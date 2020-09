Valtiovarainministeri Vanhanen heitti perussuomalaisten suuntaan piikin ”vihervasemmistolaisuudesta”.

Hallitus sai oppositiolta syksyn ensimmäisellä suullisella kyselytunnilla moitteita siitä, että se ei ymmärrä yritysten ahdinkoa koronatilanteessa. Useat yritykset ovat ilmoittaneet yt-neuvottelujen aloittamisesta viime viikkoina.

Perussuomalaiset syytti hallitusta siitä, että tulevaisuuden näkymien vuoksi esimerkiksi Jämsässä sijaitseva metsäyhtiö UPM:n Kaipolan tehdas ollaan sulkemassa.

– Syitä metsäteollisuuden tilanteeseen ovatkin kiilusilmäinen ilmastopolitiikka ja jatkuvasti kasvava verorasitus, sanoi perussuomalaisten kansanedustaja Jukka Mäkynen eduskunnassa torstaina.

Perussuomalaiset esitti lääkkeeksi veronkevennyksiä, etunenässä polttoaineverojen korotusten perumista. Kokoomus pyysi lupauksia siitä, että yritysten verot eivät kiristy.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) muistutti, että maailmanmarkkinat kutistuvat, eivätkä esimerkiksi monet yritysten lomautuksista Suomessa liity hallituksen toimenpiteisiin.

– Ne johtuvat tästä maailmanlaajuisesta koronatilanteesta, kysyntää ei ole. Tässä haetaan hyvin helppoja ratkaisuja, ihan kuin joku yksittäinen polttoainevero olisi se ratkaiseva tekijä, hän vastasi perussuomalaisille.

Hän myös heitti piikin puolueen suuntaan kysymykseen polttoaineiden veronkorotuksen perumisesta ja syytökseen vihervasemmistolaisesta veropolitiikasta.

– Kun viime kaudella perussuomalaiset olivat nostamassa polttoaineiden verotusta, miksi te sen teitte? Oliko se teiltä tietoinen ilmaus, että halusitte olla vihervasemmistolaisia vai mistä siinä oli kyse, hän vastasi Mäkyselle.

Marin: Terveys ja talous kulkevat käsi kädessä

Kokoomuksen toivomukseen siitä, että yritysten verot eivät kiristy, hallituksen aitiosta vastattiin, että verotuksessa toimitaan hallitusohjelman mukaan.

– Yritysverotus ei kiristy, lämmityspolttoaineisiin on tulossa hallitusohjelman mukaisia muutoksia ja sitten toisaalta sähkövero alenee teollisuudelta. Nämä muutokset nähdään, kun budjettiriihi on käyty. Mitään merkittävää ei ole tässä suhteessa tapahtumassa, Vanhanen lupasi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) muistutti, että sijoittajien investointihaluihin vaikuttaa moni asia, ja esimerkiksi terveys ja talous kulkevat käsi kädessä.

– Sijoittajat tulevat katsomaan, missä yhteiskunnissa tämänkaltaisessa kriisissä on onnistuttu hoitamaan tilanne hyvin, missä on vakaa ja turvallinen järjestelmä. Ensisijainen tarkoitus on, ettei epidemia leviä.