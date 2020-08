Eloranta jatkaa SAK:n johdossa, varapuheenjohtajaksi vasemmistoliiton ex-kansanedustaja Syvärinen

SAK:n puheenjohtajana jatkaa Jarkko Eloranta.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Katja Syvärinen, kertoo SAK tiedotteessa.

Valinnat tehtiin SAK:n edustajiston järjestäytymiskokouksessa. Eloranta ja Syvärinen valittiin tehtäviinsä yksimielisesti edustajistokaudelle 2020–2024.

Eloranta on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja tehnyt pitkän uran ay-liikkeessä. SAK:ta hän on johtanut vuodesta 2016.

Katja Syvärinen toimi vasemmistoliiton kansanedustajana vuosina 1999–2003. Filosofian maisteri Syvärinen on viimeksi toiminut vanhempana neuvonantajana viestintätoimisto Kaskas Mediassa ja aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ssä.

Eloranta sanoo, että SAK:n on oltava myös jatkossa kärjessä uudistamassa työelämää ja huolehtimassa työntekijöiden asemasta muutoksessa.

– Olen kiitollinen ja onnellinen, että luottamusta työhöni on. SAK on vaikuttava ja vakuuttava järjestö tehdä työtä ja edistää yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta työelämässä ja yhteiskunnassa. Keskusjärjestöillä on tärkeä, vaikkakin muuttuva rooli suomalaisessa yhteiskunnassa, Eloranta sanoo tiedotteessa.