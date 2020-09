Kokoomus kertoo tekevänsä välikysymyksen, jos hallitus ei budjettiriihessä tee tiettyjä talouspäätöksiä

Kokoomus aikoo jättää välikysymyksen, jos hallitus ei budjettiriihessä kykene tekemään päätöksiä velka­kierteen pysäyttämiseksi, uudesta työllisyystavoitteesta ja ratkaisuista kilpailukyvyn parantamiseksi.

Budjettiriihi on kokoomuksen mukaan viimeinen paikka tarkastella hallituksen ohjelmaa uudestaan ja antaa eduskunnalle tiedonanto päivitetystä ohjelmasta.

– Me emme voi lähteä siitä, että lisätalousarviolla siirrellään kymmeniä miljardeja yhteistä, veronmaksajilta kerättävää varallisuutta ilman, että on ohjelma siitä, miten Suomi tästä nousee, miten me selviämme, sanoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Kokoomuksen mukaan on parlamentarismin halventamista väittää jatkavansa vanhalla ohjelmalla, kun tilanne ympärillä on muuttunut ja hallitus on itsekin muuttanut toimintaansa sen mukaisesti. Välikysymys tehtäisiin hallituksen työllisyys- ja talouspolitiikasta.

Hallituksen budjettiriihi on kuun puolivälissä.