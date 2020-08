”Armoton aluepoliitikko” Kulmuni vastaan supervoima-Saarikko – IS kävi läpi keskustan kilpa­kumppaneiden linjapaperit

Katri Kulmunin kampanjapamfletissa ”Yhteinen keskusta” on 51 sivua. Annika Saarikon kirjasessa ”Keskusta – siellä sykkii elämä” on 30 sivua enemmän.

Kulmuni paljastaa menettäneensä ruokahalunsa ja unenlahjansa jouduttuaan eroamaan valtiovarainministerin paikalta. Saarikko kertoo saaneensa parhaan elämänopetuksen isältään vasta tämän muistotilaisuudessa.

Keskustasta sanottua

Katri Kulmuni:

Pitää uhkana, että puolue näivettyy suomenkieliseksi Rkp:ksi, joka on aina valmis hallitukseen ja jolla ei ole selkeää ideologiaa. Sanoo, että keskusta ei voi olla kaikille kaikkea: ”Kauniiden, mutta sisällöttömien vertauskuvien ja itsestään selvien latteuksien toistelulla emme pääse eteenpäin. Meillä täytyy olla selkeät yhteiskunnalliset tavoitteet.”

Annika Saarikko:

Sanoo, että toisin kuin keskustalaiset joskus väittävät, he ovat ”joskus mieluummin säilyttäjiä kuin uudistajia”. Saarikko visioi, että keskustan tie kohti 2030-lukua on ”empatian, välittämisen, maltin ja inhimillisyyden reunustama”. Tulevaisuususko on Saarikon mukaan ”politiikan supervoima”. Saarikon mukaan poliittisen janan toisessa päässä ovat ääriräyhääjät ja toisessa päässä maltilliset puurtajat, joihin Saarikko laskee keskustalaiset.

Henkilökohtaista

Kulmuni:

Paljastaa menettäneensä väliaikaisesti ruokahalunsa ja unenlahjansa jouduttuaan eroamaan valtiovarainministerin paikalta koulutussotkun takia. Katsoo, että ilman eroa edessä olisi ollut ”viikkokausien myllytys, jossa hallitus olisi kärsinyt ja keskustaa olisi lyöty kohtuuttomasti”. Kertoo käyttäneensä lähes kaiken aikansa puolueen ja valtiollisten luottamustehtävien käyttämiseen. Profiloituu ylpeästi ”kepulaiseksi aluepoliitikoksi” ja kertoo, että joidenkin mukaan hänet tunnetaan ”armottomana” aluepoliitikkona.

Saarikko:

Kertoo saaneensa parhaan elämänopetuksen isältään vasta tämän muistotilaisuudessa, jossa isän serkku oli kertonut, että muutamaa päivää ennen poismenoaan isä oli soittanut puhelun pakettiautonsa ratista. Auto oli ollut hinattavana ja isä kuorma-auton lavalla pakettiautollaan. Selkä ja ratti olivat oudosti menosuuntaa vasten. Isä oli todennut nauraen, vuosikymmenten ammattiautoilijauran jälkeen: ”Tekeepä hyvää joskus vaihtaa näkökulmaa. Maailma näyttää näin päin aika erilaiselta”.

Työllisyystoimista

Kulmuni:

Edistäisi paikallista sopimista ja työntekijöiden osallistumista niin, että palkkojen suurempi joustavuus tukisi työllisyyden säilymistä korkealla tasolla talouden kohdatessa sokkeja. On valmis porrastamaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jotta syntyisi kannustin hakeutua nopeammin työelämään. Vähentäisi kannustimia vetäytyä työmarkkinoilta ennen eläkeikää ja nopeuttaisi opintojen jälkeen työmarkkinoille siirtymistä.

Saarikko:

Pitää työmarkkinoita ajan tarpeisiin liian jäykkinä: laajentaisi paikallisia toisin sopimisen mahdollisuuksia niin järjestäytyneillä kuin järjestäytymättömilläkin työpaikoilla. Selvittäisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisen mahdollisuuden.

Verojenkiristykset ja leikkaukset

Kulmuni:

Taloutta joudutaan sopeuttamaan myös menoja leikkaamalla. Välttäisi verojen kiristyksiä viimeiseen asti.

Saarikko:

Katsoo, että elvytysvaiheen jälkeen tarvitaan ”jossain määrin myös säästöjä ja verojen korotuksia”. Verottaisi tiukemmin esimerkiksi päästöjä, kunhan se tehdään ”alueellisesti reilulla tavalla”.

EU:n elpymispaketti

Kulmuni:

Sanoo olevansa äärimmäisen huolissaan siitä, että yhteisvelkaa on jatkossa helpompi ehdottaa, kun yhteisen EU-lainan este on kerran poistettu. Ranskalaisissa lehdissä korostuu hänen mukaansa näkemys ennakkotapauksesta, jota on hyvä jatkossakin noudattaa. Jättää vähemmälle huomiolle oman roolinsa entisenä valtiovarainministerinä paketin hyväksymisessä.

Saarikko:

Pitää ”kertaluontoista” pakettia perusteltuna ja katsoo, että poikkeuksellinen kriisi vaatii poikkeukselliset toimet. Sanoo, ettei kuulu porukkaan, joka osoittelee sormella epäkohtia, vaan etsii ratkaisuja ja ”samanmielisiä kavereita” niiden läpiviemiseksi.

Maahanmuutto

Kulmuni:

Sanoo, että hädänalaisia tulee auttaa ja työntekijöitä tarvitaan, mutta jos oikeutta maassa oloon ei ole, viestinä on ”ole hyvä ja poistu”. Lainaa Tilastokeskuksen tilastoja, jotka osoittavat hänen mukaansa, että tietyt ulkomaalaistaustaiset ryhmät ovat huomattavasti suomalaisia useammin epäiltyinä huume- ja seksuaalirikoksista.

Saarikko:

Katsoo, että sympatia sotaa pakenevia ja vainottuja kohtaan on syvällä suomalaisessa kulttuurissa, ja sanoo, että yritykset, maatilat, tehtaat, sairaalat, palvelukodit ja toimistot tarvitsevat ulkomaisia osaajia ja kausityöntekijöitä. Viranomaisille pitää antaa Saarikon mukaan selkeät lait ja riittävät resurssit, jotta avun tarvitsijat pystyä erottelemaan huijareista. Pitää käsittelyaikojen venymistä vuosikausiin sietämättömänä.