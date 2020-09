Jatkuuko tiukka linja, vai onko Suomi höllentämässä matkustusrajoituksiaan.

Hallitus on taas tänään Säätytalolla pohtimassa koronalinjauksiaan.

ISTV näyttää suoran lähetyksen Säätytalon portailta kello 9.30, kun ministereitä alkaa tulla hallituksen neuvotteluihin.

Matkustusrajoitukset ja koronatestaus ovat ainakin asialistalla.

– Aiheena on toimintasuunnitelma hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen covid-19-epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen, hallitus kertoi eilen yhdellä lauseella neuvottelujen sisällöstä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi aiemmin tällä viikolla, että hän on tuomassa neuvotteluihin matkustusrajoitusten höllentämisen. Lintilä nostaisi liikennevalomallin raja-arvoja niin, että vihreäksi maaksi pääsisi sillä, että maassa on ollut 25 koronatartuntaa 100 000:tta asukasta kohden kahden viikon aikana. Raja on nyt 8 tartuntaa.

Lintilä perusteli kantaansa ja kiirettä muun muassa Lapin matkailulla, koska britit tarvitsisivat tiedon joulumatkoistaan Suomeen jo tämän kuun puolivälissä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pitänyt rajoituksissa tiukkaa linjaa.

Hallituksen olisi vähitellen myös linjattava yleisötapahtumista. Kesäkuisen linjauksen mukaan yleisötapahtumien rajoitukset poistuvat kokonaan lokakuun alussa, jos epidemia kehittyy ilman merkittäviä poikkeamia.