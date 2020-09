Kainuun keskustalaisille poikkeukselliset järjestelyt koronan takia – puoluekokouksessa pohditaan nyt, onko etä-äänestys laillinen

Keskustan puoluekokous on alkanut Oulussa ja 15 muulla paikkakunnalla.

Miten yhdenvertaisuus toteutuu, jos etä-äänestäminen on mahdollista vain Kainuussa?

Miten voidaan taata se, että tekstiviestillä Kainuussa kotonaan äänestää valittu puoluekokousedustaja eikä kukaan muu? Ja miten taataan tekstiviestiäänestyksessä vaalisalaisuus?

Keskustan puoluekokouksen puheenaihe henkilövalintojen lisäksi on puoluekokouksen laillisuus.

Puoluekokous on nyt hajautettu 16 paikkakunnalle, pääpaikkana on Oulu ja 15 keskustapiiriä osallistuu kokoukseen etäyhteydellä.

Keskustaväkeä puhuttaa Kainuun piiri, jolle myönnettiin mahdollisuus etä-äänestämiseen.

Puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen (kesk) vakuuttelee, että kokous on järjestetty yhdistyslain kirjaimen ja keskustan sääntöjen mukaan.

– Kaikissa kokousjärjestelyissä on kolme ohjaavaa periaatetta: turvallinen kokous, järjestödemokratian takaaminen ja vaalisalaisuuden turvaaminen. Kainuussa koronatilanne viikko sitten paikallisesti paheni. Siellä tuli voimaan Kainuun soten ja Kuhmon kaupungin omia suosituksia, että ei kokoonnuttaisi yhteen, ja ei olisi kuntien välistä liikennettä Kainuussa. Se olisi uhannut järjestödemokratian toteutumista kainuulaisten osalta, Pirkkalainen vastaa.

– Sen takia puoluehallitus päätti tiistaina mahdollistaa kainuulaisille henkilökohtaisen etäosallistumisen kokoukseen. Puoluehallitus jätti myös varauman, että jos vastaavia paikallisia pahoja koronatilanteita olisi tullut muualla Suomessa, olisi voitu samaa etäosallistumista tarjota muualle, Pirkkalainen jatkoi.

Miten keskusta varmistaa, että Kainuussa tekstiviestin päässä on oikea henkilö, ja puoluekokousedustaja?

– Meillä on ennakkoilmoittautumisten mukaan kaikkien yhteystiedot. Olemme laittaneet ohjeet henkilökohtaisesta etäosallistumisesta. Ihmisiä on eilen ja tänään koulutettu käyttämään etäjärjestelmää. Kaikkihan perustuu luottamukseen siltä osin, että vain viralliset kokousedustajat äänestävät. Tietenkin seuraamme määrää, eli äänestäjiä on sama määrä kuin kokousedustajia.

Puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen vakuutteli IS:lle, että puoluekokous on järjestetty laillisesti.­

Miten etänä äänestetään?

– He äänestävät tekstiviestillä. Kainuulaiset puoluekokousedustat käyttävät tätä tekstiviestiä, jotta pystymme turvaamaan vaalisalaisuuden myös heille.

Miten vaalisalaisuus säilyy, kun tekstiviestissä näkyy lähettäjän puhelinnumero?

– Sen takia olemme ostaneet palvelun ulkopuolelta. Kukaan puolueorganisaation sisäinen henkilö ei käsittele niitä tekstiviestiääniä, vaan ainoastaan ulkopuolinen yhteistyökumppani.

Puolueen mukaan yhdenvertaisuus kuittaantuu sillä, että sama mahdollisuus etä-äänestykseen olisi eri puolilla Suomea koronatilanteen pahenemisen vuoksi?

– Kyllä.

Ja vaalisalaisuus turvataan tällä ulkopuolelta ostetulla järjestetyllä?

– Vaalisalaisuus turvataan yhtäältä niin, että koko Kainuu äänestää samalla tekstiviestiäänestyksellä, jotta määrällisesti tekstiviestiäänestäjiä on riittävästi. Ja sillä, että palvelu ostetaan ulkopuolelta ja kukaan puolueen sisäinen henkilö ei käsittele ääniä, Pirkkalainen sanoi.

Keskustan puoluekokous järjestetään Oulussa ja 15 muulla paikkakunnalla. Kainuussa keskustalaiset äänestävät etänä maakunnan koronatilanteen vuoksi.­

Puoluekokouksissa on usein puhetta myös siitä, että osa puoluekokousedustajista on kokouksessa tekaistuilla valtakirjoilla, eli kokousedustajia olisi valittu vastoin yhdistyslakia ja keskustan sääntöjä. Nyt tästä on puhunut muun muassa Paavo Väyrynen.

Onko jokainen puoluekokousedustaja valittu sääntöjen mukaan?

– Koskaan keskustan historiassa ei ole käyty läpi näin tarkasti ennakkoilmoittautuneita ja valtakirjoja, joiden perusteella he ovat virallisia kokousedustajia. Meillä oli ennakkoilmoittautuminen, ja kaikki valtakirjat on käyty läpi. Perinteisesti on voinut tulla paikan päälle puoluekokoukseen ja näyttää valtakirjaa ja on virallinen puoluekokousedustaja. Nyt ne on kaikki käyty läpi, Pirkkalainen vastaa.

Uskotte, että selitykset ovat vedenpitäviä, ja jälkikäteen ei tule sanomista?

– Valtakirjat on etukäteen käyty läpi, tarkastettu. Ne on allekirjoituksin varmennettu, että ne ovat yhdistyksen kokouksen mukaisia. Tietenkin luotamme siihen, että kokousväki on toiminut kaikkien yhdistyslain sääntöjen mukaisesti.

Entä yhdenvertaisuus ja vaalisalaisuus etä-äänestyksessä Kainuussa. Luotatte, että siitä ei tule jälkipuheita?

– Kaikki on tehty niin kuin aluksi sanoin, noudattaen kolmea periaatetta: turvallisuus, järjestödemokratia ja vaalisalaisuus huomioiden, Pirkkalainen vastasi.

Keskustan puoluekokouksen äänestykset ja henkilövalinnat ovat huomenna.