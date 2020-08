Ville Tavio nimesi perussuomalaisten syksyn tärkeimmän tehtävän

Perussuomalaiset suhtautuu avoimesti ansiosidonnaisen porrastamiseen muttei usko, että työttömyysputken poisto kohdistuisi varsinaisiin ongelmiin.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio povaa eduskunnan syyskauden ykkösagendaksi EU:n uutta tukipakettia.

– Meidän perussuomalaisten tärkein tehtävä alkavalla istuntokaudella on kaataa EU:n tukipaketti ja estää käynnistynyt Sammon ryöstö, Tavio sanoi puheenvuorossaan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa.

Tavio totesi ryhmän myös tiedostavan, että siihen tarvitaan myös muiden puolueiden tukea. Katseet suuntautuvat keskustaan ja kokoomukseen.

Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan puolue haluaa elvytyspaketin kaatamisella puolustaa Suomen etua ja laillisuusperiaatetta.

– Kaikki näkevät, että tässä rikotaan Lissabonin sopimuksen usean artiklan henkeä, vaikka pystyttäisiin keksimään luovia tulkintoja, että lain kirjainta ei rikota, Halla-aho sanoi.

Halla-ahon mukaan kyse on myös perustuslakivaliokunnan asemasta.

– Perustuslakivaliokunta on selkeästi linjannut, että komission alkuperäinen esitys ei ole Suomen hyväksyttävissä ilman oleellisia muutoksia. Pidämme selvänä, että oleellisia muutoksia esitykseen ei tehty siirtämällä hiukan rahaa lahjamuotoisesta tuesta lainamuotoiseen tukeen.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) arvioi heinäkuussa, että paketti liikkui perustuslain kannalta oikeaan suuntaan.

Turun linnassa pidetyssä kokouksessa kuultiin myös perussuomalaisten näkemyksiä viime päivinä esillä olleisiin työllisyystoimiin, eläkeputken poistoon ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamiseen.

Halla-ahon mukaan puolue suhtautuu ansiosidonnaisen porrastamiseen avoimin mielin. Eläkeputken poisto ei sen sijaan kohdistuisi varsinaisiin ongelmiin.

Oikeasti ongelmana on, että harva jaksaa lakisääteiseen eläkeikään asti. Uutta työtä syntyy riittämättömällä tavalla ja tärkeintä olisi saada nuoret ihmiset töihin.

– Ei ole kenenkään etu, ei yhteiskunnan eikä kypsempään ikään ehtineen, että heistä tehdään työttömiä työnhakijoita tilanteessa, jossa heidän tosiasialliset mahdollisuutensa työllistyä ovat olemattomat.

Halla-aho asetti tavoitteeksi, että perussuomalaisista tulee kevään vaaleissa suurin kuntapuolue.

Puoluesihteeri Simo Grönroosin mukaan ehdokkaita on koossa yhteensä noin 16 00, kun viime vaaleissa heitä oli noin 3 800.

Pääministeri Sanna Marin (sd) väläytti viikonloppuna mahdollisuutta siirtää kuntavaaleja, jos koronatilanne heikkenee merkittävästi. Grönroosin mukaan asiasta on keskusteltu eri puolueiden puoluesihteereiden kesken ja vakaa tarkoitus on pitää kuntavaalit silloin kun on suunniteltukin.