Facebookissa julkaisemiensa kuvien perusteella Vallin on liikkunut julkisilla paikoilla ilman maskia pian Portugalista palaamisensa jälkeen.

Kansanedustaja Veikko Vallin (ps) jätti noudattamatta omaehtoisen karanteenin suositusta palattuaan viime viikolla Portugalista Suomeen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Vallin julkaisi viime viikon torstaina Facebookissa Madeiran lentoasemalta otetun valokuvan, jossa hän istuu odottamassa paluulentoaan kangasmaski päässään. Vallin oli lomaillut Portugalissa lähes kahden kuukauden ajan.

Seuraavana päivänä Vallin kertoi Facebookissa palanneensa Suomeen Ison-Britannian ja Latvian kautta.

Sittemmin Vallin on julkaissut itsestään Eduskuntatalon edustalla kuvatun videon ja Tampereen Tammelantorilla otetun valokuvan.

Tammelantorilla otetussa kuvassa Vallin istuu torikahvilassa yhdessä kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtajan Ilkka Sasin (kok) ja varavaltuutettu Arto Grönroosin (ps) kanssa. Vallinilla ei ole yllään kasvomaskia.

Valtioneuvosto ja THL suosittelevat, että muista kuin koronan osalta turvalliseksi katsotuista maista palaavat jäävät omaehtoiseen karanteeniin 14 vuorokauden ajaksi, jotta muita ihmisiä voitaisiin suojella mahdolliselta tartunnalta.

Portugali on kuulunut rajoitettujen maiden listalle siitä lähtien, kun karanteenisuositukset otettiin käyttöön. Viimeisen 14 vuorokauden aikana maassa on todettu 29 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Suomen asettama niin sanotun turvallisen maan raja on 8 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

THL:n mukaan omaehtoisessa karanteenissa olevan henkilön tulisi pysyä kotona ja välttää lähikontaktia muihin aina kuin mahdollista. Jos kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä, suositellaan kasvomaskin käyttämistä.

Karanteenisuositus on voimassa, vaikka henkilö kävisikin koronatestissä ja saisi negatiivisen tuloksen. THL:n mukaan tartunta voi olla itämässä negatiivisesta testituloksesta huolimatta.

IS ei tavoittanut Vallinia kommentoimaan asiaa.