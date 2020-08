Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen mukaan koronakriisi on ilmailualan pahin kriisi.

Lentoyhtiö Finnair on Suomelle strategisen intressin yhtiö, ja sen pääomistajana valtio haluaa tukea yhtiön selviämistä kriisin yli, omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoo.

– Omistajana olemme sitoutuneet siihen, että tuemme yhtiötä tämän vaikean kriisin yli, Tuppurainen sanoi toimittajille Säätytalolla.

Päätöksiä mahdollisesta lisätuesta ei ole tehty. Toukokuussa hallitus päätti tukea Finnairia noin 700 miljoonalla eurolla.

Finnair kertoi tänään tiistaina aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, joissa vaakalaudalla on noin tuhat työpaikkaa. Yhtiöllä on Suomessa yhteensä noin 6 200 työntekijää, joista lähes jokainen on ollut lomautettuna jossain vaiheessa kevättä tai kesää.

Tuppuraisen mukaan koronakriisi on ilmailualan historian pahin kriisi.

– Lentoyhtiöt taistelevat olemassa olostaan ja se koskee valitettavasti myös Finnairia, jota osittain rasittaa myös meidän tiukka matkustusrajoitepolitiikkamme.

Yhtiön toipuminen ja lentämisen palautuminen ennalleen näyttää siirtyvän entistä kauemmas tulevaisuuteen, Tuppurainen totesi.

– Finnair on erittäin vaikean haasteen edessä ja me haluamme tukea vastuullista henkilöstöpolitiikkaa. Tiedämme, että yhtiössä valmistellaan muutosturvaohjelmaa, jolle annamme täyden tuen.

– Edellytän omistajana, että kaikki valmistellaan hyvässä, tunnollisessa vuoropuhelussa henkilöstön kanssa. Toistaiseksi näin on tehty ja olen tästä hyvin iloinen.