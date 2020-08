Niinistö katsoo, että taloudesta pystytään pitämään huolta koronakriisin keskelläkin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi suurlähettiläspäivien tiedotustilaisuudessa koronakriisin taloushuolia.

– Tietysti huolestuttaa se teollisuuden sanoma, aika kovia arvioita vientiteollisuudella on siitä, kuinka paljon tilauskanta on pudonnut. Tulokset nähdään ehkä vuoden tai kahden päästä, koska paperikoneiden, laivojen tai mitä verkostoja myydäänkin, niin se on pitkäjänteistä hommaa, tällainen uhkapilvi meillä on päällämme. Silloin täytyy muistaa pitää kotitalouttamme vähän vauhdissa eli kuluttaa palveluihin, Niinistö evästi.

Niinistö mainitsi Euroopan keskuspankin näkevän ongelmallisena asiana sen, että monilla vanhempiin ikäluokkiin kuuluvilla on kulutushalut vähissä, vaikka taloudelliset olosuhteet ovat kovin hyvät.

– Ehkä muistetaan tästä kannasta suomalaisia hyvin toimeentulevia eläkeläisiä, Niinistö heitti.

Niinistö katsoi, että taloudesta pystytään pitämään huolta koronakriisin keskelläkin.

– Palaisin kevään kokemuksiimme, Suomihan selviytyi hyvässä porukassa. Kannattaa huomata, että rajoituksemme eivät olleet loppujen lopuksi ollenkaan kovinta luokkaa. Silloin johtopäätös alkaa olla sellainen, että se ei ollut rajoituksista kiinni. Oliko se kiinni ihmisistä ja käyttäytymisestä? Ilmeisesti oli. Nyt äärettömän paljon riippuu siitä, miten käyttäydymme. Kyetäänkö taloudessa toimimaan pitäen mielessä käyttäytyminen? Se ei ole mahdoton yhdistelmä. Ymmärrän hyvin vientiteollisuuden ongelmat, kun ei pääse asiakkaita tapaamaan. Toivottavasti siihen löytyy jokin varma keino, joka kyetään kontrolloimaan. En minä näe täydellistä yhteensopimattomuutta, kunhan pidetään asia mielessämme.