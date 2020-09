Valkoposkihanhille halutaan ampumis­lupia, koska muista karkotus­keinoista toimii vain yksi – ja se on liian kallis

Turpeennostoalueita halutaan valkoposkihanhien ruokailupelloiksi.

”Valkoposkihanhinyrkki” kannattaa valkoposkihanhen metsästämisen sallimista, sillä muut keinot karkottaa niitä pelloilta eivät ole osoittautuneet käytännössä toimiviksi. Hanhet aiheuttavat tuhoa viljelyksille, sillä ne aterioivat pelloilla.

Valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen vähentämistä pohtinut työryhmä luovutti tiistaina loppuraporttinsa maatalousministeri Jari Lepälle (kesk) ja ympäristöministeri Krista Mikkoselle (vihr).

Hanhivahingot ovat lisääntyneet sitä mukaa ja samassa suhteessa kuin hanhikanta on kasvanut, ministeri Leppä kertoi raportin luovutus­tilaisuudessa. Vahinkojen korvaushakemukset ovat nousseet keväällä lähes kolmeen miljoonaan euroon, kun viime vuonna koko Suomessa maksettiin valkoposkihanhien aiheuttamista vahingoista korvauksia 1,7 miljoonaa euroa.

Vahinkoa aiheuttaa Saksassa ja Alankomaissa talvehtiva kanta, joka pesii Venäjällä. Kanta on voimistunut erittäin nopeasti, noin kymmenen prosenttia vuodessa. Viime syksynä Suomessa oli arviolta noin 34 000 yksilöä.

– Tämä on monen hallinnonalan ongelma ja viheliäinen kysymys. Tätä ei pysty ratkaisemaan yksi hallinnonala eikä tämä ole yhdellä keinolla ratkaistavissa, työryhmän puheenjohtaja, Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen ylijohtaja Ari Niiranen sanoi.

Ensimmäinen osa ratkaisua ”viheliäiseen kysymykseen” on lintujen karkottaminen alueilta, joilla ne aiheuttavat pahimpia vahinkoja.

Koska kyseessä on EU:ssa rauhoitettu laji, karkottamiseen tarvitsee poikkeusluvan. Ministerit kannustavat viljelijöitä nyt hakemaan näitä. Tälle syksylle myönnetyt poikkeusluvat pannaan täytäntöön välittömästi, ja saman alueen viljelijät voivat myös hakea yhteistä lupaa samalla hakemuksella.

Valkoposkihanhet ruokailevat yleisesti nurmikoilla ja pelloilla.­

Muita toimivia karkotuskeinoja kuin ampuminen ei Niirasen mukaan käytännössä ole.

– Passiiviset pelottimet, kuten leijat ja paukkupommit, eivät tehoa käytännössä lainkaan.

Ainoa tehoava keinoa on laser, mutta yksittäinen laite maksaa 10 000 euroa, eikä sen käyttö ole aivan yksinkertaista. Yksi laite riittää noin 5–8 hehtaarille, eikä laser siksi ole Niirasen mukaan realistinen vaihtoehto.

Karkotuskeinojen kehittämistä kannattaa kuitenkin jatkaa, hän korosti.

Linnuilla täytyy myös olla paikka, johon ne karkottamisen jälkeen menevät ruokailemaan ja keväällä pesimään. Muutoin ne palaavat saman tien takaisin.

Lintupelloiksi käyvät esimerkiksi luonnonhoitonurmet, monimuotoisuus­pellot, luonnonsuojelulailla rahoitetut alueet ja entisten turvetuotantoalueet.

– Tavoitteena on löytää ja kunnostaa tuhat hehtaaria entisiä turpeennostoalueita hanhien muuttoreittien lintupelloiksi. Olemme jo aloittaneet keskustelut tästä Vapon ja muiden alueen maanomistajien kanssa, Leppä kertoi.

Työryhmän mukaan valkoposkihanhi on EU-alueen ylivoimaisesti yleisin hanhilaji ja suojelutoimet ovat saavuttaneet lintudirektiivin tavoitteet. Siksi valkoposkihanhi voisi työryhmän mielestä saada EU:n alueella metsästettäväksi riistalajiksi.

BirdLife Suomen mukaan valkoposkihanhien ulosteet eivät aiheuta terveyshaittaa mutta tuore uloste voi sotkea vaatteita.­

Norja esitti muutosta jo aiemmin, muttei saanut kaikkia jäsenmaita puolelleen.

– Hallituksen on otettava tästä välittömästi koppi ja vietävä asiaa eteenpäin EU:ssa. Tavoitteenamme on oltava, että valkoposkihanhesta tulee normaalisti metsästettävä riistalaji. Hanhikanta on elinvoimainen ja kestää sen varmasti, Leppä sanoi.

Valkoposkihanhet jätöksineen harmittavat myös osaa kaupunkilaisista. Lintujen ohjaamiseksi puistoista työryhmällä on esittää lempeämpiä otteita.

Valkoposkihanhet syövät valkuaispitoista ruokaa. Puistoihin voikin istuttaa kasvilajeja, joka ei niille kelpaa.

Linnut ovat myös tarkkoja siitä, minkä pituista nurmea syövät. Niille paras pituus on noin 8,5–10 senttimetriä, joten nurmi kannattaa pitää jonkin muun pituisena.

Apua olisi myös puistoalueiden aitaamisesta poikasaikaan.