55 prosenttia vastaajista ilmoitti tukevansa Annika Saarikkoa. Katri Kulmunia kannatti 31 prosenttia vastaajista. Petri Honkonen sai kyselyssä 12 prosentin kannatuksen.

Suurin osa keskustavaikuttajista haluaa pistää keskustan puheenjohtajan vaihtoon ja nostaa Katri Kulmunin tilalle Annika Saarikon, käy ilmi keskustan puoluekokouksen alla toteutetusta IS-kyselystä.

55 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti tukevansa puheenjohtajaksi Saarikkoa. Keskustan istuva puheenjohtaja Kulmuni sai kyselyssä 31 prosentin kannatuksen.

Keskustan varapuheenjohtajaa Petri Honkosta kannatti puheenjohtajaksi 12 prosenttia vastaajista. Yrittäjä Ilkka Tiaista tuki kolme prosenttia vastaajista.

Kysely lähetettiin keskustan kansanedustajille, puoluevaltuuston jäsenille, puoluehallituksen jäsenille, piirien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille sekä puolueen paikallisaktiiveille.

Kyselyyn vastasi maanantain ja torstaiaamun välillä 188 keskustalaista ympäri maata.

Keskustan puheenjohtajan valitsee lauantaina vielä huomattavasti laajempi joukko: koronatilanteen vuoksi hajautetulla mallilla järjestettävään puoluekokoukseen on ilmoittautunut yli 2 400 kokousedustajaa.

Saarikko sai kyselyssä kiitosta esiintymis- ja yhteistyökyvystään.

– Annikalla on se karisma, jota nyt tarvitaan. Hänellä on kyky puhua asiat selkeästi ja uskottavasti. Katrin työ on kesken, mutta korkeampia kannatuslukuja ei voi odottaa kuukausitolkulla, yksi perustelu kuului.

– Saarikko on paras henkilö yhdistämään puoluetta tässä tilanteessa. Aikaa kuntavaaleihin on vähän, ja ehdokashankinta takkuaa. On aika palauttaa kentän luottamus puoluejohtoon, toinen Saarikon tukija kommentoi.

– Kun joukkue pelaa huonosti, pitää vaihtaa valmentaja, kolmas Saarikon tukija katsoi.

– En moiti Kulmunia, mutta nyt on ajauduttu tilanteeseen, jossa on parempi vaihtaa puheenjohtajaa, neljäs perustelu kuului.

Keskustan puheenjohtaja valitaan lauantaina. Kuvassa ehdokkaat Politiikan toimittajat ry:n tentissä. Vasemmalta Katri Kulmuni, Annika Saarikko, Petri Honkonen ja Ilkka Tiainen.­

Yksi Saarikon tukijoista epäili, että keskustan kannatus ”ei todellakaan nouse tässä hallituksessa”.

– Alamäki tulee jatkumaan. Ilkka Tiainen toisi uutta näkökulmaa, mutta vielä se ei ole ajankohtaista. Pidän todennäköisenä, että tilaa tulee olemaan myös Saarikon jälkeen.

Kulmunin tukijat painottavat persoonaa enemmän poliittista linjaa. Kulmuni on luonut itsestään kuvaa ”armottomana aluepoliitikkona”.

– Katri ei etsi suosiota esiintymisellään tai puheillaan, vaan asioita arvojensa mukaisesti hoitamalla. Katri on myös pohjoisen ihmisiä, sillä on merkitystä, hän tietää erilaisista asumis- ja elämismuodoista, Kulmunin tukija perusteli.

– Turha vaihtaa puheenjohtajaa. En usko, että Annikan johdolla keskusta nousee, hajoaa enemminkin etelään ja pohjoiseen, toinen Kulmunin tukija pelkäsi.

– Kannatan Katrin linjaa tehdä vahvaa aluepolitiikkaa huomioimalla koko maa. Katrille tulee antaa mahdollisuus johtaa keskusta kuntavaaleihin, kolmas tukija kommentoi.

Honkosta kuvaillaan puolueen nousevaksi kyvyksi ja kisan mustaksi hevoseksi, joka on ”ainoana ehdokkaana tunnustanut, että keskusta on välitilassa ja puolueen suunta on hukassa”.

– Ainut järkevä koko porukasta. Ei mikään cityliberaali, yksi kommentti kuului.

– Avoin, raikas, rehellinen, ei painolasteja. Miespuolinen Sanna Marin, toinen tukija veisteli.