Elinkeinoministeri Lintilä höllentäisi matkustusrajoituksia Suomeen – ”Matkailun näkökulmasta raja pitäisi olla 25”

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) haluaa löysentää Suomen matkustusrajoituksia.

– Matkailun näkökulmasta raja pitäisi olla 25, että matkailua pystyisi jatkamaan. Kahdeksalla ei ole mitään edellytyksiä pitää kiinni matkailusta, ja suljemme myös Viron, ja sieltä tulevat työntekijät. Oma lukunsa on karanteeni, esimerkiksi ydinvoimalat tarvitsevat väkeä ulkomailta ja ei heitä voida pitää paria viikkoa karanteenissa, Lintilä sanoi.

Suomi on asettanut liikennevalomallin Suomeen tuleville ihmisille ja maailmalle lähteville suomalaismatkailijoille. Ilman karanteenia ja vapaasti voi matkustaa maissa, joissa on 8 koronatartuntaa per 100 000 asukasta.

Lintilä muistutti, että niin sanottuja vihreitä maita on tällä hetkellä kolme.

Lintilä puhui vahvasti sen puolesta, että ulkomaisille turisteille luotaisiin omat kuplat.

– Meidän pitäisi saada syyskuun puolivälissä tieto Britteihin, että pääsevätkö britit lentämään joululomalle Suomeen. Se on 400 charter-lentoa ja 100 miljoonaa euroa rahaa, Lintilä sanoi.

– Suuri probleema Suomen päässä on henkilökunta, joka serveeraa turisteja, että miten kupla heille rakennetaan, Lintilä jatkoi.

Hallitus neuvottelee matkustusrajoituksista seuraavan kerran torstaina. Lintilän elinkeinoministeriö on eri linjoilla kuin sosiaali- ja terveysministeriö.

– Meillä valmistellaan hybridimallia, jossa voi olla eri versioita näihin liikennevaloihin. En ole käynyt neuvotteluja STM:n suuntaan, mutta sen olen havainnut, että STM on aika nihkeä tilanteen avaamiseen, Lintilä sanoi.

Mikä on muuttunut keväästä, silloin Lappiin ei haluttu lainkaan uusmaalaisia ja nyt turistit ulkomailta toivotetaan tervetulleeksi?

– Lapissa on aika lailla 50-50, miten kotimaiset ja ulkomaiset majoitukset menevät. Jos muistan oikein, rahasta ulkomaiset tuovat 70 pinnaa, suomalaiset 30. Kyllä se koskee muutakin kuin Lappia. Se eskaloituu joulun aikaan, ja tämä koskee matkailua kaikkineensa, Lintilä vastasi.

– Pitää muistaa, että matkailu työllistää 144 000 ihmistä. Siellä on hirveän paljon pätkätyöläisiä, nuoria, koulutukseltaan sellaisia, joille on aika vaikea löytää korvaavaa työtä, Lintilä jatkoi.

Elinkeinoministeri Lintilä piti talouden huolestuttavana merkkinä myös esimerkiksi teollisuuden tilauksien laskua.

– Vienti Kiinaan, Venäjälle ja Yhdysvaltoihin on laskussa, Kiinan vienti taisi laskea kolmanneksen, Lintilä totesi.

– Jämsä on muistutus, että kilpailukyvystä pitää pitää huolta. Budjettiriihessä pidän tärkeimpänä teollisuuden energiaveron laskemista EU:n minimitasolle, Lintilä sanoi.

Lintilän mukaan yritykset eivät uskalla nyt investoida koronan aiheuttaman sumun vuoksi.

Valtion tarjoamat Finnveran takaamat lainat ovat esimerkiksi käyneet odotettua vähemmän kaupaksi.

Tänä vuonna valtio ottaa koronakriisin takia lainaa noin 20 miljardia euroa.

Ensi vuoden budjetti on elvyttävä ja valtio ottaa edelleen miljardeja velkaa.

Lintilä muistutti, että velat on joskus myös maksettava.

– Sellaista vaihtoehtoa ei ole, että kaikki puolueet eivät sitoutuisi kehykseen. Pitäisi lopettaa höpötys, että lainoja ei tarvitse maksaa takaisin. Jos korkoprosentti nousisi prosenttiyksikön, siitä tulisi noin kolmen miljardin euron lasku, Lintilä totesi.

Hallituksen budjettiriihi pidetään parin viikon kuluttua.