aina jännittää, kun kisa on edessä. Minä luulen, että tämä kokousväki tietää, että täällä äänestetään puheenjohtajasta, Kulmuni totesi.

Kulmunin kovin haastaja Saarikko kertoi, että kampanjointi on siirtynyt sosiaalisen median puolelle. Saarikon tukijat 15 muualla paikkakunnalla puhuvat ehdokkaansa puolesta, ja ehdokas itse lähettää videotervehdyksiä ympäri Suomen.

– Yleiskuva on kaukana kansanjuhlasta, johon kaikki ovat tottuneet. Siihen on liittynyt, että voi tavata ihmisiä eri puolilta Suomea. Ajattelen, että tässä pitää löytää valoisaa ja tämä on demokratiateko, että tämä kokous pidetään, ja aivan historiallinen digiloikka, äänestyksineen 16 paikkakunnalta. Isompi rooli tulee tukijoilleni 15 muussa paikassa, jotka tekevät työtä puolestani. Siihen meillä on WhatsApp-rinkejä, sosiaalisen median viestintää ja videotervehdyksiä on täältä Oulusta lähetetty, Saarikko kertoi.

Kulmunin ja Saarikon viileät välit ovat herättäneet huomiota puheenjohtajakisan aikana.

Sama tunnelma oli nähtävissä myös Oulussa, vaikka Kulmuni kiittikin avauspuheessaan vastaehdokkaitaan ”yhteisestä reissusta”. Kun Kulmuni ja Saarikko kohtasivat ensimmäistä kertaa Oulussa, kuulumisia ei vaihdettu, vaan etäisyyttä pidettiin.

Maire Leinonen pohti vielä ehdokastaan. Maire Leinonen aikoo äänestää Annika Saarikkoa, koska keskusta tarvitsee ”uutta suuntaa”.­

Saarikko on kulkemassa gallupien perusteella kohti voittoa, IS:n kyselyssä keskustan puoluevaikuttajille prosentit olivat Saarikon hyväksi 55–31.

Puoluekokouspaikalla kuitenkin arvioitiin, etteivät kyselyt anna koko kuvaa äänioikeutettujen mielialoista. Yhden Saarikon tukijan mukaan Kulmunin oljenkorsi on siinä, että Saarikosta saadaan maalattua puolue-eliitin ehdokas. Kulmunia rasittaa se, ettei keskustan kannatus ole noussut, vaikka Kulmunin piti tehdä keskustasta taas 20 prosentin puolue.

Saarikon tukija arvioi Honkosen sopivan ehdokkaaksi niille, joita potuttaa ”molemmat emännät”. Honkosen ennakoitiinkin saavan hyvän äänimäärän. Neljä ehdokas on yrittäjä Ilkka Tiainen.

IS kysyi Ouluhallissa puoluekokousedustajilta, ketä he aikovat äänestää.

– Kulmunia. Alkiolaisuus, kestävä kehitys ja koko Suomen pitäminen asuttuna, Kulmunin tukija perusteli valintaansa.

– Saarikko ymmärtää perheasioita kahden lapsen äitinä ja on kaksoiskuntalainen, Saarikon tukija kommentoi.

Toinenkin Saarikon tukija nosti esiin Saarikon perhepolitiikan.

– Honkonen osaa puhua asioista räväkämmin kuin muut. Esimerkiksi vihreän aatteen palvomisesta on puhuttava rehellisesti, turvekysymys on tärkeä, Honkosen tukija sanoi.

Arto Vähäsaari aikoo äänestää Petri Honkosta. Vähäsaaren mukaan puolueen puheenjohtajan on oltava hallituksessa.­

Arto Vähäsaari Haapavedeltä kertoi äänestävänsä Honkosta. Vähäsaaren mukaan keskustan ongelmana on se, että se ei kiinnosta ihmisiä hyvässä tai pahassa.

– Keskusta on oikeisto–vasemmisto-akselilla sekä liberaali–konservatiivi -akselilla aika keskellä. Keskusta on jäänyt muiden jalkoihin, ihmisten äänestyskäyttäytymiseen on tullut protestihenkeä, Vähäsaari pohdiskeli.