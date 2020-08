Yrittäjät Marinin Kaipola-lausunnosta: ”Tällä tiellä yrityksillä on tässä maassa kylmä kyyti”

Pääministeri Sanna Marinin lausunnot Kaipolan tehtaan sulkemisesta herättävät keskustelua.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) lausunnot UPM:n Kaipolan-tehtaan sulkemisesta Ylen Ykkösaamussa ovat virittäneet keskustelua Twitterissä.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen povaa yrityksille kylmää kyytiä.

– Syvä huokaus. Pääministeri Sanna Marin antaa miljarditolkulla investoivalle UPM:lle neuvoja siihen, mihin investoida, ja haikailee työllisyyslääkkeeksi irtisanomisten vaikeuttamista. Tällä tiellä yrityksillä on tässä maassa kylmä kyyti, Pentikäinen kirjoittaa.

– Sinivalkoisinkin työnantajayrittäjä miettii kuunnellessaan pääministeri Sanna Marinin vasemmistolaista talouslinjaa, onko tämä maa, jossa kannattaa ottaa riskiä ja työllistää. Näillä lääkkeillä Suomi ei nouse kestävän kasvun tielle.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio toivoo vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta UPM:ltä sulkemisen uudelleenarviointia ja mahdollisuutta neuvotella, jos valtiojohto sitoutuu kilpailukyvyn parantamiseen.

– Jos PS olisi pääministeripuolue niin julkisen UPM:lle nälvimisen sijaan keskittyisimme saamaan heidät neuvottelemaan Kaipolan jatkamisen vaihtoehdoista, Tavio kirjoittaa.

Toisaalta moni kiinnittää Marinin lailla huomionsa siihen, että tehdas oli kannattava.

– Samaa mieltä pääministeri Sanna Marinin kanssa, että UPM on kannattava ja voittoa tuottava yritys, joka on palkinnut omistajiaan runsailla osingoilla. Tavallisen ihmisen on ymmärrettävästi vaikea ymmärtää yhtiön päätöstä sulkea Kaipolan tehdas, STTK:n puheenjohtajalta Antti Palola kirjoittaa.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä taas moittii metsäteollisuutta itseään tuotekehityksen laiminlyömisestä.

– Metsäteollisuuden johto on itse tuhonnut oman kilpailukykynsä. Lihavat patruunat ovat tyhjentäneet kassan ja tuotekehitys on monin paikoin laiminlyöty. Suomi vei 2000-luvun alussa jalostettuja papereita ja 2020 jalostamatonta sellua.

Marin itse on jatkanut keskustelua muun muassa jakamalla eteenpäin EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin tilaston, jonka mukaan teollisuuden keskimääräiset työvoimakustannukset ovat Suomessa alhaisemmat kuin muun muassa Saksassa ja Ruotsissa. UPM:n pääjohtaja Jussi Pesonen perusteli avoimessa kirjeessään sulkemispäätöstä muun muassa suomalaisten korkeilla palkoilla.

Sisäministeri Maria Ohisalon valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen puolestaan antaa lukuohjeen koko keskustelun seuraamiseen.

– Suuryhtiöt tekevät päätöksiä toki omalla syklillään, mutta viime päivien keskustelua kannattaa lukea myös siitä näkökulmasta, että parin viikon päästä on budjettiriihi ja monilla on intressejä vaikuttaa sinne. Monia vaikuttamis-, painostamis- ja hajottamispyrkimyksiä on ilmassa, Parviainen huomauttaa.