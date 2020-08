Ex-pääministeri Esko Aho oudoksuu Sdp:n tulevaisuusvisioita – ”En ole ihan varma, olemmeko samassa maassa”

Ahon mukaan sellaista vaurautta ei ole näköpiirissä, jolla työajan lyhentäminen mahdollistettaisiin.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) ajatus lyhyemmästä työpäivästä samalla palkalla ei saa ymmärrystä ex-pääministeri Esko Aholta (kesk).

– Jotkut ihmiset tarvitsevat lyhyemmän työajan, mutta eivät kaikki. Monet voisivat tehdä vaikka pidempää päivää. Keskimääräinen työaika ja eläkeikä ei ole enää oikea ratkaisu, Aho painotti ja kertoi olevansa valmis tekemään itse töitä vielä 75-vuotiaana, Aho sanoi keskustan puheenjohtajaehdokas Annika Saarikon Facebook-livelähetyksessä tiistaina.

Ahon mukaan sellaista vaurautta ole näköpiirissä, jolla työajan lyhentäminen mahdollistettaisiin. Aho kertoi kuunnelleensa ylipäätään hämmentyneenä, miten Sdp:n puoluekokouksessa puhuttiin tulevaisuudesta.

– En ole ihan varma, olemmeko me samassa maassa. On pelottavaa nähdä se, ettei ymmärretä, että tällainen kriisi on äärimmäisen vakava asia. Jos sitä ei hoideta hyvin, siitä seuraa kaikille kansalaisille, mutta erityisesti niille, joista paljon puhutaan, pienituloisille ja heikossa asemassa oleville, erittäin ikäviä seurauksia. Pitäisi tajuta, että entinen meno ei voi jatkua, Aho suomi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi Sdp:n puoluekokouksessa, että ”yksi tapa jakaa vaurautta reilulla tavalla on tehtyjen työtuntien vähentäminen siten, ettei palkkataso heikkene”. Marin esitteli ajatuksen neljän päivän työviikosta ja kuuden tunnin työpäivästä alun perin vuosi sitten. Marinin mukaan tulevalla puoluekokouskaudella on luotava konkreettiset askelmerkit siitä, millä tavoin voidaan edetä kohti lyhyempää työaikaa.

Aho pelkää, että koronakriisin talousvaikutukset selviävät vasta muutaman kuukauden kuluttua, kun vientiyritysten vaikeudet konkretisoituvat.

EK, Keskuskauppakamari, Perheyritysten liitto ja Suomen Yrittäjät lähettivät keskiviikkona yhteisen tiedotteen, jossa ne moittivat Marinin viestiä työajan lyhentämisestä ”totaalisen vääräksi” ja ”äärimmäisen vaaralliseksi” tilanteessa, jossa Suomi velkaantuu ennätysvauhtia, korona iskee työpaikkoihin ja näkymä on hyvin sumea suomalaisten hyvinvoinnin turvaamisen näkökulmasta.

– Toteutuessaan esitys tarkoittaisi hurjaa kustannusten nousua ja kilpailukyvyn heikennystä työnantajille tilanteessa, jossa yritysten kilpailutilanne on kiristynyt äärimmilleen, kannanotossa linjattiin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) kyseli tiedotteessaan, miten ajatus kuuden tunnin työpäivästä sopii yhteen vanhuspalveluita koskevan lakimuutoksen kanssa, joka tuo mukanaan tuhansien hoitajien lisätarpeen jo entisestään työvoimapulasta kärsivälle alalle.

Ahon puheista kertoi ensimmäisenä Verkkouutiset.