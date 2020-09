IS-kysely: Niukka enemmistö keskustavaikuttajista hallituksesta lähtemisen kannalla, jos työllisyystavoite ei toteudu

Lähes 40 prosenttia keskustavaikuttajista pitää työllisyystavoitteen toteutumista kohtalonkysymyksenä keskustan hallituksessa jatkamisen kannalta.

Niukka enemmistö IS-kyselyyn vastanneista keskustavaikuttajista on sitä mieltä, että keskustan on lähdettävä hallituksesta, jos hallituksen työllisyystavoite ei toteudu.

Kysymys oli muotoiltu näin: Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen on tarkoitus tehdä syksyllä päätökset 30 000:ta uudesta lisätyöllisestä. Tuleeko keskustan lähteä hallituksesta, jos työllisyystavoite ei toteudu täysimääräisesti?

38,8 prosenttia vastaajista linjasi, että keskustan on jätettävä hallitus, jos työllisyystavoite ei toteudu.

Vastaavasti 38,3 prosenttia katsoi, että keskustan olisi jäätävä hallitukseen, vaikka työllisyystavoite ei täysin toteutuisikaan. 22,9 prosenttia vastaajista ei osannut ottaa asiaan kantaa.

– Eihän tässä vasemmistohallituksessa voida jatkaa, jos hallituksen tavoitteita ei saada toteutettua, tiukkaa linjaa puoltanut keskustavaikuttaja kommentoi.

– 30 000 ei riitä alkuunkaan. Määrän pitäisi olla 60 000–90 000, toinen arvio kuului.

Hallituksesta lähtemiselle ovea raottanut Veikko Kuusela keskustan Pietarsaaren paikallisyhdistyksestä piti tätäkin liian alhaisena tasona.

Kuusela kertoi odottavansa päätöksiä 120 000:ta lisätyöllisestä ja otti esiin esimerkiksi paikallisen sopimisen edistämisen ja yritysverotuksen alentamisen.

Keskustan joensuulaista paikallisyhdistystä edustava Ville Toivanen katsoi, ettei hallituksessa pysymistä pidä sitoa tiukasti työllisyystavoitteeseen.

– Keskustan on tärkeä olla hallituksessa tekemässä tasapainoista politiikkaa ja estää vasemmistopuolueiden holtiton velanotto. Keskustan tärkeimpänä asiana on tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä, koska nämä työllistävät paljon ihmisiä.

En osaa sanoa -vaihtoehdon valinneet perustelivat kantaansa koronan aiheuttamilla vaikutuksilla.

– Nyt on poikkeusvuosi, eikä kukaan voi sitoutua tavoitteisiin ennen korona-aikaa. Ei yrityksissäkään tiedetty alkuvuodesta, mitä kaikkea vuosi tuo tullessaan. Meyerin telakallakin Turussa oli varma työ tiedossa viisi vuotta eteenpäin, nyt tilanne on sielläkin toinen.

– Elämme sen verran epävarmoja aikoja, etten lähtisi tässä vaiheessa betonoimaan mitään liian kauaskantoisia peliliikkeitä, toinen kommentti kuului.

– Jos hallitusohjelmaa ei toimeenpanna sovitusti, se on harkinnan paikka. Oma näkemykseni on, että keskusta on hallituksessa, jotta sote saadaan vihdoin maaliin, en osaa sanoa -vaihtoehdon valinnut keskustalainen puntaroi.

Kysely lähetettiin keskustan kansanedustajille, puoluevaltuuston jäsenille, puoluehallituksen jäsenille, piirien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille sekä puolueen paikallisaktiiveille. Kyselyyn vastasi 188 keskustalaista.