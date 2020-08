Sanna Marinin UPM-kommenteista puhkesi sanasota – ”Miksi lietsot luokkataistelua, pääministeri?”

Pääministeri Sanna Marinin (sd) ulostulo Ylen Ykkösaamussa on saanut EK:n, Suomen yrittäjät ja opposition pillastumaan.

Pääministeri arvosteli UPM:n toimintaa Ylellä ja sai opposition ja elinkeinoelämän tuohtumaan.

Kun metsäyhtiö UPM ilmoitti viime viikolla sulkevansa Kaipolan paperitehtaan, käänsi oppositio tämän hallituksen syyksi.

Syyttelyn aloitti kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, joka totesi keskiviikkona Iltalehdelle, että hallitus olisi voinut estää tehtaan lakkauttamisen, jos se olisi harjoittanut toisenlaista politiikkaa.

Lauantaina pääministeri Sanna Marin (sd) puolestaan ihmetteli Ylen Ykkösaamussa, miksi UPM päätti sulkea Kaipolan tehtaan juuri nyt, kun ajat ovat muutenkin vaikeat.

Marin totesi, että Kaipolan tehdas on ollut kannattava ja UPM on nostanut osinkoja viime vuosina reippaasti. Hänen mukaansa ihmisten näkökulmasta herää kysymys, mikä riittää.

– Jos itse olisin saanut päättää, tehdas vielä tulevaisuudessakin pyörisi, hän sanoi haastattelussa.

Lausunto sai opposition kansanedustajat suomimaan pääministeriä ja hallitusta kovin sanoin Twitterissä ja tiedotteissa.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen.

Kansanedustaja Antti Häkkänen (kok) luonnehti hallituksen suuntaa ”pelottavaksi” ja suomi pääministeriä realismin puutteesta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho taas penäsi hallitukselta vastuuta tilanteessa, jossa tehtaita suljetaan ja ihmiset menettävät työnsä.

– Kun -- tehtaat menevät Suomessa kiinni ja ihmiset menettävät työpaikkansa, vastuu ei näy kelpaavan punavihreälle hallitukselle. Sen sijaan syytetään edellisiä hallituksia, ja ratkaisuja vaaditaan oppositiolta. Sieltäkö asioihin vaikutetaankin? Halla-aho twiittasi.

Oppositiossa ei levätty edes sunnuntaina. Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko julkaisi iltapäivällä tiedotteen otsikolla ”Miksi lietsot luokkataistelua, pääministeri Marin?”.

– Pääministeriltä petti tilannetaju ja pahasti. Nyt ei tarvita yritysten syyttelyä, vaan on katsottava peiliin. Onko Suomesta rakennettu maata, johon kansainvälisten yritysten kannattaa investoida? Risikko kirjoitti.

Myös hallituskumppani keskustan suunnasta kuului kritiikkiä.

– UPM:n Kaipolan paperitehtaan sulkemispäätöksen jälkeen julkisuudessa on sadellut syytöksiä suuntaan ja toiseen. Ne eivät auta mitään. Niistä ei synny yhtään uutta työpaikkaa, ei edes hetken lohtua, keskustan puheenjohtajaksi pyrkivä Annika Saarikko kirjoitti.

– Poliittisiin puheisiin vähemmän syyttelyä ja menneiden kaivelua, enemmän tilannetajua ja uuden luomista.

Opposition lisäksi Marinin lausunto sai myös elinkeinoelämän varpailleen.

– Syvä huokaus. Pääministeri Sanna Marin miljarditolkulla investoivalle UPM:lle neuvoja siihen, mihin investoida, ja haikailee työllisyyslääkkeeksi irtisanomisten vaikeuttamista. Tällä tiellä yrityksillä on tässä maassa kylmä kyyti, kirjoitti Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Twitterissä.

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyrki Häkämies sanoi Helsingin Sanomille hämmästelleensä Marinin kommentteja.

– Pitäisi rakentaa yhteistyötä ja kannustaa yrityksiä, eli sävy oli yritysten ja elinkeinoelämän näkökulmasta hämmentävä.

Sai pääministeri myös tukea, muun muassa puoluetovereiltaan ja ay-liikkeestä.

– Samaa mieltä pääministeri Sanna Marinin kanssa, että UPM on kannattava ja voittoa tuottava yritys, joka on palkinnut omistajiaan runsailla osingoilla. Tavallisen ihmisen on ymmärrettävästi vaikea ymmärtää yhtiön päätöstä sulkea Kaipolan tehdas, kirjoitti STTK:n Antti Palola Twitterissä.

– Kummallinen päivä. Pääministeri kysyy maltillisesti kannattavan tehtaan lopettamisesta perään ja pohtii tilannetta. Kokoomus syyttää päämisteriä. Arvon kokoomus - ei Marin tehdasta sulkenut. Sen teki yrityskulttuuri, jossa mikään ei riitä. Kohtuu kaikessa, kirjoitti Twitterissä SDP:n kansanedustaja Tarja Filatov.

Kokoomuksen varapuheenjohtajan Antti Häkkänen sanoi sunnuntaina Ilta-Sanomille, että hallitus on lähestynyt Kaipolan tehtaan sulkemista väärästä kulmasta.

– Hallitus on keskittynyt lähinnä syyllistämään yritystä, hän sanoo

Häkkänen sanoo, että hallitukselta uupuu yritysmyönteinen ote, jota nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa tarvittaisiin.

– Kun pääministeri ilmoittaa televisiossa, että olisi tehnyt toisenlaisen ratkaisun kuin UPM:n toimitusjohtaja, niin tässä alkaa olla ainekset sellaiselle ideologisiin poteroihin kaivautumiselle.

Häkkänen katsoo, että hallituksen tulisi luoda yrityksille luottamusta tilanteessa, jossa eletään niin korona- kuin talouskriisin keskelle.

– Huoleni on se, että tällaisella nokittelulla saatetaan aiheuttaa todella vakaviakin vaurioita.

SDP:n kolmas varapuheenjohtaja Matias Mäkynen vastaa Häkkäsen esittämään kritiikkiin. Hän korostaa, ettei hallitus voi tehdä politiikkaa pelkästään yrityksille.

– Jos tehdään yksipuolista ja yhden työmarkkinaosapuolen intressejä toteuttavaa politiikkaa, se aiheuttaisi jännitteitä yhteiskunnassa.

Mäkysen mukaan kilpailukykyä ei voi tarkoittaa vain sitä, että yritys voi alentaa työntekijöiden palkkoja aina sitä mukaa, jos tuotteen kysyntä maailmalla vähenee.

– Suomen kilpailukyvylle ei ole eduksi, että painetta kasvatetaan pelkästään työntekijäpuolella. Tarvitaan tasapainoisia ratkaisuja, joissa kuunnellaan niin työnantajaa kuin työntekijöitä.