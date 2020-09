Kokoomuksen Mykkänen kyseenalaistaa keskustan paikan hallituksessa: ”Keskusta toistuvasti antautuu ilman, että tulisi oikeita tekoja”

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen: Keskusta sallii, että Sdp:n ja vasemmistoliiton linja on hallituksessa yliedustettuna.

Kokoomukselta lähti Porin puoluekokouksesta eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen suulla painava viesti Ouluun keskustan puoluekokoukseen, jossa valitaan huomenna lauantaina puolueen uusi puheenjohtaja.

Käytännössä se tulee olemaan joko nykyinen puheenjohtaja Katri Kulmuni tai hänet haastava Annika Saarikko.

– Lähetetäänkö täältä nyt yhteinen viesti. Vähemmän puheita ja enemmän tekoja, lakiesityksiä eduskuntaan. Ja lähetetään se aivan erityisesti Ouluun, jossa keskusta pitää puoluekokouksensa pääpaikkaa.

– Ei enää yhtään Säätytalon kokousta, hyvä tuleva keskustan puheenjohtaja ilman, että siellä tehdään päätöksiä suomalaisten työpaikoista. Ei enää yhtään Säätytalon kokousta, jossa asetetaan vain tavoitteita työllisyydelle, Mykkänen sanoi.

Mykkänen muistuttaa keskustan paaluttaneen, että he ovat hallituksessa sen vuoksi, ettei ”meno menisi hunningolle”.

Hän kertoo joltain osin myös ymmärtävänsä ajatusta siitä, että keskusta pyrkii hallituksen sisällä varmistamaan vastuullisen ja yrittäjälähtöisen politiikan pilarit.

– Mutta kun näyttää että siihen ei ole pystytty. Keskusta toistuvasti syystä tai toisesta antautuu ilman, että tulisi oikeita tekoja työllisyysuudistus- ja talouden tasapainotuspuolesta.

Kyse on Mykkäsen mielestä siitä, että keskusta sallii että Sdp:n ja vasemmistoliiton linja on hallituksessa yliedustettuna.

Mykkäsellä olikin yksi kysymys keskustan tulevalle puheenjohtajalle: ovatko keskustan reunaehdot hallitustyölle edelleen voimassa?

– Eli että velkaantuminen pysäytetään 2023 mennessä, siis tällä vaalikaudella. Työllisyysaste nostetaan 75:een, se vaatii 120 000 työsuhdetta. Jos se jätetään tekemättä, niin velkasuhde ei tasaannu ja meillä on enemmän työtä vailla olevia ihmisiä tämän vaalikauden lopussa kuin tähän lähdettäessä.

– Keskustalla on tässä erittäin suuri pallo kädessä, Mykkänen sanoo.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen on tarkoitus tehdä syksyllä päätökset 30 000 uudesta lisätyöllisestä. Koko hallituskauden aikana tavoite on yhteensä 60 000 uutta työpaikkaa.

– Jos tässä epäonnistutaan syyskuun budjettiriihessä, niin mikä on se syy, että keskusta on hallituksessa, Mykkänen kysyy.

Hän toteaa, että tähän mennessä päätöksiä ei ole tullut, eikä niitä tullut vuosi sitten kun koronakriisiä ei vielä ollutkaan.

– Turha väittää, että se johtuu vain koronasta. Mitä Rinteen hallitus teki vuonna 2019. Se tuotti talousarvion, joka eduskunnan tietopalvelun mukaan vähensi Suomesta 5 000 työsuhdetta.

75 prosentin työllisyysaste vaatii Mykkäsen mukaan kuitenkin 60 000 sijaan reilut 100 000 uutta työsuhdetta, sillä korona on vienyt työpaikkoja.

Kokoomus on esittänyt elokuun puolivälissä oman listansa 100 000 uuden työpaikan luomiseksi.

– On turha sanoa, etteikö olisi mahdollista nostaa sitä mittaluokkaa. On mittakaavavirhe, että hallitus on jumahtanut 30 000 päätösperäiseen.