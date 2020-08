Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan Suomi on aivan poikkeuksellisessa kriisissä, johon tarvitaan myös EU-tason ratkaisuja.

Marin perusteli EU:n elpymispakettia historiallisella kriisillä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi tasavallan presidentin Sauli Niinistön EU:n päätöksentekoon kohdistamia moitteita suurlähettiläspäivien tiedotustilaisuudessa lyhyesti.

– Itse en tulkinnut presidentti Niinistön näkemystä nimenomaisesti yhtä elpymisratkaisua koskevaksi, kyse on poikkeuksellisesta, kertaluontoisesta toimesta, jolla vastataan erittäin vakavaan kriisiin, jonka keskellä me kaikki valitettavasti olemme. Hän ehkä peräänkuulutti pidempiaikaista keskustelua siitä, millä tavalla talouspolitiikan tai yhteisiä pelisääntöjä on noudatettu tai ei ole noudatettu, Marin totesi.

Marin kertoi näkevänsä asian itse niin, että elpymisvälineelle on paikkansa.

– Olemme historiallisessa kriisissä. Haluan korostaa, että Suomen vaatimuksesta tähän elpymisvälineeseen neuvoteltiin kokonaisuus, että sen pitää olla tarkkarajainen, kunkin jäsenmaan enimmäisvastuut on määritelty. Tämä oli meillä edellytys, jotta pystyimme olemaan tällaisessa ratkaisussa mukana.

Niinistön mukaan Suomen tulisi saada selvyys siitä, minkälaiset turvatakuut Lissabonin keskinäisen avunannon lauseke tarjoaa. Marin ei lähtenyt ruotimaan laajasti EU:n turvalausekkeen merkitystä Suomen turvallisuudelle.

– Tietenkin tilanteessa, jossa unionin alueella tai lähialueella tapahtuisi tilanne, on vaikea nähdä, että voisimme olla irrallisena toimijana, tällä tavalla myös hallitusohjelmassa tätä tilannetta on arvioitu, Marin tyytyi toteamaan.