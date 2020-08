Setä Arkadia: Katri Kulmuni on viikon ajatuspajajohtaja – tätä kepuavausta ei olisi edes Alkio ennustanut!

Syksyn tullen poliitikot ovat heränneet oudoilla avauksillaan. Setä Arkadia alias Timo Haapala listaa niistä oudoimmat.

Setä Arkadia on pannut merkille, että syksy tulee. Se tarkoittaa monille ryhtiliikettä. Lenkkeily aloitetaan, samoin espanjan kielen opiskelu kansalais- tai työväenopistossa. Ynnä muuta. Lokakuussa lupaukset voi sitten unohtaakin ja jäädä sohvalle makaamaan.

Poliitikoilla on samaa tautia. Aloitteita syntyy ennen kuin eduskunta kokoontuu ja politiikan päivärytmi ehkä lopettaa pöljyyteen saakka olevan hulluttelun.

Kuluneen viikon ajatuspajajohtaja on keskustan puheenjohtaja, toistaiseksi, eli Katri Kulmuni, jolle ei kepun puoluekokouksen alla riitä puolueen kannatuksen palauttaminen maakunnissa. Kulmuni haluaa lentää avaruuteen!

Kulmunin mukaan sisunautteja tullaan näkemään.

– Suomen tulee perustaa oma avaruushallinto ja avaruuspolitiikka, jotka auttavat luomaan selvät pelisäännöt avaruudessa toimimiseen, sanoo Kulmuni kepun puoluekokouksen alla julkaisemassaan investointiohjelmassaan.

Edes puolueen kantaikoni Santeri Alkio ei osannut vastaavaa ennustaa maalaisliiton osalta, vaikka eli kuitenkin samaan aikaan tieteiskirjailija Jules Vernen aikana.

Samaan aikaan keskustan kuntavaaliehdokkaiden värvääminen on konkurssia muistuttavassa tilassa. Ehkä Kulmunin avaruusavaus saa esimerkiksi Nivalassa ja muilla kepupaikkakunnilla ehdokkuudesta kieltäytyneet nykyiset kepuvaltuutetut pyörtämään päänsä, kun tarjolla on mahdollisuus matkustaa kuuhun saakka maalaisliiton raketilla. Keskusta on kuntavaaliehdokkaiden värväämisessä painajaisunen kaltaisessa tilanteessa.

Sitten pomppu demareihin.

Jämsässä UPM sulkee Kaipolan tehtaan. Pääministeri Sanna Marin (sd) kävi paikan päällä kauhistelemassa tilannetta perjantaina. Mukana oli koko demariköörin ykkösjoukko eli työministeri Tuula Haatainen ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Viattomilla pääministerisilmillä voi vapaasti kauhistella UPM:n päätöstä sen jälkeen, kun on itse esittänyt neljän päivän työviikkoa ja kuuden tunnin työpäivää. UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen sanoi, että ulkoiset kustannukset ja verorasitus kävivät niin koviksi, ettei tehtaan ylläpitoa kannattanut jatkaa. Pääministerin puheet tuskin lisäävät yritysten investointihalukkuutta Suomeen.

Onneksi on vielä Erkki Tuomioja (sd). Hän esitti, että tappiollista toimintaa voitaisiin jatkaa valtion voimin ja valtio voisi ostaa tehtaan. Hyvä idea! Valtion voi ottaa kaiken tappiollisen toiminnan kontolleen, koska velkarahaa saa. Neuvostoliittokin kokeili vastaavaa reseptiä kunnioitettavat rapiat 70 vuotta.

Ja sitten vasemmistoliitto. Vassareiden puheenjohtaja Li Andersson esitti asevelvollisuusajan lyhentämistä työttömyyden nimissä. Ehkä työllisyyttä lisää myös kansanedustaja Markus Mustajärven (vas) ajama hanke hävittäjähankkeen torppaamisesta nykysuunnitelmalla.

Ja paluu keskustaan. Kepun kokoontuu viikon päästä ympäri ämpäri Suomea puoluekokoukseen. Puheenjohtaja pitäisi valita. Samaan aikaan keskustaa jakaa puolueen traumaattinen suhden EU:hun.

Kepun pitäisi hyväksyä EU:n lainarahoilla jakama 750 miljardin elpymis­paketti, mutta puolueen kaikki kansanedustajat eivät tule sen puolesta äänestämään, vaikka kauhavalainen ryhmäpuheenjohtaja Antti Kurvinen painostaa edustajia EU-paketin taakse. Kepun irvileuat naureskelevat, että vastaavaa Eurooppa-tason innokkuutta Kauhavalla on nähty esimerkiksi Saksan suuntaan jääkäriliikkeen aikana, mutta silloin tavoitteena oli Suomen itsenäisyys eikä sen menetys.

PS 1. Todettakoon loppuun, ettei ensi viikonvaihteessa Poriin kokoontuva kokoomuskaan hurraahuutoja herätä. Nykyisessä taloustilanteessa kokoomus on onnistunut tiputtamaan kannatustaan. Se on saavutus se.

Petteri Orpokin voisi esittää oma avaruusohjelmaa paremman puutteessa. Kykypuolueen asemasta kertoo, ettei entinen pääministeritason erityisavustaja, Keskuskauppakamarin tj. Juho Romakkaniemi saa edes audienssia demaripääministeri Marinilta.