Perussuomalaiset ja vasemmistoliitto mittelivät väliaikaisen tuen järkevyydestä.

Eduskunnan syyskauden ensimmäisessä istunnossa on käsitelty toimeen­tulotuen koronakorotusta. Hallituspuolueiden edustajat ja opposition kansanedustajat, perussuomalaisia lukuun ottamatta, kiittelivät 75 euron väliaikaista toimeentulotuen korotusta.

Korotusta maksetaan toimeentulotukea maalis–heinäkuussa saaneille, koska korona lisäsi rajoitusten aikana esimerkiksi ruokakuluja kotona.

Ylimääräistä koronatukea saa yli 150 000 kotitaloutta ja se maksaa 60 miljoonaa euroa.

Keväällä koronakriisin hoidosta vallitsi eduskunnassa useimmiten suurin piirtein yksimielisyys, nyt perussuomalaiset kansanedustajat kritisoivat toimeentulotuen korotusta.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) ei sanonut asiaa suoraan, mutta Halla-aho piti hallituksen päätöstä sosiaaliturvapopulismina.

– Sosiaaliturva- ja köyhyyspopulismissa on suuria vaaroja. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että köyhyyden äärimmäisiä muotoja pitää torjua tulonsiirroilla. Samalla on ymmärrettävä, että valtiolla on tähän tarkoitukseen vain ne varat, jotka se pystyy hankkimaan lähinnä verottamalla suomalaista työtä ja yrittämistä. Sosiaaliturvapopulismi johtaa helposti siihen, että järjestelmä tuhoaa omaa rahoituspohjaansa ja itse asiassa lisää köyhien määrää, Halla-aho totesi eduskunnassa.

– Ainoa kestävä tapa torjua köyhyyttä on lisätä tuottavan työn määrää ja se onnistuu vain keventämällä palkansaajan ja yrittäjän vero- ja maksutaakkaa. Millä sitten rahoitetaan sosiaaliturva, älähtää vasemmistopopulisti. Tavoitteena pitää olla, että meillä on vähemmän sosiaaliturva-asiakkaita ja enemmän työssä käyviä, palkallaan toimeen tulevia ihmisiä. Silloin meillä on varaa pitää huolta niistä, jotka apua tarvitsevat, Halla-aho näki.

Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon puheenvuoro toimeentulotuen 75 euron väliaikaisesta koronakorotuksesta nosti äläkän vasemmistoliiton edustajissa.­

Halla-ahon puheenvuoro herätti vastakommentin heti kansanedustaja Hanna Sarkkiselta (vas).

– Kuulosti siltä, että perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vastustaa kaikista köyhimmille suomalaisille annettavaa koronakorotusta. Ehkä seuraavat perussuomalaisten puhujat voivat tarkentaa, onko tämä todella perussuomalaisten linja. Suoraa vastausta puheessa ei tullut, mutta kyllä se rivien välistä oli luettavissa, että Halla-ahon mielestä kaikkien vähävaraisimmat eivät tätä koronakorotusta perusturvaan ansaitse, Sarkkinen sanoi.

Perussuomalaisista Sarkkiselle vastasi kansanedustaja Jenna Simula (ps).

– Harva suomalainen on selvinnyt koronakeväästä ilman, että se on tavalla tai toisella muuttanut arkea ja aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia. Hallitus esittää neljän kuukauden ajaksi toimeentuloasiakkaana jo keväänä olleena lisätukea 75 euroa kuukaudessa,jouluun asti, henkilöä kohden, kaikkinensa 60 miljoonaa euroa. Taas jaetaan kakkua, josta ei olisi mistä jakaa.

– Tämä esitys ei ole muuta kuin äänestäjien äänten kalastelua koronan varjolla. En kiellä sitä, että lisätuki olisi monelle tarpeen, aivan taatusti on. Ja olisi muillekin kuin toimeentulotuella eläville, mutta tällainen jakomekanismi on aivan väärä tapa. Hallitus lupailee ihmisille milloin vappusatasia, milloin virikeseteleitä, ja nyt tätä joululahjarahaa. Mistä te tämän rahan otatte? Velalla ja veronkorotuksilla, siitä on vastuullisuus kaukana, Simula totesi.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) kiitteli salin suurta tukea toimeentulotuen koronakorotukselle ja hämmästeli perussuomalaisten kantaa.

– Hieman minua hämmensi tuossa perussuomalaisten puheenjohtajan Halla-ahon puheenvuoro, josta ymmärsin, että Halla-ahon mielestä tämän kriisin seurauksista tulisi kaikkien köyhimpien maksaa muita kovemmin. Perussuomalaiset kyllä tuki yritystukia, eikä siihen kritiikkiä antanut, mutta tämä kaikista heikompien tukeminen teiltä kritiikkiä saa, Pekonen sanoi.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen hämmästeli perussuomalaisten kantaa toimeentulotuen 75 euron korotukseen neljän kuukauden ajaksi.­

Toimeentulotuen koronakorotuksesta keskusteltiin vain 45 minuuttia, ja keskustelu jatkuu myöhemmin illalla.