Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson haluaa etsiä lisätyöllisiä varusmies- ja siviilipalvelusaikojen lyhentämisestä.

Andersson vaati vasemmistoliiton kesäkokouksessa Hyvinkäällä varusmies- ja siviilipalvelusaikojen työllisyyspotentiaalin selvittämistä.

– Siviilipalveluksen sekä varusmiespalveluksen kestoa lyhentämällä työllisyyttä voitaisiin vahvistaa merkittävästi, jopa usealla tuhannella henkilöllä. Työllisyystalkoissa matalalla roikkuvat hedelmät on jo poimittu ja palvelusaikojen lyhentämisessä piilevä työllisyyspotentiaali olisi syytä selvittää perinpohjaisesti, Andersson peräsi.

Andersson korosti puheessaan, että vasemmistoliitto ei ole sitoutunut tiettyyn palvelusajan lyhennysmalliin ja peräänkuulutti laajaa keskustelua sopivien työllisyystoimien löytämiseksi.

Andersson perusteli palvelusajan keston lyhentämiseen liittyvää työllisyyspotentiaalia muiden muassa Risto Siilasmaan asevelvollisuustyöryhmän laskelmalla. Siinä varusmiespalvelusajan lyhentymisen 2,3–2,7 kuukaudella arvioitiin vapauttavan muuhun talouteen 7000 henkilötyövuotta. Anderssonin mukaan tämä tarkoittaisi lyhyellä tähtäimellä arviolta 3000 hengen työllisyysvaikutusta.

Andersson painotti puheessaan, että palvelusaikojen lyhentäminen mahdollistaisi myös reservin osaamisen nykyistä tehokkaamman päivittämisen kertausharjoitusten määrän lisäämisen avulla.

Andersson nosti esiin myös professori Roope Uusitalon näkemystä Puolustusvoimien vuonna 2011 julkaisemasta tiivistelmäraportista. Siinä Uusitalo katsoi, että ”varusmiespalveluksen suorittaminen viivästyttää opintojen aloittamista ja laskee työllisyysastetta sekä varusmiespalveluksen suorittamisiässä että myöhemmin opinnoista valmistumisen viivästymisen vuoksi.”

Hänen mukaansa varusmiespalveluksen” kokonaisvaikutus työllisyyteen 18 ja 30 ikävuoden välillä vastaa suunnilleen varusmiespalveluksen pituuden muutosta.”

Andersson katsoo, että julkisuudessa on peräänkuulutettu, ettei mitään työllisyyskeinoa ole syytä jättää tarkastelun ulkopuolelle.

– Käytännössä huomio on kuitenkin kiinnittynyt varsin kapeakatseisesti erilaisiin sosiaaliturvan leikkauksiin samalla kun joukko toimia on jäänyt tarkastelun ulkopuolelle. Työllisyystavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että mitään hallinnonalaa ei suljeta tarkastelun ulkopuolelle, vaan erilaisia työllisyystoimia on syytä nostaa ennakkoluulottomasti keskusteluun kaikilta sektoreilta.

Hän painotti hallituksen ja vasemmistoliiton sitoutuneen yleiseen asevelvollisuuteen Suomen maanpuolustuksen järjestämiseksi, mutta nosti esiin teknologian kehittämisen Puolustusvoimille asettamia laatu- ja kehityspaineita.

– Tänä päivänä uskottava turvallisuuspolitiikka edellyttää toimintakykyä esimerkiksi kyber- sekä hybridiuhkien ja erilaisten yhteiskunnan häiriötilanteiden suhteen. Tällaiseen toimintaan ei voida kouluttaa riittävää osaamista pelkän varusmieskoulutuksen avulla, vaan nopea teknologinen kehitys kasvattaa tulevina vuosina osaamisen jatkuvan päivittämisen ja erikoistumisen tarvetta myös maanpuolustuksen saralla.