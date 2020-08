Posti on todennäköisesti siirtymässä kolmipäiväiseen jakeluun vuonna 2022.

Postin jakelu todennäköisesti muuttuu kolmipäiväiseksi – ja postinjakajia tarvitaan yhä vähemmän.

Postin työntekijäliitto PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen toivoi, että Posti ei ala muuttaa postinjakelijoiden työsuhteita osa-aikaiseksi.

– Siinä jätetään aika paljon Postin henkilöstöpolitiikan varaan sitä, miten uudistus tapahtuisi. Olennainen asia on, kuinka paljon palvelut heikkenevät. Jos ajatus on, että kokoaikatyöstä pari tonnia kuussa tienaavat matalapalkkaiset siirrettäisiin osa-aikatöihin kolmipäiväiseksi 20–24 tuntiin? Jokainen osaa laskea – palkasta vajaa puolet pois, sillä ei elä kukaan, Nieminen sanoi.

Postilain uudistusta aletaan nyt vasta valmistella, ja vaikutukset Postin jakeluhenkilöstön määrään selviävät myöhemmin..

– Tänään ei ole uutta kerrottavaa. Lainsäädäntö vaikuttaa siihen, minkälaisia tulevaisuuden jakelumallit voivat olla. Siihen vaikuttavat myös asiakkaiden tarpeiden muuttuminen. Meillä on koko ajan volyymien muuttuessa uudistamista ja tehostamista. Meille on tärkeää, että teemme kaiken vastuullisesti vuoropuhelussa henkilöstön kanssa yhdessä neuvotellen. Ja yksilötasolla tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden, siinä määrin kuin se on mahdollista, postipalveluista vastaava johtaja Yrjö Eskola Postista kertoi.

Valtiosihteeri Olli Kosken (sd) työryhmä ehdotti kolmipäiväistä jakelua vuodesta 2022 alkaen, koska jaettavan kirjepostin määrä vähentyy kaiken aikaa, ja Postin viimesyksyinen lakko ja koronakriisi ovat pienentäneet postin määrää yli 20 prosenttia.

Työryhmässä oli mukana valtiosihteereitä kaikista hallituspuolueista, joten sillä on hallituksen tuki, ja nyt liikenne- ja viestintäministeriö alkaa sorvata uutta postilakia.

Perinteisen postin määrä vähenee kaiken aikaa, ja esimerkiksi Tanskassa jakelu hoidetaan alueellisesti vain kerran viikossa, Norjassa joka toinen päivä.

Suomessa jakelu on ollut nelipäiväinen, ja toukokuusta lähtien Posti on jakanut postia koronakriisin takia käytännössä vain kolme kertaa viikossa.

Hallitus ja eduskunta päättävät postilaista, poliitikot eivät Postin operatiiviseen toimintaan voi puuttua.

Kirjepostin vähenemisen takia Posti on jatkuvasti vähentänyt jakeluväkeään, ja jakelun siirtyminen kolmipäiväiseksi vähentänee väkeä entisestään.

Postin johto aikanaan päättää, miten tuleva postilaki ja kolmipäiväinen jakelu vaikuttavat henkilöstöön.

Postin työntekijäjärjestö PAU toivoo, että jatkossakin postilaisilla olisi kokoaikaisia työpaikkoja.

– Hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja yhdessä neuvottelemalla siitä saa siedettävän. Vaikka jakelupäivät harvenevat, olisi mahdollista säilyttää ok ehdot työsuhteille. Tämä olisi mahdollista hoitaa myös niin, että se toteutettaisiin kokoaikaisina työsuhteina. Ihmisten ansiot eivät laskisi. Olemme murrosala, ja koko ajan lähtee porukkaa eläkkeelle ja kaikissa ikäryhmissä opiskelemaan. Työntekijämäärä vähenee luonnollista kautta. Jos jakelua jaettaisiin eri alueilla eri päivinä, työ voisi olla kokoaikaista, PAU:n Nieminen näki.

– Jos jakaja tekisi kolme päivää esimerkiksi Helsingin Kalliossa, ja hoitaisi kaksi päivää muita alueita. Sitähän jakajat tekevät jo nyt, heillä reitit vaihtelevat. Siellä on ihmisiä, jotka jakavat kymmentä eri reittiä. Reitit suunniteltaisiin niin, työsuhde olisi kokoaikainen. Jos siellä lähdetään kikkailemaan, osa-aikaistamaan ja yritetään saada heikompaa työehtosopimusta voimaan, sitten postipalvelut ovat heikossa hapessa muutaman vuoden päästä, Nieminen jatkoi.

Posti lupaili hoitaa tulevat jakelun muutokset hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa.

– Se on tärkeää, että hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa tämä hoidetaan. Jos voidaan luoda kokoaikaisia ja parempaa ansiotasoa tuovia töitä eri tehtävistä, se on mahdollisuus. Aina se ei onnistu. Syrjäisemmillä paikkakunnilla se on vaikeampaa, isommilla paikkakunnilla on enemmän toimintoja, Postin johtaja Yrjö Eskola sanoi.