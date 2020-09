Katri Kulmuni myönsi yllättyneensä, kun Annika Saarikko päätti lähteä haastamaan hänet keskustan puheenjohtajakisassa.

Keskustan puheenjohtajan paikasta kisaavien Annika Saarikon ja Katri Kulmunin viileät henkilökemiat ovat herättäneet huomiota puheen­johtajakisan aikana.

Saarikon leirissä on tulkittu asiaa niin, että Kulmuni otti henkilökohtaisena loukkauksena sen, että Saarikko päätti haastaa hänet puheenjohtajavaalissa.

IS:n puheenjohtajatentissä nousivat tunteen pintaan, kun IS:n erikoistoimittaja Timo Haapala nosti pääehdokkaiden nihkeät kemiat esille.

– Mä haluan sanoa, että mä en ole Katri sinua vastaan, mä olen keskustan puolesta. Ja oli pitkän harkinnan tulos, että päädyin tavoittelemaan puheen­johtajuutta osana kansanvaltaa ja keskustalaista puoluedemokratiaa. Ei tässä ole kysymys sinusta tai minusta, tässä on kysymys keskustasta. Minulla on aina ovet avoinna sinulle, Kulmuniin päin kääntynyt Saarikko sanoi herkistyneen oloisena.

– Näin se on, molemmin päin. Kansanvaltaan kuuluu kilvoittelu, siihen me ollaan totuttu oppilaskunnan vaaleista asti. Tietenkin mie koen, että minulla on vielä työ kesken, yksiäkään vaaleja ei ole käyty. Toivon, että kilpakumppanit kertovat, mitä olisivat tehneet toisin, Kulmuni vastasi.

Katso tallenne tentistä yllä olevalta videolta.

Kulmuni myönsi yllättyneensä Saarikon päätöksestä lähteä kisaan mukaan.

– Annika sanoi vuosi sitten, että ei ole käytettävissä. Se oli yllätys, että mielipide vaihtui. Olen laittanut oman linjani ehdolle ja testautan kannatukseni. Toivon tietenkin, että saan luottamuksen jatkaa.

Kulmuni ei halunnut ottaa kantaa siihen, tunteeko hän katkeruutta siitä, että hänet yritetään kaataa puheenjohtajan paikalta, vaikka hän ei ole johtanut puoluetta vielä yksissäkään vaaleissa.

– Elämä ei ole aina reilua. Vaaleissa saa olla aina ehdolla, ja minä ajattelin voittaa sen vaalin, Kulmuni viittasi tulevana lauantaina pidettävään keskustan puheenjohtajavaaliin.

Saarikko kertasi, että hän päätti pyörtää aiemman päätöksensä ja lähteä ehdolle, koska paine puolueen sisällä kasvoi niin suureksi.

– Olen nimittänyt sitä ilon, innon ja itsetunnon puutteeksi. Keskustalla ei ole ollut pitkään aikaan vikaa siinä, etteikö me osattaisi asioita, kyse on siitä, että suomalaisten mielikuva meidän tekemisistä ei ollenkaan vastaa sitä erinomaista käsitystä, joka meillä itsellämme tästä puolueesta on.

Saarikko lupasi, että ”jokaiselle löytyy käyttöä”, jos hänet valitaan keskustan puheenjohtajaksi.

Lue lisää: Keskustan pj-ehdokkaat höllentäisivät matkustusrajoituksia – Kulmuni: ”Suomi tarvitsee matkailukäytävän”