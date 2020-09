Juha Sipilältä tyly tuomio hallitukselle – ”Työllisyystoimissa on tähän saakka epäonnistuttu”

Hallitus on tehnyt tähän asti vain toimia, jotka ovat vähentäneet työllisyyttä, Sipilä sanoi puoluekokouksessa.

Ex-pääministeri ja keskustan ex-puheenjohtaja Juha Sipilä antoi keskustan puoluekokouksessa Oulussa tylyn tuomion hallituksen työllisyyspolitiikalle.

– Yhtään tointa ei ole pystytty vielä tekemään, joka lisäisi työllisyyttä. Ainoastaan niitä on tehty, jotka ovat vähentäneet työllisyyttä, päätöksiä on peruttu. Työllisyystoimissa on tähän saakka epäonnistuttu, Sipilä tiivisti.

Sipilän mukaan budjettiriihessä on rima korkealla, mutta odotukset matalalla.

– Sdp:nkin viime viikkojen ulostulot työllisyystoimista veisivät ihan väärään suuntaan työllisyyttä, kyllä se on jännitettä lisännyt keskusteluihin, Sipilä arvioi.

– Sanoisin, että hallitusta mitataan ensimmäistä kertaa, korona-asiat ovat hallinneet tähän saakka ja ne ovat viranomaisvetoisia asioita, nyt pitää tehdä poliittisia päätöksiä, Sipilä jatkoi.

Sipilän mukaan työllisyystoimien pohjalle pitäisi ottaa valtiovarainministeriön lista, joka kasvattaisi vm:n mukaan työllisyyttä noin 60 000 henkilöllä.

– Jos aikuisten oikeasti haluamme vaikuttaa työllisyyteen vaikuttaa, vm:n 60 000 työpaikan päätösperusteisessa listassa on ainekset, vaikka siinä on todella hankalia asioita.

Sipilä kertoi yllättyneensä siitä, että keskustassa haastettiin istuva puheenjohtaja vain vuosi edellisen puoluekokouksen jälkeen.

Sipilä arvioi prosessin lähteneen liikkeelle siitä, kun keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni erosi valtiovarainministerin paikalta.

Sipilääkin pyydettiin lähtemään puheenjohtajakisaan, mutta vastaus oli kielteinen.

– Kieltäydyin kunniasta. Minun osalta tämä (politiikka) on tehty, eduskunnan vaalikauden jälkeen jättävä Sipilä sanoi.

Sipilän mielestä henkilövaihdoksiin ladataan liikaa odotuksia.

– Vaikka tämä on henkilöityvää lajia, puolue tarvitsee aina ison mission, mihin ihmisten on hyvä samaistua, se on vähän hukassa. Mulla ei ole (puheenjohtajakisassa) suosikkia, pysyn eksän roolissa.

Sipilä viettää nykyään vapaa-aikansa remonttihommissa.

– Remontoin täällä Kempeleessä omakotitaloa, siinä menee vapaa-aika.