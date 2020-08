Niinistö varoi ottamasta kantaa EU-päätösten ”aineellisiin sisältöihin”. Presidentti näkee EU:n elvytyspaketin vain osana laajempaa ketjua.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kritisoi suurlähettiläspäivillä voimakkaasti EU:n päätöksentekoa.

Niinistön mukaan taloudenpidon keskeiset periaatteet ovat kadonneet osin kokonaan, kun EU-maat ovat tehneet polttavassa kiireessä kerta toisensa jälkeen ”ainutkertaisia tulkintoja”.

– Euroalueen vakaus- ja kasvusopimuksen piti asettaa rajat velkaantumiselle ja budjettivajeille. No bail out -periaatteen piti olla yksiselitteinen. Euroopan keskuspankin ei ajateltu ryhtyvän jäsenmaiden velkapapereiden haltijaksi. EU:n budjettia ei pitänyt rahoittaa lainarahalla. Kävikö niin? Säännöt perussopimuksissa ovat kyllä ennallaan, mutta tosiasiallinen tilanne näyttää hyvin toiselta, Niinistö lausui.

Niinistö varoi astumasta pääministeri Sanna Marinin (sd) tontille ja toisteli, ettei hän arvioi ”yhdenkään päätöksen aineellista sisältöä”. Esimerkiksi päätös 750 miljardin elvytyspaketista on Niinistön mukaan vain osa laajempaa ketjua, jonka Niinistö näkee ongelmalliseksi.

– Näen tavallaan velvollisuudekseni kantaa huolta näistä perussopimuksista, koska jokainen perussopimuksen tasoinen eurooppalainen paperi on käynyt myös Suomen tasavallan presidentin pöydällä sen vuoksi, että allekirjoittajana perussopimuksissa on Suomen tasavalta. Perussopimus ei ole vielä EU-politiikkaa, sillä luodaan EU:n politiikan sisältö, sen jälkeen kaikki pitää tehdä perussopimusten puitteissa, Niinistö tähdensi tiedotustilaisuudessa.

Niinistö sanoi, että EU:n keskeiset perussopimukset ovat yksittäisen jäsenmaan kannalta myös sen suhteen määrittelyä ulkovaltoihin, ja kyseli, miten käy, jos ”tulkinnan tie aukeaa myös EU:n ulkosuhteissa”.

Niinistön mukaan Suomen tulisi saada selvyys siitä, minkälaiset turvatakuut Lissabonin keskinäisen avunannon lauseke tarjoaa. Tämä ei ole presidentin mielestä selvinnyt vieläkään.

– Meillä kysyttiin yhteen aikaan, meneekö Suomi auttamaan Viroa, jos tällainen teoreettinen tilanne tulee. Meillä sanottiin, että avunantolausekkeen vuoksi kyllä. Kyllä meidän täytyy ensin tietää, että jos Suomeen tulee jotakin, ovatko muut samalla kannalla tässä avunantolausekkeessa. Sitä olen yrittänyt tässä selvittää.

Tiedotustilaisuudessa nousi esiin myös venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tapaus. Berliiniläinen Charité-sairaala tiedotti maanantaina, että ”kliiniset löydökset” viittaavat myrkytykseen.

– Nyt olisi hyvä saada sairaalan lopullinen käsitys, muistan havainneeni sellaisen lausuman, että siihen menee vielä jokin aika. Jos ihan yleiseltä kannalta sanotaan, niin onhan se järkyttävä asia, jos joku myrkytetään ja jos siihen on vielä poliittisia syitä, Niinistö kommentoi.

Niinistö keskusteli Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Navalnyin siirtämisestä Saksaan sairaalahoitoon.

Niinistö kertoi Putinin sanoneen hänelle, ettei Navalnyin siirtämiseen ole mitään muita kuin lääketieteellisiä esteitä. Pian Niinistön ja Putinin keskustelun jälkeen oppositiojohtajan siirtämiseen annettiin lupa. Omaa rooliaan asiassa Niinistö ei arvioinut.

Ennen Putinin kanssa käymäänsä keskustelua Niinistö oli puhunut Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa, joka oli toivonut, että Niinistö ottaa asian puheeksi Putinin kanssa.

– Tämä Putinin puhelu oli sovittu päiviä sitten, eikä muodostunutta tilannetta voinut edes ennakoida. Olisikohan käynyt niin, että saksalaislääkärit kertoivat, että ei ole lääketieteellistä riskiä lähteä siirtämään. Kun olen seurannut eräitä mielipiteitä Saksassa, en ole ihan varma, oliko heistä ongelma jotenkin syvempi, kun näitä puheluja kävin, Niinistö pohdiskeli.

Tiedotustilaisuudessa käsiteltiin myös Valko-Venäjän kireää tilannetta. Niinistö näkee kaksi mahdollisuutta.

– Ensimmäinen on hyvä tie. Jokainen pyrkii vaikuttamaan osapuoliin, jotta löytyisi ratkaisu, pannaan toivomme siihen. Se toinen tie on paljon pahempi, ja siitä on vähän merkkejä, että yhtäkkiä rakentuukin geopoliittinen jakolinja, että tämä on vähän samanlainen kysymys on Ukrainassa Venäjä kontra länsi. Se on vaarallinen asetelma, ja siitä on Lukashenkon puheissa vahvenevia viitteitä, hän puhuu Naton joukoista rajan toisella puolella ja niin edelleen.