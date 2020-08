Pekka Haavisto kertoo IS:lle Valko-Venäjän maanpaossa olevan oppositiojohtajan tapaamisesta: Näin hän kuvaa maan tilannetta

”Hyvin vahvasti itse ajattelen tavattuani Svetlana Tihanovskajan, että pallo on tällä hetkellä Minskin päässä presidentti Lukashenkolla ja hänen hallinnollaan”, ulkoministeri sanoo.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) tapasi Valko-Venäjän presidentinvaalit virallisesti hävinneen, opposition kasvoiksi nousseen Svetlana Tihanovskajan lauantaina Liettuan Vilnassa. Haavisto oli maassa tapaamassa ulkoministerikollegaansa Linas Linkeviciusta, mutta toive tavata ohessa Valko-Venäjän opposition edustajia onnistui, ja muutamaa päivää sitten Haavisto sai kuulla tapaamisen Tihanovskajan kanssa toteutuvan.

Haavisto kuvaa aamuista keskustelua pitkäksi ja hyväksi. Haavisto lukeutuu ensimmäisiin ulkomaisiin ministereihin, jotka ovat tavanneet maanpaossa olevan Tihanovskajan fyysisesti. Aiemmin kuluvalla viikolla Tihanovskaja tapasi Yhdysvaltain apulaisulkoministeri Stephen Biegunin Minskissä.

– Tietysti kiinnostuksella kuuntelin hänen käsitystään siitä, missä opposition ja hallituksen suhde Valko-Venäjällä menee. Hänen tavoitteenaan ja opposition tavoitteena on, että saataisiin dialogi tai keskustelu aikaan Valko-Venäjän hallinnon ja presidentti Lukashenkon kanssa. Siinä he toivovat tukea, että tällainen viesti tulisi myös kansainvälisesti ja tällaiselle ajatukselle annettaisiin tukea, Haavisto kertoo tapaamisesta.

Svetlana Tihanovskaja on nähty julkisuudessa harvakseltaan vaalien jälkeen. Hän on puhunut valkovenäläisille videoyhteyden välityksellä.

Tihanovskaja pakeni Liettuaan pian sunnuntain 9. elokuuta vaalien jälkeen. Liettua on jo pitkään tukenut Valko-Venäjän oppositiota ja on vaalien jälkeen ottanut voimakkaasti kantaa Lukashenkon hallitusta vastaan. Tihanovskaja pitää itseään vaalien todellisena voittajana, mutta virallisen ääntenlaskun mukaan Lukashenko voitti vaalit 80 prosentin äänisaaliilla. Muun muassa EU on tuominnut Valko-Venäjän vaalit vilpillisinä.

– Hänen tilanteensa on hyvin vaikea: hän on ollut presidenttiehdokkaana ja saanut hyvän tuloksen. Kuinka hyvän? Sitä emme varmaankaan koskaan saa tietää, koska ääntenlasku ei ollut avointa näissä Valko-Venäjän vaaleissa. Hän on joutunut vaalien jälkeen siirtymään pakolaiseksi naapurimaahan, ja hänen miehensä on vankeudessa Valko-Venäjällä.

– Kaikin puolin hyvin haastava tilanne. He pyrkivät koordinoimaan tätä opposition toimintaa uuden koordinaationeuvoston kautta. Puhuttiin tämän tyyppisistä asioista, ja käytiin keskustelua myös Etyjin roolista ja siitä, voisiko Etyjistä tässä tilanteessa olla apua.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj olisi valmis vierailemaan Minskissä, jos Valko-Venäjän hallinto sen sallii.

Ministeri Haavisto kertoo käyneensä Minskissä viime marraskuussa Ruotsin ulkoministeri Ann Linden kanssa. Keskusteluissa käytiin läpi myös kesän presidentinvaaleja.

– Korostimme, miten tärkeää olisi, että niissä olisi kansainväliset tarkkailijat ja miten tärkeää olisi, että kaikki ehdokkaat pääsisivät mukaan vaaleihin. Kuten on nähty, puuttuivat sekä kansainväliset tarkkailijat että kaikkien mahdollisuus asettua ehdokkaaksi. Päinvastoin opposition edustajia vangittiin tai estettiin ottamasta osaa vaaleihin.

– Itse vaalit ovat olleet hyvin surullinen prosessi – sekä jälkeiset tapahtumat, joissa rauhanomaisia mielenosoittajia on kohdeltu väkivaltaisesti ja on ollut poliisiväkivaltaa. Tämä on ollut dramaattinen asia. On ollut hienoa nähdä, että mielenosoitukset ovat pysyneet silti rauhanomaisina. Siitä myös Svetlana Tihanovskaja sanoi, että heidän ohjeensa ja vaatimuksensa kaikille mielenosoittajille on ollut, että pysytään rauhallisina, vaikka olisi erilaisia provokaatioita.

Pekka Haavistoa odottaa kahden viikon karanteeni matkan jälkeen. Se oli tiedossa jo etukäteen.

Pekka Haavistolla on pitkä historia rauhanneuvottelijana vaikeilla konfliktialueilla, kuten sisällissotien repimissä Somaliassa ja Sudanissa. Hän toivoo, että keskusteluyhteys hallinnon ja opposition välillä aukeaisi.

– Tällaisessa tilanteessa analysoi jatkuvasti sitä, miten tällaisesta umpikujasta voisi päästä pois. Hyvin vahvasti itse ajattelen tavattuani Svetlana Tihanovskajan, että pallo on tällä hetkellä Minskin päässä presidentti Lukashenkolla ja hänen hallinnollaan.

Hänen mukaansa hallituksen kannattaisi tarttua neuvottelutarjoukseen ja suunnitella yhdessä opposition kanssa tietä eteenpäin.

Haaviston mukaan on tärkeää, että Suomi on ollut mukana herättämässä EU:n yhteistä kiinnostusta Valko-Venäjän tilanteen käsittelyyn. Unionilla on Haaviston mukaan paljon valtaa tilanteessa.

– Svetlana Tihanovskaja sanoi, että kaikki kannanotot, joita on tullut sekä yksittäisiltä mailta kuten Suomelta että EU:lta, ovat olleet hyvin vahvasti olleet vaikuttamassa opposition mielialaan.

– Selvästi hän oli tyytyväinen siihen, että EU on ottanut omat kannanottonsa ja hän halusi kuulla vielä tarkemmin, millaista keskustelua on EU:n piirissä käyty ja miltä heidän tilanteensa näyttää. Hän oli hyvin kiitollisen oloinen, jopa yllättynyt siitä, että Valko-Venäjän asia on ollut koko EU:n asialistalla näin vahvasti.

Ulkoministerit poseerasivat Berliinissä väljässä yhteiskuvassa.

Ennen Liettuan-matkaa Haavisto osallistui EU-ulkoministerien kokoukseen Berliinissä torstaina ja perjantaina. Jo aiemmin EU oli päättänyt periaatetasolla jonkinlaisista pakotteista, mutta nyt ulkoministerit päättivät ottaa henkilösanktiot käyttöön ihmisille, jotka ovat joko syyllistyneet väkivaltaan rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan tai olleet väärentämässä vaalien tulosta.

– Henkilösanktiot ovat aika voimakkaita, kun silloin ihmisen nimi ja henkilöllisyys listataan ja todetaan, että tämä henkilö on syyllistynyt tällaisiin rikkomuksiin. Kun EU lähtee näin tekemään, se tarkoittaa, että henkilö ei saa matkustusoikeutta mihinkään EU-maahan, ja jos ihmisellä on EU:n alueella omaisuutta tai tilejä, ne voidaan jäädyttää. Mutta ennen kaikkea vahvana viestinä on, että tällaista väkivaltaa tai vaalitulosten väärentämistä ei hyväksytä.

Ulkoministerikollegansa Linas Linkeviciuksen kanssa Haavisto kävi päivän pääneuvotteluissa läpi muun muassa Baltian ja Pohjoismaiden välistä yhteistyötä, Suomen ja Liettuan kahdenvälisiä suhteita ja koronatilannetta.

– Iloinen tavatessani suomalaisen kollegani Pekka Haaviston Vilnassa Liettuassa keskustellaksemme Valko-Venäjän ja Suomen suhteista, alueellisesta yhteistyöstä ja Valko-Venäjästä. Seisomme valkovenäläisten rinnalla heidän ponnistellessaan päättääkseen vapaasti maansa tulevaisuudesta, Linkevicius twiittasi.

Sunnuntaina Pekka Haavisto tapaa Virossa maan ulkoministerin Urmas Reinsalun.

Sen jälkeen edessä on kahden viikon kotikaranteeni, mikä oli tiedossa jo matkaa suunnitellessa. Sekä Saksa että Liettua ovat niin sanottuja oransseja maita THL:n listauksen mukaan.

– Syksyn kalenteri näyttäisi rytmittyvän EU-ministerikokousten ja karanteenien ympärille. Haitat, joita tästä tulee ovat, että esimerkiksi eduskunnan kyselytunnille voi olla mahdoton osallistua karanteenin aikana. Yritetään järjestää ulkoasiainvaliokunnan ja muiden kanssa niin, että pystysi videomuodossa ministeriä kuulemaan.

Ulkoministerin lennokas arki on muuttunut koronan myötä täysin. Ulkomaanmatkat ovat jääneet maaliskuun jälkeen minimiin. Kesällä Haavisto matkusti Irakin Bagdadiin ja Erbiliin, jäi matkan jälkeen karanteeniin ja kävi testeissä.