Kommentti: Ylen gallup sen kertoo – eläkeläiset säikähtivät Sdp:n Sanna Marinia

Tulevan puoluekokousviikonlopun alla julkaistu Ylen puoluegallup on mielenkiintoinen: Se osoittaa, että varsinkin eläkeläiset säikähtivät pääministeri Sanna Marinia (sd). Sdp:n kannatus tippui, kokoomuksen ja keskusta lievästi nousivat, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Sdp piti puoluekokouksensa Tampereella Sanna Marinin johdolla pari viikkoa sitten. Sen jälkeen puolueen kannatus on laskenut kahdella prosenttiyksiköllä, vaikka puolue on yhä suurin.­

Pääministeri Sanna Marinista (sd) on kuoriutunut kesän jälkeen vihainen sosialidemokraattinen sissipäällikkö, joka on hypännyt tv-ruutuun panemaan kapitalistit kyykkyyn.

Parin viikon takaisessa puoluekokouksessa Marin väläytteli vanhaa (se ei toki ole Marinin keksimä) ideaa kuusituntisesta työpäivästä. Viime lauantain Ylen ykkösaamussa Marin rökitti silmät kiiluen metsäjätti UPM:ää, joka aikoo lakkauttaa Jämsän Kaipolan tehtaan. Marinilta taisi unohtua, että UPM on Suomen suurin yhteisöveron maksaja yli 200 miljoonaan osuudellaan. Osittain siitä(kin) summasta revitään myös puoluetuet ja palkat muun muassa Marinin hallituksen satapäiselle armeijakunnalle.

Näistä on puhuttu, joskin Ylen ykkösaamu ulottuu vasta mittausjakson lopulle.

Nimenomaan eläkeläiset ja vanhukset säikähtivät Sdp:n nykymenoa, kertoo Ylen gallup. Iäkkäämmillä ihmisillä alkaa olla kokemusta, ja he näkevät mitä edessä on. Se näkyy välittömästi demarien kannatuksessa, sillä puolueen ikärakenne on mikä on eli vanha.

– Sdp:n kannatuksen lasku tulee tällä kertaa lähes yksinomaan eläkeläisten ja yli 65-vuotiaiden ryhmästä. Varttuneen väen keskuudessa Sdp:n kannatus on laskenut melko selvästi, tiivistää Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Tuomo Turja Turja valottaa mittauksen taustatietoja.

Sdp yhä suurin puolue, mutta sen kannatus mainittujen esiintymisen aikana kahdella prosenttiyksiköllä 21,4 prosenttiin.

Poriin viikonvaihteessa kokoontuva kokoomus lisäsi kannatustaan prosenttiyksiköllä 18,3 prosenttiin. Persut pysyy kakkosena entisellä 18,8 prosentin kannatuksella.

Kuolinkorinapuoluekokoukseen Ouluun ja ympäri Suomen kokoontuva keskusta sai gallupin säälipisteet: kannatus nousi vajaalla prosenttiyksiköllä 11,3 prosenttiin, mutta ei pärjännyt vihreille (11,7 %). Kokoomuksen ja kepun nousu vastaa Sdp:n menetystä.

Kokeneemmat ihmiset ymmärtävät, että rahaakin tarvitaan, se ei tule puusta, eikä sitä tule tuhlata kaiken maailman hassutuksiin – niin mukavalta kuin se tuntuisikin. Vaikka olisi miten nollakorko (ei muuten ole ikuisesti).

Otetaanpa esimerkiksi tämä Marinin väläytys nelipäiväisestä työviikosta ja kuusituntisista työpäivistä.

Kuntatyöantaja on laskenut, että jos kunta-alalla koko henkilöstön työaika lyhenisi 6 tuntiin päivässä, se merkitsisi keskimäärin 21 prosentin työajan lyhennystä. Tämä muunnettuna työntekijöiksi merkitsisi teoreettisesti puolestaan 87 500 työntekijän lisätarvetta kuntasektorille ,jota kokonaistyöpanos pysyisi ennallaan.

Mitähän se maksaisi?

Sitä voi Marin ja kumppanit, mm. valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) miettiä kuun puolivälin budjettiriihessä, kun kuntien ja julkisen sektorin koko kaameus paljastuu hallituksen hitaimmillekin.

Korona jatkuu, mutta nyt puhutaan myös taloudesta. Sävy on synkkääkin synkempi.

Suomi on menossa kaameaan konkurssitalveen, mutta tuntuu, että pääministerin kanslia on ainoa paikka, jossa tilannetta ei osasta lukea eikä ymmärretä. Marinin esiintyminen Ylellä nosti esiin puheet jopa luokkasodasta.

Marinin puheiden jälkeen heräsi myös keskustelu siitä, kuka hullu haluaa sijoittaa Suomeen, jos täällä on tällainen poliittinen vastaanotto: keskisormi pystyssä?

Vielä keväällä ja alkukesästä Marin sai kiitosta korona-kriisin asiallisesta tiedottamisesta, toisin kuin hänen eräät puoluesiskonsa, nimiä nyt tällä kertaa mainitsematta.

Joku valtioviisas voisi silti tutkia, mikä osuus Sdp:n kannatuksen laskulle on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulla (sd) , joka varmisti joulukuussa Marinille pääministerin paikan ja jolla on epäilemättä tämän takia muita suuremmat mahdollisuudet huseerata Marinin hallituksessa.

Poliittinen velka pitää maksaa, vaikka pääministeri olisikin Kiurun ”taskussa”.

Myös oppositio jätti hallituksen rauhaan vakavan tautitilanteen takia.

Nyt tilanne on selkeästi muuttumassa.

Politiikassa on silti sama ilmiö kuin fysiikassakin: mikä nopeasti nousee, se voi nopeasti laskea.

Nyt siis ei puhuta enää koronan terveysvaikutuksista, vaan taloudesta ja sen myötä – liioittelematta – isänmaan tulevaisuudesta.

Monia kaihertaa myös EU:n jättimäinen elpymispaketti, jonka nettomaksaja reilun kolmen miljardin edestä Suomi on. Marin toi senkin iloviestin neuvotteluista kotimaahan heinäkuussa. Tässä Marinia helpottaa keskusta, jonka kellokkaat kuittasivat laskun saman tien.

Kepun puoluekokouksessa saattaa tästä tosin rähinä tulla.

Mutta summa summarum: syksyn aikana karsta karisee silmistä, kun yt-ilmoituksia tulee vastaan nopeammin kuin kilometritolppia auton ikkunasta seurattuna.

Monelle on nyt palannut mieleen joulukuinen Marin, kun tämä huuteli eduskunnan ministeriaitiosta parin viikon pääministerikokemuksella, miten kokoomuksen pitäisi hävetä välikysymyksiään.

Jos Marin aikoo mennä vihaisena ja silmät kiiluen huhtikuun kuntavaaleihin, niin onpahan nyt ainakin varoitettu.